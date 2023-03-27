Учимся на чужих ошибках — гороскоп на 28 марта

27 марта 2023 ГороскопыМарианна Басс

7-8 лунные сутки. Утром Луна в Близнецах «без курса» может спровоцировать лень или иллюзии, завести в тупик.

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Гороскоп на сегодня говорит, что для решения конкретных задач лучше выбрать вторую половину дня: она создает условия и для отдельных шагов, и для начала системных действий по определенному плану. Мотивы действий могут быть скрытыми и весьма эмоциональными. Соединение Луны и Марса в Раке усилит активность в жилищных делах и тайных проектах, может повысить страх и нервозность. Риск ссор и других проблем снизит планомерность действий. Хорошо заниматься системой охраны, защитой дома, владений, закрытых территорий и движимого имущества. Овен Сегодня у Овнов есть время поразмышлять о недавних событиях и поддержать внешние контакты, представляющие для них интерес. С приближением вечера на первое место могут выйти жилищные дела или семейные узы. Внимание может привлечь система охраны владений, машины или имущества. Стоит начать с плана действий: это поможет снизить риск нервозности, завышенных ожиданий, ссор и травм. Телец Сегодня Тельцов может привлечь событие в их повседневном окружении. Сюжет может развиваться в их семейном или соседском кругу, профессиональной или дружеской среде. Может наметиться срочная командировка, деловая акция, необходимость посетить профильную приватную тусовку или плановое закрытое мероприятие. Важно быть дальновиднее и действовать с расчетом на будущее. Близнецы Сегодня Близнецам стоит отдохнуть, но во второй части дня возможны хлопоты, требующие организованности, проницательности или умения хранить секреты. При работе в структуре или системе будет достаточно следовать приказу или профессиональному своду правил, но стоит быть готовыми к невидимому контролю. Бизнесменам и фрилансерам придется самим выбрать себе план и безопасный метод достижения цели. Рак Сегодня для Раков , особенно июньских, это ответственный день. Даже если он начнется спокойно, им лучше быть в фазе готовности и «низкого старта», так как велика вероятность активности во второй половине суток. Многим Ракам придется целенаправленно заявить о себе, рискнув и проявив смелость. В такой момент важно иметь грамотный план действий, прочную духовную опору или твердые профессиональные убеждения. Лев Сегодня Львам дадут понять, что ситуация изменилась и требует подкорректировать тактику. Возможно, пора уйти в тень или обратиться за тайной поддержкой к близким людям - например, своим землякам или родственникам. Не исключено, что потребуется целая программа действий. Могут вызвать интерес системы контроля, охраны, слежения. Конкретные начинания лучше отложить на вторую половину дня. Дева Сегодня Девы добьются успеха, если совместят целеустремленность с осмотрительностью и дальновидностью. Не стоит ждать бурного прогресса. Для конкретных начинаний подходит вторая половина дня. В это время хорошо включаться в системные партнерские и коллективные программы — но придется стать скромнее, набраться терпения, преодолеть ложную гордость и привычку единолично справляться с трудностями. Весы Сегодня Весам пригодится выдержка, целеустремленность или профессионализм, готовность руководить или подчиняться, исполнительская дисциплина или дар дальновидного жесткого управленца. Возможно, придется сменить должность, взять на себя системные обязанности или сработаться с новым начальством. Важно минимизировать почву для конкуренции и ссор. Ответственные плановые акции уместнее после полудня. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше пропустить первую половину дня: она не слишком хороша для активности и может создать случайные препятствия даже там, где все продумано до мелочей. Конкретные целевые начинания предпочтительнее во второй половине суток. Успех неизбежен, если составлен грамотный план, подкрепленный интуицией — но стоит приготовиться к тому, что удача задержится, а в пути будут приключения. Стрелец Сегодня Стрельцам помогут дать ход ответственной фундаментальной программе, связанной с их домом, семьей, профессией или системой безопасности. В это время возрастет чувствительность и могут активизироваться обоснованные тайные страхи — но также удастся собраться с духом и начать планомерно действовать под девизом «дорогу осилит идущий». Важно помнить, что труден обычно первый шаг. Козерог Сегодня Козерогам всю рутинную работу желательно перенести на утро. Вторая половина дня требует правильно реагировать на чужую инициативу и верно выстраивать свое взаимодействие с людьми, особенно родственниками, коллегами и ближайшим окружением. Может сложиться ситуация явной или скрытой конкуренции, не исключены провокации или враждебные выпады. Стоит свести к минимуму риск личных разногласий. Водолей Сегодня Водолеям советуют отдыхать или заниматься несложными делами, а во второй половине суток браться за новую программу дел. Стоящие перед ними задачи могут оказаться непростыми, подразумевать кропотливую работу на протяжении нескольких месяцев либо лет. Системных, планомерных и порой тайных усилий может требовать семейное дело, жилищное обязательство, карьерный план или здоровье. Рыбы Сегодня Рыбам стоит приберечь свои силы до второй половины дня. Она подходит для важных начинаний, будь то одномоментная плановая акция или первый шаг в последовательной цепочке усилий — например, в профессиональной области. Системные меры, начало которым будет положено в этот день, непременно дадут плоды, но не сразу. Важно не свернуть с намеченной дороги и не соблазниться быстрой авантюрой.