Пять самых сексуальных знаков зодиака

Подопечные этих созвездий обладают природным магнетизмом, который никого не оставляют равнодушным.

Этим знакам зодиака даже не нужно прилагать особых усилий, чтобы стать объектов внимания и притяжения. Они сексуальны от природы и с удовольствием пользуются врожденным магнетизмом.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Представители этого знака считаются самыми сексуальными не случайно: они обладают ярким темпераментом, быстро осознают свою привлекательность и учатся ей пользоваться. Скорпионы не бояться демонстрировать сексуальность: девушки обожают кокетливые наряды и яркий макияж, мужчины овладевают искусством флирта в совершенстве.

Лев (23 июля — 22 августа)

Львы обожают себя, считают лучшими представителями человечества. Эта нерушимая самооценка делает их неотразимыми в глазах окружающих. Представители этого знака зодиака всегда окружены желающими погреться в лучах их славы, они с радостью позволяют многочисленным поклонницам и поклонникам восхищаться: чем сильнее потоки лести, тем быстрее Лев становится зависимым от партнера.

Овен (21 марта — 19 апреля)

Это один из самых страстных знаков зодиака: рожденные под покровительством стихии огня, они считают телесные удовольствия главными в жизни, неважно, идет ли речь о вкусной еде, танцах или страстных ночах. Их темперамент считывают все окружающие, а партнеры не бывают разочарованы: Овны обожают эксперименты и в жизни, и в спальне. Они стараются оставить неизгладимое впечатление и прослыть лучшим любовником в вашей жизни.

Рак (21 июня 22 июля)

Этот знак зодиака наделен богатым воображением, которое не забывает демонстрировать в том числе и в спальне. Они одержимы мыслью нравиться, поэтому осыпают партнеров комплиментами, не забывают обнять, коснуться. Этот магнетизм делает Раков объектом воздыханий. К сожалению, мужчины этого созвездия совсем не умеют справляться с искушениями: они легко поддаются на флирт новой знакомой, даже если состоят в отношениях.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Этим противоречивым знаком управляет планета любви и красоты Венера, именно она наделяет Весы очарованием. Они не могут не кокетничать, распространяя свое обаяние на всех, с кем разговаривают. Окружающие уверены, что представители этого знака зодиака стараются завоевать именно их внимание, при этом сами Весы совсем не настроены на серьезные отношения, они просто живут флиртом.