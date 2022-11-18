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Пять самых сексуальных знаков зодиака

18 ноября 2022ГороскопыWomanHit.ru

Подопечные этих созвездий обладают природным магнетизмом, который никого не оставляют равнодушным.

Пять самых сексуальных знаков зодиака

Этим знакам зодиака даже не нужно прилагать особых усилий, чтобы стать объектов внимания и притяжения. Они сексуальны от природы и с удовольствием пользуются врожденным магнетизмом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Представители этого знака считаются самыми сексуальными не случайно: они обладают ярким темпераментом, быстро осознают свою привлекательность и учатся ей пользоваться. Скорпионы не бояться демонстрировать сексуальность: девушки обожают кокетливые наряды и яркий макияж, мужчины овладевают искусством флирта в совершенстве.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают себя, считают лучшими представителями человечества. Эта нерушимая самооценка делает их неотразимыми в глазах окружающих. Представители этого знака зодиака всегда окружены желающими погреться в лучах их славы, они с радостью позволяют многочисленным поклонницам и поклонникам восхищаться: чем сильнее потоки лести, тем быстрее Лев становится зависимым от партнера.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это один из самых страстных знаков зодиака: рожденные под покровительством стихии огня, они считают телесные удовольствия главными в жизни, неважно, идет ли речь о вкусной еде, танцах или страстных ночах. Их темперамент считывают все окружающие, а партнеры не бывают разочарованы: Овны обожают эксперименты и в жизни, и в спальне. Они стараются оставить неизгладимое впечатление и прослыть лучшим любовником в вашей жизни.

Рак (21 июня  22 июля)

Этот знак зодиака наделен богатым воображением, которое не забывает демонстрировать в том числе и в спальне. Они одержимы мыслью нравиться, поэтому осыпают партнеров комплиментами, не забывают обнять, коснуться. Этот магнетизм делает Раков объектом воздыханий. К сожалению, мужчины этого созвездия совсем не умеют справляться с искушениями: они легко поддаются на флирт новой знакомой, даже если состоят в отношениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этим противоречивым знаком управляет планета любви и красоты Венера, именно она наделяет Весы очарованием. Они не могут не кокетничать, распространяя свое обаяние на всех, с кем разговаривают. Окружающие уверены, что представители этого знака зодиака стараются завоевать именно их внимание, при этом сами Весы совсем не настроены на серьезные отношения, они просто живут флиртом.

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