Сюрпризы разрушат планы — любовный гороскоп на 18 марта

Сегодня придется пересмотреть любовный сценарий на день.

В нашем гороскопе будут указаны советы и рекомендации, как лучше справиться с возможными проблемами, а также на подсвечены возможности и благоприятные моменты для начала новых дел и проектов.

Овен

Сегодня Овны настроены оптимистично и хотят, чтобы их партнеры были на той же волне. Скорее всего, это желание будет удовлетворено частично. Сюрпризом может стать изменение недавних вкусов пассии в отдельных сферах. Звезды советуют развивать те направления, где сохраняется взаимопонимание без слов.

Телец

Сегодня Тельцы капризны. Их оригинальные причуды и прыжки настроений могут удивлять не только партнеров, но и их самих. События будут развиваться не до конца предсказуемо, а порой и вовсе выходить из-под контроля и совершаться вопреки логике. На свидании не исключен приятный сюрприз.

Близнецы

Сегодня Блзинецов посещают сомнения. Близнецы, уверенные в своих планах и своем обаянии на все сто процентов, столкнутся с досадным внешним барьером или с невидимой стеной, отделяющей их от нового шага. Тот день, когда «утро вечера мудренее» и лучше отложить все инициативы до завтра.

Рак

Сегодня Ракам стоит помнить, что их картина будущего неполна или в чем-то ошибочна, а ситуация непредсказуема и изменчива. Могут ошибаться не только они сами, но и другие люди, имеющие косвенное отношение к их личной жизни — например, друзья, дающие им советы по части дел сердечных.

Лев

Сегодня Львам звезды подсказывают, что обстановка этого дня изначально нестабильна и ждать точного исполнения планов не стоит. Могут возникнуть трудности со связью (особенно международной) или с быстрым выполненим обещаний. Во избежание лишних разочарований и волнений рекомендуется взять паузу.

Дева

Сегодня у Дев романтические отношения «подвешены». Пребывать в фазе внутренних сомнений или сталкиваться с внешними помехами могут и сами Девы, и их партнеры. Звезды намекают, что пауза не будет долгой, а перемены не обязательно к худшему. Лучше не плыть против течения, а подождать хотя бы до завтра.

Весы

Сегодня Весам стоит прислушаться к голосу судьбы, который звучит для них через волнующие события этого дня. Обстоятельства подают им важные знаки, связанные с будущей канвой их личной жизни. В привычном сценарии становятся критичнее отдельные пункты — например, связанные с сексом, деньгами или свободой.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут оказаться огорошены оригинальным капризом своего партнера — или просто поставлены перед новым фактом, с которым им придется считаться в будущем. Чем более тесными и близкими являются их отношения с любимым человеком, тем сильнее взволнует их это обстоятельство.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов непредсказуемые обстоятельства этого дня пойдут на пользу личным планам, так как в чем-то «развяжут им руки». Обстановка поможет им проявить любовную инициативу или расширить арсенал тех методов, которые в ней применяются. В любой неожиданной ситуации влюбленный Стрелец будет находчив.

Козерог

Сегодня Козерогам не стоит бояться возможных сюрпризов в своей личной жизни, так как в основном они будут к лучшему: освежат атмосферу в их романе или внезапно пробудят в них приятные новые чувства. Такой перемене может способствовать волнующее неожиданное событие — например, оригинальный подарок.

Водолей

Сегодня у Водолеев личная жизнь не обойдется без сюрприза или свежей ноты. Часто они сами будут сюрпризами для своих любимых, так как их настрой будет трудно предугадать, а их желания будут становиться все более сильными. Возможны дурные предчувствия. Важно не давать и не искать поводов для ревности.

Рыбы