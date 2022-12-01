Рыбы: гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022 года – Рамблер/гороскопы

Рыбы Гороскоп на сегодня, 1 декабря 2022

Сегодня, несмотря на уязвимость и высокий риск проблем, Рыбы могут надеяться на улыбку фортуны (особенно если были рождены в середине марта). После всех мытарств этого дня их ждет награда, возмещение убытка, подтверждение авторитета или утешение. Но все же опасно проявлять лишнюю активность. Главная ошибка сейчас - новые начинания: они быстро начнут буксовать и могут создать массу трудностей.

Любовный гороскоп на сегодня для Рыб

Влюбленные Рыбы вплоть до ночи продолжат пребывать на опасной для себя эмоциональной волне. Многие Рыбы сделают ставку на свои прошлые успехи и выгодные позиции в то время, как ситуация уже изменилась, и их бонусы «сгорели». По возможности, им стоит отказаться сегодня от тесных личных контактов.

Финансовый гороскоп на сегодня для Рыб

Чем меньше инициативы будет проявлено Рыбами в утренние часы, тем успешнее пройдет оставшийся день. Особенно это относится к контактам с начальством. Сосредоточьтесь на текущих делах и не предлагайте ничего нового. Вторая половина дня благоприятствует росту доходов и достижению поставленных целей. Удачное время для контактов с влиятельными людьми, выступающими в роли покровителей.