Партнер будет раздражать — любовный гороскоп на 31 марта

Сегодня мы будем негативно реагировать на действия нашей половинки.

Овен

Сегодня Овны жаждут внимания и аплодисментов, склонны оттягивать все внимание в личных отношениях на себя. Им может быть недостаточно даже самой лестной оценки со стороны партнера. Но их самолюбование часто будет выглядеть естественным и простительным, так как они и вправду будут яркими личностями.

Телец

Сегодня Тельцам звезды намекают, что этот день требует чуть более яркого выражения любовных эмоций и симпатий, порой с элементом демонстративности и театральности. Многим Тельцам подобная задача окажется не по силам или не по вкусу. Завязанное в эти сутки новое знакомство будет нелегко удержать.

Близнецы

Сегодня Близнецы становятся более позитивными, общительными и игривыми, что не может не вызвать интерес представителей противоположного пола. Им важно следовать своей натуре, избегая излишне экстравагантных ролей и ситуаций: верность себе — залог не только успеха, но и комфорта.

Рак

Сегодня Раков день побуждает вести себя рядом с пассией более артистично или демонстративно. Многие Раки будут не прочь подкрепить свой привлекательный образ щедрым подарком. Новые отношения, завязанные в этот день, могут оказаться для части Раков не по силам из-за своей ресурсозатратности.

Лев

Сегодня Львы неотразимы как за счет своих личных качеств, так и за счет удачного для них стечения обстоятельств. Неудивительно, что порой они будут позволять себе лишнее — например, красоваться на фоне своего партнера вместо того, чтобы позировать в роли его счастливой половинки или верной тени.

Дева

Сегодня Девам звезды подсказывают, что любовь — игра, порой на грани дозволенного. Кроме щедрости на эмоции, приветствуются юмор и великодушие. Подходящий момент для свидания в необычной и яркой атмосфере с элементами праздника и креатива. Возможно, стоит посетить вечеринку или вместе подурачиться.

Весы

Сегодня у Весов есть шанс наладить отношения с любимым человеком, если с ним возникли разногласия. Внимание, которое партнер недополучает от вас, ему будет с лихвой обеспечено на посещенной в этот день тусовке. Не мешайте ему собирать похвалы в свой адрес и он сложит все «трофеи» к вашим ногам.

Скорпион

Сегодня Скорпионам нужно делать ставку на внешние эффекты. Возможно, им придется надеть яркую карнавальную маску и сыграть не свойственную им роль, даже если в данный момент им претит лицедейство. Это отличный момент для игр и шуток, если только они не содержат обидных подтекстов.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов день будет удачным. Звезды советуют найти время для общения с любимым человеком, даже если обстановка не идеальна. Свидание или контакт может оказаться не только приятным средством развеяться, но и мощной духовной поддержкой в непростой жизненной ситуации.

Козерог

Сегодня у Козерогов может появиться сильное искушение взять на себя не свойственную им роль, которая может оставить у них не только яркие позитивные впечатления, но и неоднозначный душевный осадок. Эмоции этого дня очень сильны и способны многократно усилить эротическое влечение.

Водолей

Сегодня у Водолеев выходки партнера будут вызывать бурные неоднозначные эмоции, среди которых найдутся не только гармоничные, умиротворяющие и приятные. Не исключено, что их будет раздражать жизнелюбие половинки, ее игривость или капризность. Возможны признаки зарождающейся навязчивой ревности.

Рыбы

Сегодня Рыб вовлекают в не свойственные им любовные сценарии или втягивают их в истории, которые забирают у них слишком много ресурсов. Романтические развлечения могут обходиться им дорого, отнимая массу времени и энергии. Несмотря на это, они будут не против сыграть предложенную им роль.