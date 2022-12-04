Время романтики – любовный гороскоп на 5-11 декабря

На этой неделе стоит не только говорить, но и показывать свою любовь.

На этой неделе из любовных отношений Овнов может уйти ярко выраженная романтичная и динамичная составляющая – но станет и меньше лжи, тумана, самообмана. Многие Овны почувствуют перемену с наступлением уик-энда. Им придется либо прервать роман еще «в полете», либо отнестись к нему более серьезно.

Влюбленным Тельцам эта неделя поможет мыслить более ясно. В зависимости от ситуации они наведут в своих чувствах и отношениях чуть больше порядка или найдут в себе силы расстаться с напрасными миражами – например, поставить точку в ярком случайном романе. Возможны важные вести в пятницу вечером.

В начале недели Близнецы могут быть излишне медлительными в своей любовной инициативе или в ответе на предложение партнера – и обнаружить, что в момент их пассивности или отсутствия отношения вышли в новую фазу. Многие Близнецы на этой неделе сменят тактику на более рискованную, но и более здравую.

На этой неделе любовные отношения Раков активизируются или приобретают более ясные очертания. В зависимости от ситуации они могут влюбиться, вернуться в свой прежний союз или вступить в новую фазу недавно начатого романа. Явная или скрытая инициатива при этом переходит к партнеру. Важны выходные.

На этой неделе Львы могут обнаружить, что их любовная история подошла к закономерному концу или перешла в другую стадию. Вектор перемен при этом не всегда будет для них приятным: некоторые Львы поймут, что в ближайшее время смогут уделять личной жизни куда меньше внимания и времени, чем им хочется.

События этой недели укажут Девам правильные ориентиры в любовных отношениях, если они запутались или «замечтались». Для важного свидания или доверительного разговора с любимым человеком звезды советуют выбрать вечер пятницы или субботу: без неувязок не обойдется, но общение будет достаточно теплым.

Эта неделя будет ознаменована для Весов финалом «эмоциональных каникул» в любовных отношениях и возвращением к их наиболее сложной части. Многим Весам придется стать сдержаннее в выражении своих чувств или учитывать при общении с партнером окружающую обстановку, которая не всегда будет комфортной.

На этой неделе судьба станет чаще помогать Скорпионам в их любовных делах. Может вновь появиться связь после разлуки или понимание после размолвки. Скорпионы, упустившие удачный момент для исправления прошлого, получат последний шанс. Благоприятен интервал с вечера пятницы по вечер воскресенья.

На этой неделе судьба может на время отнять у Стрельцов приятные стороны их личной жизни и направить внимание на ее сложную грань. Не исключено, что им придется обратить взгляд на материальную базу отношений или на мучительный и интимный этический вопрос, который все еще ждет своего разрешения.

Эта неделя усилит потребность Козерогов в любви (или в расстановке приоритетов в своей личной жизни). Лучшее время для налаживания любовного диалога – с вечера пятницы по вечер субботы. В воскресенье старайтесь не давить на партнера словесно и эмоционально, это может получаться у вас неосознанно.

События этой недели заставят Водолеев стать чуть сдержаннее в выражении своих чувств или перейти на приватную линию связи с объектом своих симпатий. Многим представителям знака будет знаком этот формат отношений, и они легко к нему приспособятся, но все же полный комфорт будет для них под вопросом.

Благодаря событиям этой недели Рыбы начнут обращать внимание не только на романтичные и возвышенные грани своей любовной истории. Первым шагом в этом направлении может стать смена образа мыслей партнера. Уместен романтический уик-энд, но эмоциональный фон может оказаться для него тяжеловатым.