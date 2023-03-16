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Мини-кризисы будут держать в тонусе — гороскоп на 17 марта
16 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
24-25 лунные сутки. Утром лучше избегать суеты.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что не стоит откладывать приватные совещания и поиски закрытой информации. В течение дня будут формироваться важные внешние события или нарастать внутренние обоснованные предчувствия. Соединение Луны с «пограничным» Плутоном подчеркнет все сложности и волнения переходного момента. Новости вероятнее вечером. В конце дня актуальны темы будущего, прогресса, дружбы, личных и коллективных ресурсов, ревности и свободы. Возможны финансовые сюрпризы. Будет трудно верно распорядиться деньгами и вещами. Нежелательны покупки, включая выбор новинок, разве что ради эксперимента.
Овен
Сегодня Овнам лучше использовать для приватных совещаний утро, а также работы с документами и информацией в одиночестве. Главное событие этих суток коснется будущего, может быть связано с финансовыми новостями и попыткой заново оценить материальные перспективы. Возможен интерес к теме налогов или штрафов. Стоит повременить с покупкой новинок, дружескими одолжениями, взносами в новые проекты.
Телец
Сегодня Тельцы поневоле интересуются новостями. Особый интерес могут представить для них обновления в сфере их профессии и в отношениях с друзьями. Апрельские Тельцы могут пережить мини-кризис личных планов, чувств или вкусов. Не исключен новый поворот в экзотической любовной истории. Нежелательны покупки. Стоит аккуратнее распоряжаться деньгами и вещами, осмотрительнее общаться с женщинами.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуют следить за происходящими событиями, мировыми новостями и обстановкой на отдаленных территориях. Не стоит бояться грядущих кризисов: в них найдется свой интерес и выгода. В текущих делах стоит быть аккуратнее и умереннее: в нестабильной переходной ситуации легко получить сюрприз. Лучше воздерживаться от экспериментов с деньгами и вещами, особенно совместными.
Рак
Сегодня Ракам стоит использовать утро для приватных бесед и изучения вестей издалека. Попутно звезды советуют интересоваться финансовыми событиями, особенно затрагивающими групповые интересы. Информированность поможет ориентироваться в экономических реалиях дома и за рубежом, вносить поправки в планы покупок, продаж, инвестиций. Ответственные платежные операции лучше пока отложить: есть риск поспешить.
Лев
Сегодня Львам стоит быть осмотрительнее в общении с аудиторией, клиентурой и друзьями, особенно женщинами. Наряду с социальными и личными контактами, в этот день актуальны новости в материальной и профессиональной сферах. Идущие перемены заставляют иначе взглянуть на финансирование проекта, на совместные ресурсы или на заработок. Не стоит заключать соглашение, не прояснив схему взаиморасчетов.
Дева
Сегодня Девы могут оказаться особенно чувствительными к революционным переменам у себя на работе. Не исключены переживания о дружеских отношениях с коллегами в новых условиях или о трансформации привычного графика. Могут оставаться непредсказуемыми критичные детали, непросто складываться отношения с женщинами. Среди экономических новшеств особый интерес могут вызвать взаиморасчеты за рубежом.
Весы
Сегодня Весов могут привлекать их домашние и финансовые планы, отношения с друзьями и детьми. Возможно пристальное внимание к судьбе романа, творческого проекта, фрилансерской карьеры, а также к банковским операциям, сделанным ранее вложениям или совместным активам. В текущих делах может наметиться кризис, но в целом перемены не так уж плохи, хотя и способны доставить немало проблем.
Скорпион
Сегодня Скорпионов ждут непростые знаковые события и не менее знаковые переживания. Сюжеты этого дня не случайны, могут стать предвестниками долгой и не всегда комфортной жизненной полосы. Наиболее важные моменты ожидаются в семейной и супружеской жизни, любовных и дружеских отношениях. Звезды советуют воздержаться от поспешных решений, связанных с жильем, повременить с заключением договоров.
Стрелец
Сегодня Стрельцов могут привлечь перемены, идущие в их близком окружении, но не обязательно связанные напрямую с их домом или семьей. Возможно, самые актуальные и яркие события будут чаще разворачиваться в кругу их друзей, в соседской среде или на работе. Велика вероятность сопутствующих изменений в материальной области — например, в сфере заработка, взаиморасчетов или финансовых услуг.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит поработать с информацией и подтвердить связи с нужными им людьми: не исключено, что некоторые тайные источники сведений или каналы общения закрываются. Пора поставить точку в недавних разговорах или поездках. Вечером не помешает обратить внимание на личную жизнь, отношения с друзьями и материальные дела: в этих сферах возможны волнующие новшества.
Водолей
Сегодня для Водолеев важен финал этого дня, особенно при рождении в январе. Через события и ощущения вечера судьба подаст им знаки, которые лучше не игнорировать. Значимое обновление, странность или сюрприз может затронуть их дом, личные деньги или вещи, семейный уклад, отношения с женщинами. Возможны волнения, капризы или предчувствия. Стоит следить, чтобы не были вредными появляющиеся новые привычки.
Рыбы
Сегодня Рыбам не стоит откладывать важные для них приватные контакты. Лучше заняться ими с утра, особенно, если требуется обратная связь. Также звезды рекомендуют не медлить с уточнением нужной информации, отсеиванием ложных умозаключений и формированием своего личного мнения в ключевом вопросе. В конце дня желательно перенести фокус внимания на внешние события — например, на новшества в кругу друзей.
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