Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Любовь столкнется с бытом — романтический гороскоп на 11 декабря
10 декабря 2022ГороскопыМарианна Басс
Сегодня бытовые проблемы могут подпортить отношения.
Фото: gremih.ru
Овен
Сегодня Овны ранимы и сами могут этого не осознавать. Прежде всего, их уязвимость может проявиться в тесных отношениях, в бытовой обстановке или в моменты, когда затронуты близкие им взгляды. Не исключено, что они усмотрят что-то обидное для себя в самой обычной житейской ситуации.
Телец
Сегодня Тельцы могут позволить себе побыть сентиментальными романтиками, мягкими и уступчивыми по отношению к любимому человеку. В отличие от недавних событий, когда их расслабленность могла создать им проблемы, сегодня они хорошо защищены от роковых ошибок и не окажутся на грани кризиса.
Близнецы
Сегодня Близнецам обстоятельства мешают действовать в своей привычной энергичной манере. Звезды советуют им отложить свою очередную инициативу до более подходящего момента, когда они вновь смогут вести себя естественно. День подходит для прощания с отживающим свое сценарием отношений.
Рак
Сегодня Раки могут стать игрушкой своих специфических привычек или капризов — но также они подвержены сильному влиянию со стороны тех, к кому их влечет. Многие Раки подстроятся под вкус партнера и выполнят его желание, словно загипнотизированные. Возможен интерес к магии и гаданиям.
Лев
Сегодня Львов ожидает нехватка внешних ярких впечатлений, но она может компенсироваться насыщенной внутренней жизнью. Многих Львов могут посетить фантомы прошлого или манящие фантазии, с которыми им давно пора расстаться — в противном случае их близкое любовное счастье окажется в чем-то ущербным.
Дева
Сегодня Девам лучше не отказываться от идеи свидания — но им стоит помнить, что в его ходе будут пережиты не только приятные эмоции. Может еще раз вернуться болезненная психологическая зависимость от прошлого — например, от неразделенной или обманутой любви. Возможно, настало время ее преодолеть.
Весы
Сегодня Весам звезды подсказывают, что им не стоит внутренне расслабляться и пускать на самотек психологический микроклимат в своих личных отношениях. Этот день может оживить старые негативные эмоции (обиды, ревность), обострить неприятные черты характеров или добавить болезненности воспоминаниям.
Скорпион
Сегодня Скорпионы чувствительны. Их любовные переживания приобретают особую глубину и масштаб, могут переплетаться с важными мыслями о жизни или яркими воспоминаниями. Многие Скорпионы почувствуют, что в их личной жизни окончательно перевернута дорогая им страница — или получат знак, который на это намекает.
Стрелец
Сегодня Стрельцам стоит остерегаться психологической зависимости от близкого человека или от собственных старых иллюзий. Сложившиеся пары сами найдут подходящий формат общения, важно лишь не слишком ранить друг друга. Новых связей лучше не заводить: это будет «роковая любовь» в плохом смысле слова.
Козерог
Сегодня Козероги балансируют на тонкой невидимой грани. Обеим сторонам важно избегать психологических ошибок, разрушающих доверие. Влечение должно дополняться чувством безопасности, а чувства должны быть искренними. Вредны односторонние и обоюдные манипуляции, тайные обиды.
Водолей
Сегодня Водолеям некомфортно, их романтические симпатии могут не выдержать столкновения с мелочами быта. В стабильных парах это не станет проблемой, а вот свежеиспеченным влюбленным стоит быть друг к другу снисходительнее или сократить общение: это не лучший день для сближения.
Рыбы
Сегодня Рыбы могут позволить себе роскошь свидания, если полностью уверены в своей любви и дорогом человеке. Также эти сутки можно использовать для свидания-прощания — но не исключено, что мощные сентиментальные мотивы не дадут разорвать связь. Давать ход новым отношениям в этот день нежелательно.
Рамблер/гороскопы любовный на завтра: последние новостиЛюбовный гороскоп на 11 декабря 2022 года для каждого знакаЛюбовный гороскоп на 10 декабря 2022 года для каждого знакаЛюбовный гороскоп на 9 декабря 2022 года для каждого знака
Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
Проживаем каждое мгновение — гороскоп на 11 декабря
Укрепляем связи — финансовый гороскоп на 11 декабря