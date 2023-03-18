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Направляем свой взгляд в будущее — гороскоп на 19 марта
18 марта 2023ГороскопыМарианна Басс
26-27 лунные сутки. Сегодня вступление Меркурия в знак Овна сулит новый виток идей или новостей, но пустить их в ход или оценить по достоинству удастся не сразу.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что утром требуют внимания завершаемые дела, это лучшее время для текущих деловых контактов и поездок по знакомым маршрутам. Вечернее соединение Луны и Сатурна в Рыбах начнет провоцировать сдержанность эмоций, скрытность, экономность в расходах, меланхолию, недомогания или скромность в поведении. Остаток этого дня лучше использовать для инспекции бюджета и оценки возможностей, а также для коррекции планов, особенно с ярко выраженной секретной составляющей.
Овен
Сегодня у Овнов силы будет приумножать коллективная энергия. День хорош для участия в групповом проекте, особенно в его финальной фазе или переходной стадии. Многие Овны будут испытывать желание заявить о себе или открыть новый проект, но звезды советуют им не спешить и отложить старт на несколько дней. Вечером лучше сбавить темп, упорядочить свои тайные эмоции или материальные дела.
Телец
Сегодня для Тельцов сохранят актуальность темы, связанные с карьерой и профессией, а также отношения с друзьями. Основную часть дня придется посвятить неизбежным текущим делам, в которых желательно быть энергичнее. Вечером станет вполне естественным желание четче обрисовать контуры близкого будущего. Помимо профессии, карьеры и дружбы могут привлечь внимание дела сердечные или финансовые.
Близнецы
Сегодня для Близнецов ответственный момент — вечер. Именно в конце дня они получат весть, сигнал или намек, зовущий идти дальше. Это может быть уточнение планов, мешающее официальной карьере, зато дающее простор для свободной деятельности. Позитивные мысли в это время могут соседствовать с «низкоэнергетичным» душевным состоянием. Учитывайте реальность, но культивируйте в себе позитивное мышление.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуют следить за официальными новостями, связанными с их карьерными, финансовыми или другими важными планами. Основная часть этого дня может пройти в ожидании и его желательно сочетать не с пассивностью, а с посильной работой. Совещание, встречу, отправку документа, контакт с начальником или учителем, короткую командировку и другие целевые шаги стоит отложить на вечер.
Лев
Сегодня Львам советуют использовать те возможности дружбы и сотрудничества, что остаются в силе на фоне перемен. Хорошо заниматься преобразованием прежних совместных проектов. Вечером до многих Львов доберутся добрые вести издалека. Одновременно их внимания потребует финансовый или другой критичный фактор, поэтому остаток дня может пройти между позитивными мыслями и негативными эмоциями.
Дева
Сегодня Девы первую половину дня могут посвятить рутинным делам. Не стоит откладывать завершающие работы. Желательно помнить в них об аккуратности: любая небрежность может впоследствии стать поводом для упреков или расторжения договора. Самые важные события обещает вечер. В это время откроется новый канал связи, может появиться повод обсудить личные отношения, финансовое или другое сотрудничество.
Весы
Сегодня Весам лучше избегать начинаний, но не тянуть с последним штрихом в старых делах. Новый поворот событий ожидается вечером. В это время возможны известия от партнеров, интересные предложения или собственные свежие идеи в части сотрудничества (в последнем случае лучше не опережать события и ждать приглашения к диалогу). Также возможны новости в связи со здоровьем или материальными делами.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут оставаться в фазе дискомфорта или волнения. Многим из них придется в корне пересмотреть свои привычки или хотя бы начать это делать. В начале дня лучше заниматься лишь срочными критичными делами. Детали дальнейшего продвижения вперед подскажет вечер. В это время вероятны вести с работы, сложатся предпосылки для гармонизации и стабилизации личных отношений.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют решать все внешние вопросы и поддерживать все внешние контакты в своей жизни утром или днем. Не стоит откладывать поездку к друзьям или встречу с партнерами по делу. С наступлением вечера внимания может потребовать комплекс домашних дел или серьезное семейное обстоятельство. Не впасть в уныние помогут хорошие новости, связанные с игрой, любовью или творчеством.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит потрудиться над завершением отдельных дел, которые обещают им прибыль или помогают возместить убытки. Это подходящее время для завершения уже начатых работ. Оценивать свою ситуацию в целом лучше вечером. В это время возможны новости в семье или в делах, связанных с жильем. Может созреть интуитивный план в области финансов или возрасти интерес к личной жизни.
Водолей
Сегодня Водолеи могут опираться на свои привычки и ориентироваться на свое самочувствие. Если они в хорошей форме, первая половина дня подойдет для уже знакомых им работ или тренингов. Вечером желательно исходить из состояния финансов и нужных вещей. Можно планировать личный или семейный бюджет, необходимые покупки. Звезды советуют учиться разумной экономии. Важны вечерние новости.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют выбрать уединение, ограничить круг своих контактов и сферу активности. Стоит обратить внимание на самочувствие: в эти сутки могут напомнить о себе хронические недомогания. Наиболее важен вечер. В это время можно планировать и оценивать свои дела в комплексе, включая профессиональный потенциал и материальное положение. Важно избегать уныния. Уместны плановые покупки.
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