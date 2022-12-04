Нескончаемые победы – гороскоп на 5-11 декабря

На этой неделе на небе будет сформировано 3 значимых аспекта между планетами.

Особенностью этих дней является то, что все аспекты будут напряженными. Поэтому следует ожидать не вполне гармоничных небесных влияний на жизнь людей.

6 декабря квадратура Меркурий-Юпитер. Этот аспект связан с ментальной и интеллектуальной деятельностью. У тех людей, гороскопы которых этот аспект затронет, может усилиться стремление продемонстрировать на публике свои обширные знания. Человек может чересчур много говорить, болтать без умолку, поучая всех и каждого. Вместе с тем характер мышления может быть поверхностным, неглубоким и несерьезным. Может проявиться склонность браться сразу за множество дел, распыляя свои силы и не доводя до завершения ни одно из дел. Стремление проявить ораторское искусство на публике. Большие амбиции с претензией на значимость.

8 декабря оппозиция Солнце-Марс. Обе планеты имеют отношение к энергетике и обе не склонны идти на уступки, а проявляют свои качества достаточно прямолинейно. Столкновение этих планет в противостоянии через оппозицию может означать только одно – элемент противостояния двух непримиримых сторон. Люди, которых этот аспект затронет, могут почувствовать в себе склонность к эмоциональному поведению, порывистости. Оценивая окружающий мир и людей вокруг, может идти поиск объекта для развязывания ссоры. В период действия этого аспекта рекомендуется сторониться людей, демонстрирующих негативные эмоции и особенно раздражительность.

9 декабря квадратура Венера-Юпитер. Этот аспект связан с завышенным самомнением и потребностью в похвале, лести, чинопочитании. Человек, которого этот аспект затронет, может вести себя нарочито, придавая большое значение внешним признакам власти и влияния, известности, славы. Может проявиться желание обладать вещами, подчеркивающими престиж и важность обладающей вещью персоны, жажда иметь много денег и пользоваться материальными благами представителя высшего общества, элиты. Может проявляться как неудержимый шопинг, а также склонность давать заведомо невыполнимые обещания без намерения их сдержать.

У Овнов эта неделя может сложиться достаточно напряженно. Прежде всего, следует иметь в виду, что могут быть осложнения в отношениях с представителями власти и правопорядка. В связи с этим рекомендуется уделять повышенное внимание соблюдению правил и норм закона. Если у вас есть автомобиль, то нарушения правил дорожного движения не останутся незамеченными дорожно-постовой службой. Будьте готовы к приходу писем счастья с извещением о наложенных на вас штрафах. И так может быть в любом деле, требующем соблюдения определенных правил и порядка. Это весьма суетное время, связанное с множеством поездок, контактов. Взаимоотношения с окружающими людьми могут временами переходить критическую отметку, и это может сопровождаться ссорами. Старайтесь не высказывать никому критических замечаний и уходите от контактов с соседями, если чувствуете, что есть потенциально проблемная тема разговора. Не следует заниматься тайной или неофициальной деятельностью, проводить собственные расследования по интересующим вас вопросам. Любая тайная деятельность в этот период вскоре станет явной. Поэтому не делайте того, от чего может пострадать ваша репутация.

Тельцам на этой неделе покой только снится. Будьте готовы к неожиданностям. Звезды не советуют делать то, что могло бы повысить риск физического или материального ущерба. Возрастает вероятность получения травм из-за неосторожного обращения с электротехникой. В течение недели вам, возможно, придется часто менять свои планы из-за постоянных изменений в обстоятельствах. Каждый новый день недели может радикально отличаться от предыдущего дня. Будьте готовы, насколько это возможно, оперативно реагировать на неожиданности, чтобы купировать риски вероятного ущерба для себя. Например, у вас может часто ломаться бытовая техника, компьютер, и это создаст определенные неудобства, придется заниматься вопросами ремонта, замены и прочими делами. Старайтесь взять все сложные вопросы под личный контроль. Советы друзей могут ввести вас в заблуждение, поэтому действуйте самостоятельно и поступайте сообразно своему личному представлению – это убережет вас от ошибок. В течение недели может наступить время острой нехватки в деньгах. Возможно, вы не впишитесь своими расходами в свои бюджетные возможности или замахнетесь на крупную покупку, которая окажется вам не по карману. Так или иначе, но в это время вы можете нуждаться в дополнительных финансовых вливаниях.

Близнецам на этой неделе, возможно, придется достаточно часто сталкиваться с ограничениями со стороны внешних обстоятельств. Ваши желания и намерения могут встретить серьезное сопротивление со стороны людей, от которых зависит их исполнение. Звезды советуют вам не вступать на путь борьбы, поскольку сейчас расстановка сил далеко не в вашу пользу. Прежде всего, возможно, придется столкнуться с трудностями в партнерских отношениях. Поведение партнера может оказаться излишне агрессивным или прямолинейным. Если речь идет о партнере по браку, то ваш муж или ваша жена может попасть в неприятную историю, и вам придется заниматься всеми необходимыми вопросами, чтобы помочь исправить ситуацию. Однако в середине недели возможно открытое столкновение между вами. Если конфликт давно зрел между вами в латентной форме, то теперь он может прорваться наружу. Главным предметом споров с партнером по браку может стать вопрос о власти и о первенстве. Тема «кто в доме хозяин» и кто может принимать главные решения – может перейти в достаточно острую фазу в тех супружеских парах, у которых и раньше наблюдалось некоторое соперничество. Самым разумным будет не начинать никаких споров вовсе. Однажды начав спор, вам уже трудно будет остановиться.

На Раков в течение всей этой недели может свалиться много дел, забот и хлопот, так, что вы будете едва успевать справляться. Возможно, вам придется много времени тратить на выполнение домашних и бытовых дел, а также заниматься уходом за больными родственниками и членами семьи. Постарайтесь правильно расставить приоритеты и четко планировать свои действия. В противном случае вы можете превратить свою жизнь в сплошной хаос и утратить контроль над ситуацией. Очень важно следить и за своим состоянием здоровья. Рекомендуется воздерживаться от излишне высоких физических нагрузок. Это относится как к выполнению профессиональных обязанностей, так и спортивных состязаний и занятий в тренажерном зале. Дело в том, что вы будете чувствовать, что у вас много энергии, и вам трудно будет себя удержать от перегрузок. Однако это обманчивое впечатление может привести к быстрому физическому истощению. А это, в свою очередь, может негативно отразиться на вашем состоянии здоровья. Не исключены инфекционные заболевания с высокой температурой. Ваши возможности во многих сферах деятельности могут быть значительно ограничены.

Эта неделя может сложиться для Львов достаточно напряженно. В первую очередь это относится к тем, у кого есть дети. Возможно, поведение вашего ребенка заставит вас поволноваться. Воспитательные меры, направленные на ограничения и наказания ребенка, могут оказаться неэффективными. Сохраняйте самообладание, старайтесь действовать твердо, но не жестко. На этой неделе нельзя поддаваться азартному желанию получить «все и сразу». Несмотря на усиление авантюристических наклонностей и склонности к рискованным поступкам, вряд ли стоит рассчитывать на то, что фортуна вам улыбнется. Также это время может быть связано с различными увлечениями, когда вы незаметно для себя рискуете утратить чувство меры. Например, вы можете увлечься компьютерными играми и, просиживая дни и ночи за игрой, можете пустить на самотек все дела. Но главным вашим увлечением могут стать романтические отношения. В любви сейчас самое горячее времечко. Возможно, ваши отношения перейдут в активную фазу, когда страсть и ревность будут доминировать и диктовать свою линию поведения. При отсутствии бережного отношения к тем, кого вы любите, может произойти конфликт. Взаимная обидчивость может лишь усугубить трещину в отношениях.

Внешние обстоятельства на этой неделе могут складываться неблагоприятно для Дев. Вы можете попасть в водоворот событий, и при этом не будете иметь возможности хоть как-то повлиять на происходящее. Прежде всего, могут возникнуть осложнения в семье и в партнерстве. Напрямую вы, возможно, не будете вовлечены в напряженную ситуацию, поскольку может произойти ссора между вашим партнером и вашими близкими родственниками. Классическим примером этого может стать конфликт между вашим партнером по браку и вашими родителями, особенно если вы все вместе живете на одной жилплощади. Если вы искали жилье для аренды, чтобы начать жить отдельно от родителей, то события последних дней могут ускорить этот процесс. Возможно, отношения в вашей семье станут достаточно напряженными с тем, чтобы возникло желание жить отдельно. У вас начинается ответственный и одновременно напряженный период, когда придется решать множество вопросов в семье и на работе. В это время вам будет не до отдыха и развлечений. Ритм жизни может напоминать вам бег белки в колесе, скачущей между работой и домом туда-сюда. Главная рекомендация – сохранять спокойствие и не ввязываться в споры ни с кем, даже если вас будут к этому активно провоцировать.

Весам на этой неделе следует больше внимания уделить своему здоровью и контактам с окружающими. В эти дни возрастает вероятность простудных заболеваний с острым воспалительным процессом. Учитывая снижение иммунитета и ослабление энергетики организма, достаточно будет попасть под сквозняк, чтобы болезнь свалила вас с ног. Из-за проблем со здоровьем могут пострадать ваши деловые планы. В целом вас может ждать много контактов и, возможно, поездок. Однако результативность всего этого остается под большим вопросом. Дело в том, что вам трудно будет сосредоточиться на чем-то одном и довести это до завершения. Старайтесь не распылять свои усилия на множество мелких вопросов. Не переключайтесь на другие темы, пока не доведете начатые ранее дела до завершения. Может быть много дел и забот, связанных с бумажной волокитой, оформлением документов, сбором справок и прохождением бюрократических процедур. Возможно, вы вынуждены будете всем этим заниматься в силу необходимости, однако это может отнять у вас много сил и нервов. Примерно та же потеря времени может достаточно часто с вами происходить в автомобильных пробках, в которые вы можете попадать с завидной регулярностью.

Скорпионам в течение недели, возможно, придется ограничить свои финансовые расходы на покупку подарков детям и возлюбленным. Дело в том, что потратив большие деньги на дорогие подарки, вы можете поставить себя в затруднительное финансовое положение. Гораздо больший финансовый масштаб расходов может произойти в любовных отношениях. Впрочем, не исключена и обратная ситуация, когда вы ждете дорогого подарка от любимого человека, а он не может себе этого позволить. Так или иначе в ваши отношения с теми, кого вы любите, могут закрадываться обиды и огорчения из-за денег. Однако финансовый вопрос может преследовать вас и во многих других сферах, ограничивая ваши возможности на каждом шагу. Необходимо удерживать себя от авантюристических поступков, направленных на крупные финансовые заимствования с целью вложения в спекулятивные проекты или траты на развлечения. Если у вас есть электронные платежные средства, то усильте меры безопасности от несанкционированного доступа к вашим счетам. Возможны споры по вопросам наследства или иные имущественные тяжбы вплоть до начала судебных разбирательств.

У Стрельцов на этой неделе могут сложиться напряженные отношения в семье и в супружеских отношениях. Вероятно, вы будете склонны действовать излишне прямолинейно, не считаясь с мнением близких людей, членов семьи, родителей и партнера. Если вы молоды и живете в родительском доме, то вероятность осложнений возрастает. Возможно, вам захочется освободиться от опеки родителей и сделать что-то вопреки их согласию. Это может быть похоже на некое бунтарство, попытку вырваться из родного гнезда в свободный полет. Однако, вступая в конфликт, вы тем самым не улучшите своего положения а, напротив, можете его еще более усугубить. Звезды советуют вам проявлять больше тактичности и дипломатичности в отношениях с партнерами по браку и деловыми партнерами. В это время могут произойти выяснения отношений по вопросам права каждого принимать те или иные решения – добиться согласованности в этих темах будет нелегко. Однако путь диалога всегда лучше бесплодного конфликта с потерей времени и сил. На этой неделе нежелательно начинать и продолжать ремонтные работы в доме. Все, что имеет отношение к недвижимости, так или иначе может быть сопряжено с осложнениями.

Козерогам в течение всей недели может поступать много самой разной информации. Также может быть много контактов. Однако, несмотря на большое количество желающих пообщаться с вами, отнеситесь к этому с осторожностью. Дело в том, что сейчас возрастает вероятность попасть в неприятную историю, связанную со слухами и сплетнями о вас или ваших родственниках. Попытка разобраться, кто распускает эти слухи, обречена на неудачу, и этим вы только расстроите свою нервную систему. Рекомендуется воздерживаться от знакомств со случайными людьми. Например, не следует поддерживать попытки случайных попутчиков в поезде, в метро или на остановке заговорить с вами. И уж совсем не нужно откровенничать со случайными людьми о своей личной жизни – все ваши слова, сказанные столь опрометчиво, могут обернуться вам же во вред. Если вы живете в хаотическом режиме, например, ложитесь спать и встаете в произвольное время, то это может негативно отразиться на вашем самочувствии. Также это не лучшее время для приобретения домашних животных и ухода за ними. Владельцам собак следует быть осмотрительнее – ваш питомец может внезапно выйти из-под контроля.

Водолеям на этой неделе звезды советуют сосредоточиться на делах и уходить от праздного времяпрепровождения. Особенно это касается посещения клубов, ночных заведений и дружеских вечеринок. Во-первых, все это будет достаточно накладно с финансовой точки зрения. Во-вторых, ваши отношения с друзьями могут неожиданно ухудшиться. И активные дружеские контакты только повысят вероятность подобного стечения обстоятельств. Чем меньше в вашей жизни будет непредсказуемости и импровизации в эти дни, тем спокойнее все пройдет. Влюбленные могут переживать достаточно острые моменты в развитии отношений. Не исключены внезапные ссоры с возлюбленными и столь же стремительные примирения. Это время накала любовных страстей, усиления ревности и собственнических инстинктов. Не исключена ссора между вашим любимым человеком и кем-то из ваших друзей или подруг. Старайтесь развести стороны потенциального конфликта. Будьте внимательнее при воспитании детей – они могут выйти из-под контроля. Берегите тех, кого любите.

На этой неделе внешние обстоятельства могут сложиться неблагоприятно для типичных Рыб. Вам может не представиться возможности заниматься своими личными делами, поскольку вас могут отвлекать семейные дела и профессиональная деятельность. Возможно, от вас будет требоваться более энергичная деятельность, однако вы будете ощущать, что в отдельные моменты не в состоянии справиться с нагрузками. Ваше внимание может быть переключено на две проблемных темы, требующих неотложного решения. Первая тема связана с усилением напряжения на основной работе, в частности в отношениях с начальством. Возможно, в вашем трудовом коллективе будут происходить пертурбации, и ваше положение на рабочем месте теряет устойчивость. Начальство может требовать от вас результата работы, а вы по ряду причин не сможете соответствовать этим требованиям. Это малоприятное ощущение может иметь неблагоприятные последствия для карьеры. Вторая напряженная тема – отношения в семье и с близкими родственниками. В наибольшей степени это может затронуть тех, кто живет вместе с родителями на одной жилплощади. Постарайтесь внутренне сорганизоваться, сконцентрироваться и исполнить то, что от вас требуется.