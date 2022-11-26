Доходы возрастут — финансовый гороскоп на 27 ноября

Скоро придет время больших денег, нужно только подождать.

Овны в этот день не застрахованы от внезапных проверок, ревизий, контрольных закупок. Воздержитесь от проведения кулуарных переговоров и сотрудничества с людьми, имеющими отношение к теневой экономической деятельности. Успешно пойдет профессиональная учеба, при условии, что вы многое изучаете самостоятельно. Также много полезных знаний вы сможете почерпнуть из общения с коллегами на специализированных форумах интернета.

У Тельцов в этот день могут возникать странные и запутанные ситуации, связанные с финансами. Опасайтесь мошенничества и обманов при проведении безналичных расчетов за покупки. Успешно поработают те, кто периодически выполняет частные заказы в сфере ремонта и обслуживания компьютерной техники. Также это благоприятное время для удаленной работы фрилансеров.

Близнецы преуспеют при работе в партнерском бизнесе, где нет строгого подчинения начальству. Горизонтальные экономические отношения между равноправными партнерами окажутся более эффективными. Вы сможете увеличить размер своей премии от партнерской программы. При выполнении индивидуальных услуг клиенты могут выразить недовольство и пожаловаться начальству.

У Раков удачный день для методичной работы над выполнением плановых заданий. Успешно складывается деловое взаимодействие между начальством и подчиненными. Руководящие работники могут быть уверены, что подчиненные точно и в срок выполнят данные им поручения. Однако это сложное время для тех, кто проходит производственную практику в рамках профессионального обучения.

Львы преуспеют в творческих профессиях, требующих способности генерировать новые идеи и умения решать вопросы нестандартным образом. Участвуя в кастингах и конкурсах, вы имеете неплохие шансы занять призовые места. Также можно пробовать себя в новых видах деятельности, в новых профессиях. Однако этот день может быть убыточным для финансовых спекуляций.

Девам в этот день звезды благоприятствуют в получении доступа к кредитным ресурсам. Вам не составит труда найти необходимую сумму. Бизнесменам могут открыть кредитную линию на выгодных условиях. Однако этот день может быть связан с путаницей и недоразумениями при деловом партнерском сотрудничестве. Не торопитесь ставить свои подписи под важными договорами.

У Весов удачный день для укрепления деловых связей и делегирования полномочий деловым партнерам. Вам удастся привлечь новых клиентов к своим услугам благодаря рекламным мероприятиям. Вместе с тем это сложное время с точки зрения выстраивания отношений в трудовом коллективе. Воздержитесь от высказывания критических замечаний в адрес коллег. Даже если это справедливые замечания, не всегда их нужно озвучивать.

Удачно складывается этот день для Скорпионов, работающих в офисе на компьютерной технике. Направьте свою энергию на то, чтобы усовершенствовать свое профессиональное мастерство, освоив новые приемы при работе с профессиональным программным обеспечением. При необходимости обязательно советуйтесь и обменивайтесь мнениями с коллегами — это поможет вам лучше понять ситуацию и принять правильные решения.

У Стрельцов удачное время для реализации в творческих профессиях. Проявляйте инициативу в учебе и освоении новых направлений деятельности. Доверяйте себе, своему чувству меры и умению проявлять настойчивость в главных вопросах. Сложно складывается этот день для коммунальщиков и строителей. Не лучшее время для передачи готового объекта заказчику.

Козерогам в этот день рекомендуется проявлять особую осмотрительность при работе с информацией и при проведении деловых встреч. Дело в том, что вам могут подбросить ложные сведения, руководствуясь которыми вы рискуете допустить ошибку. Успешно пойдут дела у тех, кто работает в тишине и уединении. Это особенно относится к удаленной работе фрилансеров.

Водолеи в этот день могут обзавестись новыми полезными знакомствами. Отдавайте предпочтение контактам с творческими и нестандартно мыслящими людьми – благодаря им, вы сможете познакомиться с перспективными идеями и действовать на опережение. Не торопитесь принимать финансовые решения. Особенно это касается крупных покупок и инвестиций.

У Рыб в этот день могут вырасти доходы. Это может произойти благодаря использованию технических новинок. Особенно это относится к тем, кто работает на компьютерной технике, занимается программированием и сложными расчетами. Попробуйте применить новое программное обеспечение в работе на компьютере. И вы сможете увидеть, что некоторые функции можно решать намного быстрее.