Становимся дружелюбнее — гороскоп на 9 марта

8 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Весах предлагает ориентироваться на баланс интересов, вкусов и взглядов, опираться на взаимную любовь, уважение или великодушный компромисс.

Фото: rambler