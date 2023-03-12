Выходим за рамки — гороскоп на 13 марта

Не сомневаемся в себе – мы можем многое, если будем верить в свои силы и поднимать себе настроение.

Только никуда не торопимся – так мы можем совершить серьезные ошибки. Гороскоп на сегодня советует выходить за рамки – сейчас наши креативные идеи будут тормозить ограничители. Так что стараемся больше рисковать и экспериментировать – тогда добьемся крутых результатов. Кто-то может разочаровать. Но прежде чем обижаться, говорим – возможно, у человека не было другого выхода. Читайте личный гороскоп и не отказывайтесь от предложений, даже если они будут иметь подводные камни.

Овен

Сегодня Овны встанут не с той ноги. Благо, к обеду настроение разыграется, а ошибки будут незначительными. На удачу тоже лучше не рассчитывать – сейчас она то будет появляться, то будет исчезать. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует обратить внимание на чужие проблемы – ваши близкие нуждаются в поддержке. Обязательно протяните им руку помощи.

Телец

Сегодня Тельцам будет хорошо: то тут, то там попадаются интересные и полезные люди, а яркие впечатления ожидают за каждым углом. Наслаждайтесь этим временем – уже завтра тенденции сменятся. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует ввязываться в рискованные дела, авантюры – они принесут вам только бонусы, в числе которых может быть и неплохая сумма денег.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит обратить внимание на здоровье – сейчас очень легко простыть или подцепить какую-нибудь заразу. Так что не помешает тепло одеваться и носить маску. Рамки будут тормозить ваши креативные мысли и свободу действий. Благо, это всего на день – уже завтра тенденции изменятся. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует браться за что-то новенькое – удача не за горами.

Рак

Сегодня Ракам стоит обращать внимание исключительно на мелочи – они будут портить всю картину. Так что будьте внимательнее. Сейчас вы будете сомневаться во всех и во всем. Но в себя нужно верить, иначе ошибки будут появляться то тут, то там. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует выходить за рамки – больше экспериментируйте и рискуйте, все это окупится с лихвой.

Лев

Сегодня Львам во всем помогают звезды. Так что можно знакомиться, звать на свидание или браться за очень сложные задачи – получаться будет абсолютно все. Только не сидите на месте – потеряете эти крутые шансы. Выходите за рамки – они сковывают вас и не дают креативным идеям и шанса. Будьте смелее. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не давать обещания – вы можете не сдержать слово.

Дева

Сегодня Девам стоит смотреть на вещи трезвым взглядом – иллюзии размывают его и не дают вам действовать. Так что снимайте розовые очки и решайте проблемы. Дорогие люди могут разочаровать. Но прежде чем обижаться, поговорите – возможно, иначе поступить было просто невозможно. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует выходить за рамки – эксперименты притянут удачу.

Весы

Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу – неожиданные ситуации будут радовать и помогать в делах. Но не стоит полагаться на нее полностью – от вас тоже многое зависит. Так что не сидите на месте и обязательно поднимайте себе настроение, так будет легче идти вперед. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует никуда не торопиться – впопыхах вы можете совершить ошибки.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше выбирать тишину – именно в уединении вы поймете, как действовать дальше. Да и многие важные слова будут сказаны тет-а-тет. Все пойдет по плану, так что вам нужен крепкий сценарий на день – продумайте все. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует быть готовым к колкостям и подножкам – активизируются конкуренты.

Стрелец

Сегодня Стрельцам нужно отмахиваться от негативных мыслей, а их сейчас будет много. Говорите с близкими, шутите с коллегами – делайте все, чтобы поднять себе настроение. Стоит быть смелее и идти на риск, если хотите добиться высот – возможно, сейчас вы не продвинетесь по карьерной лестнице, но точно приблизитесь к этому. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца обещает крутые встречи – не бойтесь заговорить с незнакомцами.

Козерог

Сегодня Козерогов могут разочаровать какие-то мелочи. Старайтесь все же смотреть на общую картину – так настроение будет куда выше. Возможно, от каких-то целей и желаний придется отказаться, но это вам только на руку – не будете тратить на них силу и время. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует подходить к новым задачам осознанно – понимать, сможете ли вы добиться в них успеха.

Водолей

Сегодня с Водолеями будет говорить Вселенная, только делать она это будет знаками. Подмечайте мелочи и обращайте внимание на необычные ситуации – они намекнут, как дальше действовать. От покупок лучше отказаться – сейчас новые вещи не принесут вам пользы. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует хвастаться победами – на нас обратят внимание важные люди.

Рыбы