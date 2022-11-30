Ищем обходные пути — гороскоп на 1 декабря

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах предлагает опираться на эмоции, идеализм или романтизм, но такая опора часто будет шаткой.

Это день суеты, путаницы, искажений, попадания в событийные и психологические петли прошлого. Он склоняет к небрежности, манипуляциям, самообману и погоне за уходящими ценностями. Возможна тенденция закрывать глаза на проблему или много говорить о ней вместо того, чтобы последовательно изживать ее до конца. Вероятны сбои в работе связи и транспорта, недоразумения в общении с иностранцами. Возрастет власть тайных искушений. Великодушие и сочувствие могут вылиться в «ложь во благо».

Сегодня звезды не советуют Овнам отправляться в путь, заводить деловые связи за рубежом и увлекаться двусмысленностью, а также торопиться начинать важные для себя проекты. В неотложных делах придется удвоить осмотрительность: возможны те или иные приключения, корни которых отчасти кроются в прошлом. День вынуждает идти не прямым, а извилистым путем, увлекательным, но иногда небезопасным.

Тельцам звезды подсказывают, что ситуации этого дня — продолжение вчерашних, и требуют той же тактики. Может пригодиться гибкость, чутье, знание языков, умение ориентироваться, подстраиваться, учиться или включать фантазию. Иногда от этого будет зависеть не только судьба приятных отношений, личных ресурсов или важного проекта, но и безопасность. Не помешает настроить точнее свой «духовный компас».

Сегодня Близнецам важно не бросить свои силы в ложном направлении: благие намерения могут обернуться проблемами, а начинания будут воздушными замками. Велик риск пойти за миражом прошлого, ошибиться с моральным или духовным выбором. Не стоит действовать в пылу конкуренции или спора, под влиянием эмоций или мечтая «вскочить в уходящий поезд». Не лучший день для выбора цели, партнера, наставника.

Сегодня Ракам не стоит рассчитывать на гладкий путь, но они вполне могут надеяться на удачное завершение своих приключений. Не исключено, что это случится в последний момент, когда многие Раки решат, что удача от них отвернулась. Часть усилий может пропасть впустую — например, не будет поставлена точка или наведена полная ясность. Возможна путаница в путешествии, лечении, общении с иностранцами.

Сегодня звезды советуют Львам не игнорировать системы безопасности — в их работе возможны форс-мажоры. Мечтательность, романтизм и приятная расслабленность могут обернуться для них подспудным очагом хронических неприятностей на будущее. Главные ловушки дня — сентиментальность, доверчивость, расточительность, податливость на соблазн, излишнее великодушие и склонность закрывать глаза на проблемы.

Девам стоит вплоть до ночи сохранять бдительность, сейчас они в шаге от грубой ошибки или роковой ссоры. Ловкость, гибкость и общительность важно сочетать с тонким чутьем на психологические и финансовые нюансы чужого поведения. Не будет лишним прочувствовать и атмосферу в целом: меняется дух обстановки, некоторые люди и идеи уходят со сцены. Не лучший момент для начала конкуренции и партнерства.

Сегодня Весам стоит отложить важные дела, особенно требующие точности и однозначного результата. Велик риск столкнуться с необязательностью коллег или партнеров, небрежностью помощников. Возможна путаница, ложная тревога или неясный симптом недомогания. Не слишком удачен поиск информации, вещей, работы, маршрутов и услуг. Желательно избегать целевых командировок и сложных лечебных процедур.

Скорпионам звезды напоминают о необходимости быть бдительнее. В сложившейся ситуации они рискуют не только неверно прочесть поданный извне знак, но и неправильно истолковать подсказки своего внутреннего голоса, который их обычно не обманывает. Несмотря на сбои, сомнения или приключения, финал этого дня обещает стать удачным. Есть шанс сократить издержки, сохранить ресурсы, ценности или доверие.

Сегодня Стрельцы могут стать жертвой своего идеализма, эмоций, личных тайн, запоздалых надежд, а также полученного воспитания и семейных традиций. Не исключены сомнительные ситуации из-за любви или денег, из-за неясной ситуации с жильем, происхождением или бизнесом. Возможна сильная тяга к прошлому и нежелание подвести черту. Звезды советуют отложить любые начинания: высок риск тупика или ошибки.

Сегодня звезды рекомендуют Козерогам сохранять критичность в общении с людьми и при работе с любой информацией, особенно на чужом языке: слишком велик риск искажений и непонимания. Стоит отложить лечебные процедуры, потенциально опасные работы, целевые поездки и необязательные прогулки: вплоть до вечера возможны досадные осложнения, грозящие свести на нет полезный эффект от предпринятых действий.

Сегодня Водолеям стоит аккуратнее обращаться с вещами и деньгами: возрастает риск потери, кражи, порчи, утечки. Не приветствуется спешка в распоряжении любым ценным ресурсом: то, что недавно было сокровищем, может вскоре утратить смысл. Лучше временно отказаться от инвестиций в будущее, крупных трат и соблазнительных сделок, не отвечающих этическим критериям. Полезно следить за курсами валют.

Сегодня, несмотря на уязвимость и высокий риск проблем, Рыбы могут надеяться на улыбку фортуны (особенно если были рождены в середине марта). После всех мытарств этого дня их ждет награда, возмещение убытка, подтверждение авторитета или утешение. Но все же опасно проявлять лишнюю активность. Главная ошибка сейчас — новые начинания: они быстро начнут буксовать и могут создать массу трудностей.