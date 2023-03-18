Направляем свой взгляд в будущее — гороскоп на 19 марта

18 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

26-27 лунные сутки. Сегодня вступление Меркурия в знак Овна сулит новый виток идей или новостей, но пустить их в ход или оценить по достоинству удастся не сразу.

Фото: rambler