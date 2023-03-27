Счастье требует жертв — любовный гороскоп на 28 марта

Сегодня нам придется чем-то пожертвовать ради любви.

Наш гороскоп поможет вам подготовиться к сюрпризам Вселенной и повернуть к себе лицо фортуну.

Овен

Сегодня Овнов звезды сделают более чувствительными, а также более категоричными и вспыльчивыми. Скорее всего, это произойдет ближе к вечеру на фоне усталости или домашних событий. Не стоит проецировать на свои отношения с пассией сложности семейного и делового общения.

Телец

Сегодня Тельцам советуют не пассивно эмоционировать, а явно или тайно действовать — или, что еще лучше, предоставить поле для инициативы своему партнеру. В обоих случаях чувства стоит взять под контроль. Не помешает иметь план действий или ясное представление о желаемой цели.

Близнецы

Сегодня Близнецов вынуждают действовать под покровом секретности, скрывая свои чувства либо намерения. Это вполне уместно, если у них завязался тайный роман или их статус не позволяет им быть откровенными. Если ситуация не ставит подобных препятствий, тайны и предосторожности излишни.

Рак

Сегодня Ракам советуют действовать, порой подталкивая их к этому специально. Им лучше отложить инициативу до второй половины дня: нетерпеливым Ракам это поможет взять свои страсти под контроль и избежать лишних опрометчивых порывов, а робким и скромным — преодолеть сомнения.

Лев

Сегодня Львам советуют выбрать для себя девиз «осторожность и еще раз осторожность», что не означает отказ от своих чувств, планов и любовных идеалов. Скорее, в сложившихся обстоятельствах стоит действовать осмотрительнее, не афишируя романтическую активность без особого повода.

Дева

Сегодня Девам не обойтись без возврата в реальность и доли разумного скепсиса, выбора между авантюрной и долгосрочной стратегией. Быстрое исполнение желаний подразумевает нестабильный результат. Если вы мечтаете о прочных отношениях, нужно иметь терпение и считаться с планами пассии.

Весы

Сегодня Весов общий психологический фон или конкретное событие заставит их или их партнеров вести себя смелее и жестче. Страсть может спорить с чувством долга. Может появиться повод для принципиального разногласия. Бурные эмоции, мотивирующие на те или иные поступки, желательно взять под контроль.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов инициативы уместнее во второй половине дня. В это время можно сделать отдельный шаг с конкретным намерением или положить начало выполнению целой программы действий, направленных на терпеливое и медленное получение желаемого (второе, по мнению звезд, предпочтительнее).

Стрелец

Сегодня Стрельцам день покажет, насколько умело они управляют своими эмоциями, тайными желаниями и сексуальным потенциалом. Во второй половине дня ситуация может потребовать сдержанности, скромности или самоконтроля, а также проницательности, деликатности, умения хранить секреты или ответственности.

Козерог

Сегодня Козерогам день покажет, что в данный момент является преобладающей тенденцией в их личных отношениях: дружба, романтическая влюбленность или сексуальная страсть. Возможны скрытые намеренные манипуляции — например, продиктованные желанием отомстить и взять реванш за прошлое.

Водолей

Сегодня Водолеям напомнят, что в любви бывают не только фазы праздника и серьезный роман не всегда похож на увеселительную прогулку. Иногда счастье требует жертв или долгих последовательных усилий — например, по созданию общего «гнезда» или по взаимной поддержке в сложные минуты.

Рыбы