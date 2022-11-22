Соблюдаем дисциплину — финансовый гороскоп на 23 ноября

Сегодня стоит придерживаться правил, иначе можно испортить карьеру.

Овнам с утра не рекомендуется брать и давать деньги взаймы. Сейчас рискованно брать ответственность за распоряжение чужими деньгами. Нет уверенности, что вы сможете правильно распорядиться этими деньгами. Возможно, вы не дождетесь обещанных платежей на вашу банковскую карту. Вторая половина дня благоприятствует самостоятельной учебе.

Тельцам в первой половине дня не рекомендуется заниматься оформлением договора на аренду. Если вы работаете на арендуемой площади, то не исключены сложности в отношениях с арендодателем. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто занимается выполнением частных заказов.

Близнецы в первой половине дня могут столкнуться с излишне сложной профессиональной задачей, на решение которой может не хватить знаний. Поэтому старайтесь браться за те дела, в которых чувствуете себя опытными профессионалами. В конце дня может улучшиться контакт с клиентами и деловыми партнерами. Успешно проходят переговоры о сотрудничестве.

Раки в первой половине дня рискуют сделать неудачные покупки. Прежде чем принимать финансовые решения, хорошенько проанализируйте свои бюджетные возможности. Необходимо строго планировать свои бюджетные расходы. От обмена валюты сейчас лучше воздержаться. В конце дня могут улучшиться отношения в трудовом коллективе.

Львам, работающим вместе с родственниками или членами семьи, сегодня, возможно, придется столкнуться с критической оценкой своей деятельности. Не торопитесь с инициативами пока не получите одобрение со стороны людей, чье мнение для вас важно. В конце дня удачное время для учебы и творчества. Можно пробовать свои силы в новых видах деятельности.

Девам в этот день не рекомендуется соглашаться на деловые встречи с незнакомыми людьми, которые сами предлагают выйти на контакт. В этот время могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели. Также вам может поступить ложная информация. Во второй половине дня может ускориться темп ремонтных и строительных работ.

У Весов в первой половине дня может сложиться неустойчивое финансовое положение. Возможно, вы не дождетесь оплаты за ранее выполненную работу. Участие в таких коллективных мероприятиях как собрания, совещания и конференции вряд ли окажется вам полезным - если можно, то лучше их игнорировать. Вторая половина дня благоприятствует торговле, транспортным услугам и консультациям.

Несмотря на то, что у Скорпионов сегодня будет много идей и огромное желание проявить инициативу в делах, тем не менее, не следует предпринимать важных поступков без предварительного одобрения начальства. Возможно, ваши инициативы не будут оценены и поняты начальством. Вторая половина дня может быть связана с ростом доходов и удачными покупками.

Стрельцам в этот день, прежде всего, рекомендуется позаботиться о своей репутации. Старайтесь все дела выполнять строго в соответствии со служебными инструкциями. Нарушения правил может стать предметом огласки. Не исключены проверки, ревизии. В конце дня не бойтесь брать ответственность на себя в новом деле. Смотрите в перспективу и оптимистично оценивайте свое будущее.

Козерогам рекомендуется строго соблюдать правила техники безопасности при работе с машинами и механизмами. Возрастает вероятность технических сбоев, нештатных ситуаций. Будьте осмотрительнее и не допускайте поступков с необратимыми последствиями. Вторая половине дня благоприятствует выполнению частных заказов у фрилансеров.

Внешние обстоятельства складываются неблагоприятно для Водолеев, работающих в сфере услуг. Клиенты могут выразить недовольство качеством вашей работы. Старайтесь быть внимательнее и предусмотрительнее. Не полагайтесь на память и обязательно записывайте все пожелания клиентов. В конце дня успешно проходят деловые встречи и поездки.

Рыбам в первой половине дня, возможно, придется почувствовать усиление требований начальства к соблюдению дисциплины труда. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Все это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Например, начальство может выдать вам штрафные санкции или уменьшить размер денежной премии.