Контролируем свои аппетиты — гороскоп на 16 марта

15 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Козерога, добавляет целеустремленности и реализма, но не всегда помогает контролировать запросы и регулировать всплески эмоций.

Фото: rambler