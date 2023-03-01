Роковые перемены: что готовит человечеству март

Именно в марте планетный ряд готовит всё для того, чтобы поменялось многое – от тактики и стратегии в принятии решений и ведения бизнеса, до установления новых приоритетов в политических, дипломатических планах.

Сроки – в короткой версии на ближайшее полугодие, а в длительной – на года. Можно сказать коротко: март – месяц прорывов.

Перемена смыслов придёт не с календарной весной, а с серьёзными и даже эпохальными изменениями на небосводе, упоминавшихся ранее в ряду главных транзитов всего 2023 года – только одних знаковых переходов планет будет три, и все они связаны с волевыми планетами.

1. Сатурн перейдёт в знак Рыб на 2,5 года (с 7 марта) – закладывая высокую вероятность движения границ.

2. Марс после долгих 7 месяцев наконец-то уйдёт из Близнецов в знак Рака (с 25 марта), формируя особую связь с Луной и очень эмоциональный фон на два месяца.

3.Медленный и коварный модификатор-Плутон с заходом пока только с инспекцией до середины июня в знак Водолея и вовсе заложит большой 20-летний цикл пребывания в 11 знаке зодиака.

Кроме важных переходов вредных планет в другие знаки, уже в рамках марта нужно отметить как минимум три астрологических события, которые будут задавать свои кружева событий.

1. Вторник, 7 марта, – полнолуние с акцентом на воинственный Марс, как видно из дальнейших транзитов, создаст крайне беспокойный и конфликтный период с 13 по 17 марта.

2. Новолуние 21 марта, совпадающее с новым астрологическим годом, – совершенно особый рубикон года и одновременно сезонная карта Весеннего Равноденствия, связанная с ежегодным входом Солнца в знак Овна.

3. 13-17 марта на фоне конфликта сразу 4! планет: Солнца, Меркурия, Марса и Нептуна – период серьёзных провокаций в политическом и публичном пространстве, время афёр и обманов, быстрого распространения вирусов, необъяснимых ошибок и промахов, отравлений. Период может сопровождаться неблагоприятными погодными условиями, создающими проблемы на различных транспортных магистралях, но особенно коварным период может стать в сфере водных и морских ресурсов.

Как распределятся энергии планет в марте по периодам:

1.Относительно спокойная и деловая первая неделя марта, с 1 по 6 число, и затем (после полнолуния 7- 8 марта) такой же конструктивный участок, 10-12 марта.

2. Совершенно непредсказуемый отрезок – 13-17 марта, когда может не работать логика, когда существенно снижена защита от вирусов, когда есть смысл опасаться потерь важных данных, химических и хакерских атак. Период не подходит для оформления различных документов и соглашений, контрактов.

Более стабильным обещает стать локальный участок с 18 по 20 марта включительно.

3. Наиболее активная и позитивная часть месяца выпадает на период сразу после новолуния (21 числа) – с 22-го по 31 марта.

Наиболее проблемные по разным характеристикам дни месяца – 6-7, 14-17, 19, 21 марта.

Дни, отмеченные позитивным взаимодействием планет, – 1,4-5, 11-12 ,22, 24, 27, 29 марта.

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