Не раздуваем из мухи слона — гороскоп на 14 марта

13 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

21-22 лунные сутки. Сегодня Луна в Стрельце помогает успевать всюду и сохранять оптимизм даже в сложной ситуации.

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Гороскоп на сегодня говорит, что при должной сноровке можно успеть побывать в нескольких местах, пройти через приключение или пережить разноплановые эмоции. Даже при ловкости и сообразительности велик риск столкнуться с проблемой — особенно ситуацией суеты, путаницы, опоздания, слежки, обмана, манипуляции, мошенничества, нечестной конкуренции, сбоя, утечки или обострения разногласий. Будет непросто ладить с попутчиками, общаться с иностранцами и представителями других культур. Нежелательны начинания, включая отправку в долгий путь. Овен Сегодня для Овнов это яркий, но противоречивый день. С одной стороны, их ждет удача, они могут рассчитывать на душевный подъем и расширение возможностей. С другой — они могут быть вовлечены в интригу или в спор, быть зависимы от людей, обстоятельств или собственных тайных слабостей. Значимые события вероятнее в процессе путешествия или в ходе общения с иноземцами. Стоит избегать лихачества на дорогах. Телец Сегодня Тельцам придется стать ловкими, подвижными и гибкими, быстрее адаптироваться к ситуации и разнообразить свой арсенал приемов. Этот день предлагает побыть романтиком или авантюристом, подсказывает явный или скрытый способ удовлетворить свои любовные, духовные или иные капризы. Будет нестабильным настроение или материальное положение. Не стоит заключать сделки, особенно с иностранцами. Близнецы Сегодня Близнецам стоит аккуратнее взаимодействовать с людьми, включая друзей за рубежом, иначе изначально удачные сюжеты обернутся проблемами. Желательно умело выбирать окружение, но еще важнее иметь собственную твердую позицию, дающую устойчивость к манипуляциям и иммунитет против сомнительных игр. Конкуренции стоит предпочесть лояльность. Лучше избегать споров со значимым высокопоставленным лицом. Рак Сегодня Ракам не помешает проявить больше гибкости, разносторонности и находчивости, чтобы сделать еще один шаг к исполнению своей мечты или удержаться на взятой вершине. При наличии цели любые сопутствующие сложности дня будут обретать смысл, любые хлопоты и связанные с ними неприятности не покажутся напрасными. Возможно, стоит оказать услугу влиятельному лицу или выразить ему идейную верность. Лев Сегодня Львам важно ясно видеть и положительные, и рискованные факторы этого дня. Многие их порывы сегодня ведут к смешанному результату и затрудняют его однозначную оценку. Одно и то же действие или движение души способно вдохновить и добавить удачи — и напомнить о проблеме, обнажить уязвимое место. Причиной часто будут не только внешние события, но и собственные тайные страхи, секреты или сомнения. Дева Сегодня Девам стоит помнить, что негативные тенденции в этот день часто преобладают для них над положительными и не всегда по их собственной вине. Благой порыв даст отдельные хорошие результаты, но одновременно может создать неприятный прецедент или усилить имеющуюся проблему — например, обострить разногласия и усилить эффект взаимного обмана. Не стоит увлекаться авантюрами и слепо надеяться на везение. Весы Сегодня Весам перепадет доля везения за счет выгодного партнерства или популярности. Возможно удачное решение юридического вопроса. Сложности дня связаны со здоровьем, обменом услугами и информацией, поездками и контактами. Запутанные ситуации этих суток без своевременного кропотливого разруливания могут принять системный вид, плохо отразиться на условиях работы, самочувствии и получении помощи. Скорпион Сегодня Скорпионам стоит быть осмотрительнее в дороге, избегать заключения случайных, быстрых и непроверенных сделок, вовремя проявлять бдительность в любых контактах. Эти рекомендации особенно актуальны в путешествиях и тесном общении с чужеземцами, но могут пригодиться и в других ситуациях: на шопинге, в быту, в рутинной работе. Удача в эти сутки — скорее побочный бонус, чем закономерность. Стрелец Сегодня у Стрельцов настрой зависит от их склонности быть оптимистами или пессимистами. День вовлекает их в трудные ситуации в одной сфере, но утешает приятными событиями в другой. Груз житейских забот или деловых проблем может компенсироваться творческим или любовным успехом. Сложности дня - нервозность, споры, конкуренция, иллюзии. Важно не расшатывать фундамент своей жизни: дом, карьеру, семью. Козерог Сегодня Козерогам рекомендуют удвоить осмотрительность в обязательных делах и отложить все хлопоты, которые являются на данный момент несущественными. Этот день усиливает вероятность цепочки проблем в любых занятиях, усложняет общение и работу с информацией, добавляет проблем в поездках. Серия сбоев и взаимосвязанных неудач может вызвать нервозность и плохо отразиться на самочувствии. Водолей Сегодня Водолеям советуют удвоить бдительность в материальных вопросах, а также в дороге, в общении, в деловых и игровых ситуациях. Удача в эти сутки вполне возможна, причем сразу в нескольких сферах, но может сопровождаться досадными сопутствующими эффектами и порой превращаться из подарка фортуны в «головную боль». Приветствуется юмор на словах, но лучше избегать легкомыслия в поступках. Рыбы Сегодня Рыбам лучше не рисковать, любая ошибка может выйти им боком. В эти сутки легко сказать лишнее, погнаться за миражом, сделать опрометчивый шаг, упустить удачу. Если недоразумение или неприятность все же случились, желательно как можно быстрее отыскать корень проблемы, иначе она может принять системный хронический характер. Не лучший день для знакомств, публикаций, совещаний, собеседований.