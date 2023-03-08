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Становимся дружелюбнее — гороскоп на 9 марта
8 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах предлагает ориентироваться на баланс интересов, вкусов и взглядов, опираться на взаимную любовь, уважение или великодушный компромисс.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что это хороший день для стабилизации и гармонизации отношений. В зависимости от ситуации, важны нюансы права, этики или эстетики. Подходящий момент для приятного сотрудничества, культурного досуга, романтической встречи, выгодного взаимообмена, посещения престижных мест и элитных мероприятий, проведения свадеб и торжеств, контакта со стилистом, юристом, дизайнером. Уместен «выход в свет» — например, визит в ресторан вместо домашнего обеда.
Овен
Сегодня для Овнов важны приятные отношения с другими людьми — особенно те, в которых они могут получить дополнительную долю внимания, восхищения или льгот. Многим Овнам понравится быть любимыми и обожаемыми. Благодаря их обаянию или авторитету люди зачастую будут сами подстраиваться к их взглядам и идти им на уступки. Звезды советуют им проявлять в таких случаях ответную любезность и щедрость.
Телец
Сегодня Тельцам день способен добавить приятных хлопот. Он подходит для посещения салона красоты или других заведений, помогающих улучшить внешность. Не пройдет впустую визит к парикмахеру, косметологу, стилисту. Также в эти сутки актуальны правовые и культурные вопросы, темы этикета (особенно в гостях или в другой стране). Многие услуги, особенно комплексные, будут престижными и дорогостоящими.
Близнецы
Сегодня у Близнецов есть все шансы приятно провести время. У многих Близнецов будет не одно предложение — тогда им придется делать выбор либо успевать в двух направлениях. День хорош для романтических свиданий, культурных мероприятий, хобби с эстетическим уклоном. Также он поможет гармоничному общению с детьми, творчеству, удачному шопингу, полюбовному улаживанию правовых и финансовых споров.
Рак
Сегодня у Раков внимания может требовать дом или любое владение, которое они с кем-то делят (гостиница, офис). Может появиться повод для целевого расширения территории, праздника, торжества, корпоратива, приглашения домой коллеги или партнера. Возможен важный момент в супружестве. Увлекаясь приятными сторонами дня, стоит избегать потенциальных проблем, особенно всевозможных «перегибов» и дурного вкуса.
Лев
Сегодня для Львов достаточно позитивна и гармонична обстановка вокруг. Звезды советуют им воспользоваться моментом и хорошо провести время — особенно, если им хочется отвлечься от неприятных мыслей и тайных сомнений. День подходит для романтики, взаимовыгодного сотрудничества, расширения своего кругозора или списка симпатичных знакомых за счет походов в гости или посещения культурных мероприятий.
Дева
Сегодня Девы могут быть прикованы одновременно к партнерским отношениям, финансовым делам, правовым и эстетическим нюансам. Могут переплестись материальные, любовные и морально-этические стороны интересующего их сюжета. Возможны ситуации обмена или выбора, дополнительные траты. Не исключен особый интерес к дорогим подаркам, стильным и престижным вещам, инвестициям в те или иные ценности.
Весы
Сегодня Весам трудно мыслить себя в отрыве от интересующих людей и социальной среды. Им будет не всегда легко отделить свои личные планы от планов своего партнера, клиента, посредника, учителя или покровителя, а также абстрагироваться от той роли, которую они играют в важных для себя отношениях. Им стоит чаще подчеркивать свои интересы, чтобы сохранить баланс и не оказаться в тени чужой славы.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть вынуждены уйти в тень, чтобы выполнить свою часть обязательств или соблюсти приличия. В контактах и в работе им придется ориентироваться не только на общие базовые требования, но и на мелочи этикета, права, эстетики, брачных или финансовых взаимоотношений. Это особенно вероятно, если они работают за рубежом или с иностранной клиентурой, вступают в брак с чужестранцем.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют отдать дань социальным контактам, личной жизни и общению с друзьями. Возможно, в ближайшие месяцы это станет непозволительной роскошью или исключением из повседневных правил. Не стоит пропускать мероприятия: это хороший повод напомнить о своих талантах и поддержать интерес к своим креативным проектам. Также в этот день лучше не отказываться от любви и романтики.
Козерог
Сегодня для Козерогов день может стать одновременно приятным и напряженным. Многим Козерогам придется соблюдать правила этикета, вписываться в контекст, отвечать своей социальной роли или оправдывать чужие ожидания — тогда как сами они предпочли бы интимный или дистанционный формат общения. Но жертвы не напрасны: возможно, будут расширены рамки дозволенного или яснее расставлены приоритеты.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют пользоваться благоприятными обстоятельствами. Этот день создает хорошие условия для свиданий, визитов в гости и расширения культурного кругозора. Также он помогает полюбовно улаживать неоднозачные правовые вопросы, решать задачи эстетического и морально-этического характера, находить остроумные финансовые решения и делать удачные покупки, в том числе за рубежом.
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды напоминают, что партнерские интересы выше личных, а формальности важнее индивидуальных вкусов. Если темой дня являются финансы, важен правильный баланс поступлений и расходов, прибылей и вложений, личных доходов и взносов в общий проект. Не стоит забывать про уплату налогов. Нежелательно распылять ценные ресурсы, тратить больше, чем вы получаете или больше, чем готовы отдать.
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