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День лакомых предложений — гороскоп на 27 февраля
26 февраля 2023ГороскопыМарианна Басс
7-8 лунные сутки. День обещает динамичное развитие событий и дает дополнительные возможности.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что ключевым условием успеха может оказаться коммуникабельность, любознательность или мобильность. Мастерство и ловкость помогут сочетать закрытие одних проектов с развитием других. Возможны отдельные промахи, суета, спешка, минутные ссоры. Лучше не сидеть без дела, иначе сближение Луны и Марса может провоцировать раздражительность без веских причин. Не стоит откладывать энергозатратное общение, командировки, тренировки, инициативы. В случае срочных дел и «горящих» дедлайнов можно продлить активность до глубокой ночи.
Овен
Сегодня Овнам судьба дает много приятных дополнительных шансов, но не настаивает на их обязательном использовании. Многое будет зависеть от их целей, природного темперамента и предприимчивости, готовности преодолеть лень и масштаба личных запросов. При желании, в этот день легко успеть в нескольких сферах — например, совместить деловые хлопоты с личной жизнью — и во всех добиться прогресса.
Телец
Сегодня Тельцам советуют не терять время. Стоит использовать все удачные ситуации в своих целях и побыстрее (особенно, если на счету каждая минута — например, завершается долгий важный проект). В эти сутки легко пойдет любое срочное дело, есть шанс на поддержку. Можно без напряжения выполнить двойной объем работ, встретиться с разными людьми или успеть побывать в нескольких местах.
Близнецы
Сегодня Близнецам день дает отличное поле для действий, а также энергию и ловкость. Многие представители знака продемонстрируют сегодня классические черты Близнецов: мобильность и коммуникабельность, находчивость и обаяние, любознательность и тягу к разнообразию. Их будут охотно принимать во влиятельных группах, а сами они часто будут рады поработать не только на свой, но и на коллективный интерес.
Рак
Сегодня Раки могут оказаться зависимы от обстоятельств, но скучать или сильно жалеть об этом им не придется. Куда бы они ни направились, всюду будет кипеть жизнь, найдется тема для размышлений или скрытая интересная возможность. Прежде всего, такие моменты будут на руку общительным и социально активным Ракам, делающим карьеру. Раки-интроверты могут уйти от лишней суеты и упустить часть шансов.
Лев
Сегодня Львов приглашают к активной социальной жизни и создают для нее условия. Но вести себя им стоит осторожно, чтобы не попасть в ложные и затруднительные ситуации. Это подходящий день для дискуссий на острые злободневные темы, для совместных работ по расширению или завершению проектов, проведения динамичных коллективных мероприятий. Также, это отличные сутки для интенсивных разъездов.
Дева
Сегодня Девам обстоятельства подсказывают отличные быстрые решения выхода из кризиса (или пути его предотвращения). Стоит им проявить больше ловкости, смелости, находчивости и подвижности, либо привлечь соответствующих людей — и чудо свершится. Звезды советуют помнить при этом о возможной «обратной стороне медали». Авантюрный маневр исправит положение сейчас, но может добавить проблем чуть позже.
Весы
Сегодня Весам советуют активнее пользоваться возможностями момента: он удачен и для них самих, и для связанных с ними людей (клиентов, посредников). Не стоит забывать о мощных резервах, которые дают влиятельное партнерство, симпатия и взаимовыручка. Это отличный день для развития, завершения или преобразования международных проектов. Не стоит откладывать зарубежные контакты и командировки.
Скорпион
Сегодня от Скорпионов потребуется находчивость, коммуникабельность или мобильность, а также мастерство или доля смелости. Большинство представителей знака без труда справится с поставленными задачами, проявив в их решении истинную виртуозность. Стоит пользоваться возможностью лишний раз потренироваться в полученных умениях, так как они еще не раз пригодятся в обозримом будущем.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют поставить на первый план свои социальные связи, лучше в активном формате. Часто это будет плодотворное многостороннее сотрудничество на основе пересечения интересов или на базе взаимной симпатии, но возможны и другие формы — например, легкая конкуренция. При общем благоприятном фоне такого общения в нем найдется «подводный камень», желательно ловко его обойти.
Козерог
Сегодня для Козерогов важным качеством будет работоспособность (их собственная или их помощников). Стоит держать наготове инструменты и средства связи: возможно, трудиться придется до ночи в силу азарта или острой необходимости. К чувству долга или горящим дедлайнам могут добавиться благие намерения — например, желание побаловать близких или питомцев. День хорош для интенсивных работ и тренингов.
Водолей
Сегодня Водолеям день обеспечит неплохую эффективность в любых сферах, которую им лучше направить на завершение важных для них дел. Если потребуется, звезды советуют не лениться и работать допоздна. Тщательное закрытие значимых проектов будет лишним свидетельством профессионализма, позволит сохранить наработанные позиции и создать почву для освоения новых, а также поможет укрепить системы защиты.
Рыбы
Сегодня Рыбам стоит быть внимательнее, отделяя для себя положительные стороны любой ситуации от потенциально проблемных. Не стоит уповать на чужие стандарты: вы и только вы понимаете, что для вас благоприятно, а что чревато. По возможности, лучше не увлекаться гонкой за внешним успехом и взять за критерий не количество, а качество. Стоит исключить любые споры, включая семейные и территориальные.
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