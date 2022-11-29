Не помешает осторожность — гороскоп на 30 ноября

7-8 лунные сутки. Сегодня вступление Луны в знак Рыб усиливает роль эмоций и интуиции, заставляет смотреть на многое через призму романтики и мистики.

Может усилиться тяга к виртуальным мирам или далеким краям. Появляется склонность опираться на чувства вместо логики и фактов, идеализировать и фантазировать. Могут усилиться спекуляции на чужих секретах, ошибках или на событиях прошлого. В отношениях может назреть скрытый личностный конфликт из-за несоответствия мечтаний реальности. Возрастет путаница и риск столкнуться с неким препятствием. Стоит отменить ответственные поездки и совещания, либо внимательнее к ним готовиться.

Сегодня Овнам желательно стать осмотрительнее в поездках (особенно в далеких и затяжных путешествиях), а также в своих контактах с людьми издалека, чтобы не испортить выгодные, приятные и перспективные отношения с ними. В эти сутки есть риск попасть в ловушку, стать жертвой обмана, рассеянности, путаницы или сомнительного сюжета прошлого, втянуться в ненужную авантюру или в запоздалую интригу.

День побуждает Тельцов к игре воображения и помогает им поддерживать духовный контакт с друзьями — а также искушает их сомнительными авантюрами, которых им сейчас желательно избегать. Поспешный хитроумный маневр может отразиться и на текущих делах, и на будущем — в том числе на материальных активах, бизнесе за рубежом или отношениях со спонсорами. Возможно, пока безопаснее ограничиться мечтами.

Близнецам необходимо удвоить осмотрительность — особенно если они решают вопросы брака, делового партнерства или карьеры, заинтересованы в диалоге с конкретным человеком, взаимодействуют с иностранцами и ценят свою репутацию. Есть риск повторно включиться в опасную игру или в ненужную авантюру, погнаться за ложными уходящими ценностями. Распутывая старый узел проблем, важно не завязать новый.

Сегодня у Раков отлично работает воображение, но порой оно заводит их в бесперспективном направлении, как и их благие намерения. Им стоит помнить, что сейчас они могут сохранить верность своим идеалам, но для них не слишком велика вероятность сберечь свои прежние привилегии (в том числе за рубежом). Стоит отменить путешествие — а если это вынужденная командировка, то получше разведать путь.

Сегодня звезды рекомендуют Львам удвоить бдительность. Опасность будет знакомой, но часто замаскированной чем-то приятным — например, старыми иллюзиями, ностальгией или тайной надеждой повернуть время вспять. Стоит как можно тоньше настроить действующие системы слежения, оповещения и распознавания угроз, в том числе духовных. Лучше избегать авантюр, особенно с мотивами реванша и сокрытия проблем.

Сегодня для Дев возрастает риск совершить стратегический промах — например, связаться не с теми людьми. При этом один просчет способен плохо отразиться на нескольких ключевых жизненных сферах — например, на карьере, жилищных делах, личных отношениях и репутации. Есть вероятность роковых повторных ошибок, если не выучен урок прошлого. Осторожность особенно важна там, где уже нельзя отыграть назад.

Сегодня звезды советуют Весам не игнорировать нюансы самочувствия: недомогание может снизить запас энергии или создать дискомфорт в пути. В этот день нежелательны занятия, требующие точности и аккуратности. Появляется риск дезинформации. Вместо полезных занятий могут наметиться сплетни или интриги. Нежелательно искать помощника, врача, лекарство, обращаться за услугами, брать в дорогу питомцев.

Сегодня Скорпионам стоит больше доверять своей интуиции, особенно там, где дело касается знакомых вещей. Этот день способен усилить сомнения даже там, где царило полное доверие. Особенно велика вероятность смущающих внешних влияний в пути, в гостях, за рубежом. Несмотря на тонкое чутье, имеется риск путаницы, обмана или недосмотра. В ситуациях этих суток безопаснее принимать временные решения.

Сегодня Стрельцам не помешает осторожность в любой ситуации — в том числе в моменты благих порывов. Давние иллюзии или запутанные внешние обстоятельства могут толкнуть их на ложный путь. Им стоит помнить, что в результате их ошибки проблемы могут появиться не только у них самих, но и у близких людей. Тайные ловушки этого дня: лень, романтизм, ностальгия, тяга к роскоши, слабость перед соблазном.

Сегодня звезды советуют Козерогам удвоить критичность в восприятии любых сведений. День повышает как риск фактической дезинформации, так и эмоциональность, из-за которой легко неверно прочесть послание. Стоит отнестись осторожнее не только к чужим словам и приходящим новостям, но и к получаемым знакам. Лучше взять время на раздумья и проверку, если вы собираетесь в путь или получили предложение.

Сегодня звезды рекомендуют Водолеям стать внимательнее к материальным и этическим нюансам. Не исключено, что те и другие окажутся взаимосвязаны — например, встанет вопрос о принятии дара или вступлении в наследство. Главной ошибкой момента может стать погоня за ускользающим источником щедрой подпитки с целью сохранить его на будущее. Это не лучший день для покупок, в них возможны скрытые изъяны.

Сегодня Рыбы слишком легко оказываются во власти заманчивых соблазнов и возвышенных приятных иллюзий. Тонкое чутье, которым наделяет их этот день, может не уберечь их от заблуждений и попытки пойти в неверном направлении. Возможны завышенные ожидания в связи с любовью, финансами или карьерой. Рискованно поддаваться даже самому хорошему порыву, так как возможности исправить ошибку может не быть.