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Контролируем свои аппетиты — гороскоп на 16 марта
15 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
23-24 лунные сутки. Сегодня Луна, пребывающая в знаке Козерога, добавляет целеустремленности и реализма, но не всегда помогает контролировать запросы и регулировать всплески эмоций.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что может быть трудно контролировать профессиональные амбиции, силу желаний, расходы или аппетит. Возможна непримиримость в мировоззренческой части или напряженность в общении с авторитетами. Благие намерения столкнутся с действительностью, может потребоваться компромисс. Венера в особом положении советует удвоить осторожность в материальных вопросах и любовных делах, повременить с покупкой, свиданием, займом, финансовым экспериментом.
Овен
Сегодня Овнов вынудят быть реалистами, соизмерять свои запросы с профессиональными или иными правилами. Не исключается недовольство своим статусом и попытка добиться привилегий. В лучшем случае день подарит стимул для роста, в худшем — возможен спор со старшими или с официальной структурой на мировоззренческой почве. Принимая решение, важно учесть материальный аспект и перспективу.
Телец
Сегодня в Тельцах день поддерживает дух практицизма и помогает им рассуждать здраво, что весьма кстати на фоне происходящих в их жизни событий. Пора пересмотреть свои недавние вкусы и стиль поведения: не исключено, что полоса авантюр или ярких переживаний привела к дискомфорту, разочарованию или убытку. Стоит воздержаться от крупных покупок, манипуляций с имиджем, решения важных финансовых вопросов.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют взять за основу своего поведения целеустремленность, осторожность, реализм и профессионализм, а также скрытность, сдержанность и здоровый скепсис. Не помешает взглянуть критичнее на вдохновляющую картину будущего и подумать, насколько она согласуется с личными целями и планами — например, профессиональными. Не стоит упускать из виду материальную сторону событий.
Рак
Сегодня Ракам стоит поддержать важные для себя профессиональные и бюрократические контакты — например, с коллегами, заказчиками или профильными учреждениями. Уместно дистанционное общение. Трудна дипломатичность в момент столкновения материальных интересов, прав или амбиций. В такие минуты желательно быть дружелюбнее или искать обходные пути. Идя на спор или компромисс, важно учесть последствия.
Лев
Сегодня у Львов на первом месте может оказаться работа, карьера или выполнение рутинных обязанностей — например, домашних. Этот день не сулит полной гармонии, ради конкретной практической цели может вынудить пойти на отступление от идеалов. Возможны разногласия с влиятельными людьми или инстанциями из-за материальных и других мелочей. Лучше общаться с ними гибко, не наживая потенциальных врагов.
Дева
Сегодня Девам советуют спокойно заниматься своими рутинными заботами: в них поможет природная практичность или накопленный опыт. Даже кризисная ситуация может стать в них стимулом для роста и привести к успеху (правда, иногда дорогой ценой). А вот важные старты и крупные дела лучше отложить, так как в данные сутки высока вероятность роковых заминок, отсрочек и других малоприятных эффектов.
Весы
Сегодня Весов могут волновать профессиональные или домашние дела. Хорошо заниматься обновлениями и уборкой, избавляться от хлама и лишних вещей. День не очень комфортен психологически. Не всегда легко соблюсти баланс интересов в семье, браке, партнерстве, на общей территории. Возможны элементы эмоционального давления. Многие Весы решат уступить тем, кого они любят или от кого зависят.
Скорпион
Сегодня Скорпионам может показаться, что из-под их ног уплывает многолетняя точка опоры — и они не всегда ошибаются. Причиной таких ощущений может стать основательная перемена в домашней жизни, в коллективе друзей или близкой социальной среде, а также, возможно, в делах сердечных или финансовых. Главное событие этого дня может оказаться связано с работой, особенно в случае параллельной занятости.
Стрелец
Сегодня Стрельцам полезно проинспектировать свой бюджет и ресурсы, стараясь оценивать ситуацию реалистичнее. Материальное положение в данный момент может быть достаточно стабильным для решения вопроса о жилье или поддержки семейных планов, но недостаточно успешным, чтобы вкладываться в творческий проект, нужды детей или престижное хобби. Возможно, пора сузить запросы или поискать подработку.
Козерог
Сегодня Козерогам советуют быть внимательнее к своим нуждам, но помня о чувстве меры. Важно избегать переедания, гиперэмоциональности и других излишеств. Не стоит раздувать бытовые и мировоззренческие разногласия. Не всем Козерогам будет удобно дома: забота семьи может быть избыточной, домашние традиции могут раздражать. Лучше повременить с приятной покупкой, расширением владений.
Водолей
Сегодня Водолеям лучше не увлекаться внешней суетой и начинаниями. Растянувшийся во времени переход к новой фазе жизни завершается, но требуется еще один непростой этап практического характера. Стоит удвоить внимание к жилью, домашним делам, наследству, накопленным фундаментальным материальным ресурсам. Желательно повременить с важной покупкой или инвестицией, особенно вложением в недвижимость.
Рыбы
Сегодня Рыбам важно верно оценить свои материальные и профессиональные перспективы. На пересечении этих двух направлений возможны те или иные преувеличения, есть риск в чем-то просчитаться. Не исключено, что окажутся завышены надежды на доход, будет взят слишком большой объем работ из чувства вины или долга. В этот день рекомендуется повременить с любыми покупками и вложениями, особенно крупными.
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