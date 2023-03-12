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Выходим за рамки — гороскоп на 13 марта
12 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
Не сомневаемся в себе – мы можем многое, если будем верить в свои силы и поднимать себе настроение.
Фото: rambler
Только никуда не торопимся – так мы можем совершить серьезные ошибки. Гороскоп на сегодня советует выходить за рамки – сейчас наши креативные идеи будут тормозить ограничители. Так что стараемся больше рисковать и экспериментировать – тогда добьемся крутых результатов. Кто-то может разочаровать. Но прежде чем обижаться, говорим – возможно, у человека не было другого выхода. Читайте личный гороскоп и не отказывайтесь от предложений, даже если они будут иметь подводные камни.
Овен
Сегодня Овны встанут не с той ноги. Благо, к обеду настроение разыграется, а ошибки будут незначительными. На удачу тоже лучше не рассчитывать – сейчас она то будет появляться, то будет исчезать. Гороскоп на сегодня для знака Овна советует обратить внимание на чужие проблемы – ваши близкие нуждаются в поддержке. Обязательно протяните им руку помощи.
Телец
Сегодня Тельцам будет хорошо: то тут, то там попадаются интересные и полезные люди, а яркие впечатления ожидают за каждым углом. Наслаждайтесь этим временем – уже завтра тенденции сменятся. Гороскоп на сегодня для знака Тельца советует ввязываться в рискованные дела, авантюры – они принесут вам только бонусы, в числе которых может быть и неплохая сумма денег.
Близнецы
Сегодня Близнецам стоит обратить внимание на здоровье – сейчас очень легко простыть или подцепить какую-нибудь заразу. Так что не помешает тепло одеваться и носить маску. Рамки будут тормозить ваши креативные мысли и свободу действий. Благо, это всего на день – уже завтра тенденции изменятся. Гороскоп на сегодня для знака Близнецов советует браться за что-то новенькое – удача не за горами.
Рак
Сегодня Ракам стоит обращать внимание исключительно на мелочи – они будут портить всю картину. Так что будьте внимательнее. Сейчас вы будете сомневаться во всех и во всем. Но в себя нужно верить, иначе ошибки будут появляться то тут, то там. Гороскоп на сегодня для знака Рака советует выходить за рамки – больше экспериментируйте и рискуйте, все это окупится с лихвой.
Лев
Сегодня Львам во всем помогают звезды. Так что можно знакомиться, звать на свидание или браться за очень сложные задачи – получаться будет абсолютно все. Только не сидите на месте – потеряете эти крутые шансы. Выходите за рамки – они сковывают вас и не дают креативным идеям и шанса. Будьте смелее. Гороскоп на сегодня для знака Льва советует не давать обещания – вы можете не сдержать слово.
Дева
Сегодня Девам стоит смотреть на вещи трезвым взглядом – иллюзии размывают его и не дают вам действовать. Так что снимайте розовые очки и решайте проблемы. Дорогие люди могут разочаровать. Но прежде чем обижаться, поговорите – возможно, иначе поступить было просто невозможно. Гороскоп на сегодня для знака Девы советует выходить за рамки – эксперименты притянут удачу.
Весы
Сегодня Весы могут рассчитывать на удачу – неожиданные ситуации будут радовать и помогать в делах. Но не стоит полагаться на нее полностью – от вас тоже многое зависит. Так что не сидите на месте и обязательно поднимайте себе настроение, так будет легче идти вперед. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует никуда не торопиться – впопыхах вы можете совершить ошибки.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше выбирать тишину – именно в уединении вы поймете, как действовать дальше. Да и многие важные слова будут сказаны тет-а-тет. Все пойдет по плану, так что вам нужен крепкий сценарий на день – продумайте все. Гороскоп на сегодня для знака Скорпиона советует быть готовым к колкостям и подножкам – активизируются конкуренты.
Стрелец
Сегодня Стрельцам нужно отмахиваться от негативных мыслей, а их сейчас будет много. Говорите с близкими, шутите с коллегами – делайте все, чтобы поднять себе настроение. Стоит быть смелее и идти на риск, если хотите добиться высот – возможно, сейчас вы не продвинетесь по карьерной лестнице, но точно приблизитесь к этому. Гороскоп на сегодня для знака Стрельца обещает крутые встречи – не бойтесь заговорить с незнакомцами.
Козерог
Сегодня Козерогов могут разочаровать какие-то мелочи. Старайтесь все же смотреть на общую картину – так настроение будет куда выше. Возможно, от каких-то целей и желаний придется отказаться, но это вам только на руку – не будете тратить на них силу и время. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует подходить к новым задачам осознанно – понимать, сможете ли вы добиться в них успеха.
Водолей
Сегодня с Водолеями будет говорить Вселенная, только делать она это будет знаками. Подмечайте мелочи и обращайте внимание на необычные ситуации – они намекнут, как дальше действовать. От покупок лучше отказаться – сейчас новые вещи не принесут вам пользы. Гороскоп на сегодня для знака Водолея советует хвастаться победами – на нас обратят внимание важные люди.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит просить многого у близких или звезд – скорее всего, вам откажут или окажут медвежью услугу. Рассчитывайте только на себя. Рамки со всех сторон будут тормозить гениальные идеи, и придется приложить усилия, чтобы добиться своего. Гороскоп на сегодня для знака Рыб советует держать свои эмоции в ежовых рукавицах, иначе они испортят этот день.
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