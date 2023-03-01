Роковые перемены: что готовит человечеству март
Именно в марте планетный ряд готовит всё для того, чтобы поменялось многое – от тактики и стратегии в принятии решений и ведения бизнеса, до установления новых приоритетов в политических, дипломатических планах.
Сроки – в короткой версии на ближайшее полугодие, а в длительной – на года. Можно сказать коротко: март – месяц прорывов.
Перемена смыслов придёт не с календарной весной, а с серьёзными и даже эпохальными изменениями на небосводе, упоминавшихся ранее в ряду главных транзитов всего 2023 года – только одних знаковых переходов планет будет три, и все они связаны с волевыми планетами.
Кроме важных переходов вредных планет в другие знаки, уже в рамках марта нужно отметить как минимум три астрологических события, которые будут задавать свои кружева событий.
1. Вторник, 7 марта, – полнолуние с акцентом на воинственный Марс, как видно из дальнейших транзитов, создаст крайне беспокойный и конфликтный период с 13 по 17 марта.
2. Новолуние 21 марта, совпадающее с новым астрологическим годом, – совершенно особый рубикон года и одновременно сезонная карта Весеннего Равноденствия, связанная с ежегодным входом Солнца в знак Овна.
3. 13-17 марта на фоне конфликта сразу 4! планет: Солнца, Меркурия, Марса и Нептуна – период серьёзных провокаций в политическом и публичном пространстве, время афёр и обманов, быстрого распространения вирусов, необъяснимых ошибок и промахов, отравлений. Период может сопровождаться неблагоприятными погодными условиями, создающими проблемы на различных транспортных магистралях, но особенно коварным период может стать в сфере водных и морских ресурсов.
1.Относительно спокойная и деловая первая неделя марта, с 1 по 6 число, и затем (после полнолуния 7- 8 марта) такой же конструктивный участок, 10-12 марта.
2. Совершенно непредсказуемый отрезок – 13-17 марта, когда может не работать логика, когда существенно снижена защита от вирусов, когда есть смысл опасаться потерь важных данных, химических и хакерских атак. Период не подходит для оформления различных документов и соглашений, контрактов.
Более стабильным обещает стать локальный участок с 18 по 20 марта включительно.
3. Наиболее активная и позитивная часть месяца выпадает на период сразу после новолуния (21 числа) – с 22-го по 31 марта.
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