В голову придут идеи на миллион – гороскоп на 3-9 апреля

На этой неделе на небе формируются четыре значимых планетных аспекта.

3 апреля квадратура Меркурий-Плутон. Этот аспект способствует усилению интеллекта, делая его особенно проницательным. Однако при этом он может быть ориентирован на поиск недостатков с целью высказывания критики. Именно из-за своей критичности аспект называют конфликтным. На таком аспекте хорошо изучать психологическую литературу.

5-6 марта секстиль Меркурий-Сатурн. Обе планеты имеют отношение к интеллекту. Меркурий дает активность в аналитических способностях, а Сатурн способствует серьезному углубленному мышлению. В гармоничном варианте это дает очень хорошие интеллектуальные способности, определенную сдержанность в словах и практичность в поступках. Успешно проходит обучение точным наукам. Контактов может быть немного, но все они вполне серьезные и взвешенные. Можно заниматься планированием.

7-8 апреля секстиль Венера-Нептун. Этот аспект неразрывно связан с проявлениями любви и эстетики. Под влиянием этого аспекта может усилиться потребность в искусствах. Причем это может быть интерес потребителя искусства, например, при посещении картинной галереи. Но также может пробудиться интерес творца, когда человек берет кисти и краски и начинает пробовать свои способности в живописи или другом виде искусства. В любовных отношениях может усилиться проявление нежности и чувственных желаний.

8 апреля секстиль Меркурий-Марс. Этот аспект способствует усилению интеллектуальной активности. Практические решения принимаются быстро. Поступки вслед за решениями также идут быстро, без долгой раскачки. Активизируются деловые и социальные контакты. Энергично решаются вопросы в бизнесе.

Овен

В начале недели Овны могут почувствовать диссонанс между потребностью в дружеском общении и реальной возможностью для этого. Возрастает общая нестабильность, когда ваши планы могут в один момент оказаться перечеркнутыми. Чем чаще вы будете общаться с друзьями и подругами, тем выше вероятность ссор и разрывов отношений. Возможно, произойдет ваше знакомство со своим духовным учителем, который ведет вас в удивительный мир духовных практик. Вы сможете добиться успеха в умении регулировать свое внутреннее физическое состояние и обретение душевного равновесия. В этот период могут вырасти ваши доходы. Уровень вашей самооценки во многом будет определяться способностью решать конкретные практические вопросы. Возможно, вы почувствуете, что вашу активность кто-то или что-то ограничивает, будто вам вставляют палки в колеса. Например, у вас может ухудшиться самочувствие, и вы не сможете активно заниматься запланированными делами. Выходные лучше провести в кругу семьи, занимаясь домашними делами или принимая гостей.

Телец

В начале недели Тельцам может потребоваться оперативно принимать решения. Речь может идти об отстаивании своей позиции и борьбе за место под солнцем. В целом ваше физическое состояние будет находиться на высоком энергетическом уровне с высоким иммунитетом. Хорошо принимать участие в спортивных соревнованиях с элементами силовой борьбы – вы сможете проявить свои лучшие бойцовские качества и занять призовые места. Это время может быть связано с осложнениями в карьере и в отношениях с влиятельными людьми. Старайтесь четко исполнять все предписания начальства. В остальные дни недели ожидается много поездок, контактов и новых приятных впечатлений. Старайтесь больше времени проводить в общении с друзьями и знакомыми, с теми людьми, кторые вам приятны и интересны. Возможно, вы выступите в качестве инициатора какой-нибудь увеселительной поездки за город на пикник и весело проведете время. Усиливаются ваши интеллектуальные способности, что благоприятно отразится на деловой активности, предпринимательстве и учебе.

Близнецы

У Близнецов начало недели может быть связано с юридическими сложностями и проблемами во время поездок. Если вы водите автомобиль, то старайтесь реже садиться за руль и, по возможности, переносите поездки на другие дни. Дело в том, что возрастает вероятность нарушения правил дорожного движения со штрафами. Звезды не советуют выезжать в туристические поездки. В пути могут возникнуть непредвиденные осложнения. При подготовке и оформлении документов возможны ошибки. В остальные дни эта неделя благоприятствует карьере и финансам. Вы сможете заручиться поддержкой начальства и укрепить свое положение на основной работе. Возможно, вам предложат подработку. Старайтесь сосредоточить внимание на своей главной цели и методично работать над её достижением – результат придет к вам быстрее, чем вы могли предполагать. Звезды советуют позаботиться о своем здоровье. Возможно ухудшение самочувствия из-за нервных перегрузок. В бытовой повседневной жизни старайтесь вести тихий уединенный образ жизни. Контакты с окружающими людьми могут внести дискомфорт в ваше психологическое состояние.

Рак

В начале недели Раки могут оказаться в зоне нестабильности. Ситуация может быть связана с какими-то непредвиденными событиями, которые могут поломать ваши планы. Не исключены технические сбои, поломки с необходимостью делать дорогостоящий ремонт. Следует быть осмотрительнее, пользуясь электронными платежными средствами – чаще меняйте пароли доступа и усиливайте меры безопасности. Не лучшее время для участия в увеселительных мероприятиях с друзьями и подругами - возможны ссоры. В остальные дни недели рекомендуется сосредоточиться на самообразовании. Ваш основной резерв развития – это вы сами. И чем больше вы будете знать и уметь, тем скорее сможете добиться поставленных целей. Хорошо начинать курс обучения в соответствии со своими индивидуальными предпочтениями. В этом случае учеба пойдет быстрым темпом и без помех. Удачное время для личных достижений в спорте, и при участи в творческих конкурсах, соревнованиях. Возможно увлекательное знакомство и общение по Интернету или в поездке. Завсегдатаи общения в социальных сетях смогут познакомиться с интересными людьми. Успешно проходят туристические поездки и общение с иностранцами, некоторые из которых станут вашими друзьями.

Лев

В начале недели у Львов могут быть осложнения по самым разным направлениям жизни. В целом необходимо иметь в виду, что внешне обстоятельства складываются неблагоприятно. Реализовать свои намерения может быть проблематично и часто придется подстраиваться под обстоятельства, которые будут сильнее вас. Это время связано с усилением напряженности в партнерских отношениях (как деловых, так и супружеских). Старайтесь избегать разговоров на спорные и потенциально конфликтные темы. В противном случае вы рискуете услышать много критики в свой адрес. В остальные дни недели ваши амбиции усилятся и вы будете в состоянии влиять на формирование событий. Потребность занимать уважаемое и значимое место в обществе может оказаться вполне достижимой. Возможно, вы попытаетесь проявить себя в карьере. Ваш энергетический потенциал может усилиться и вы можете оказаться способными проявить свои пробивные способности. Это достаточно оптимистичное время. Вы почувствуете приток сил и оживление своей активности. Могут произойти положительные сдвиги в карьере или вы сможете добиться значимых побед, достижений.

Дева

В начале недели Девам рекомендуется больше внимания уделять своему здоровью. В эти дни ваш иммунитет может быть ослаблен, берегитесь инфекций. Будьте осмотрительнее в питании, ешьте исключительно качественные и свежие продукты – возрастает вероятность расстройств пищеварения. В целом вы можете почувствовать, что вам становится труднее справляться с текущими делами и поддерживать элементарный порядок. В остальные дни недели вы сможете укрепить свои партнерские отношения. Старайтесь чаще появляться на людях, желательно вместе с партнером по браку. Во многих важных вопросах вы сможете спокойно довериться партнеру, делегируя ему часть своих дел. Результат дел от этого нисколько не пострадает. Если прежде вы были в размолвке с партнером, то теперь сможете найти полное взаимопонимание и примириться. Эта неделя благоприятствует дружеским контактам и путешествиям. Вы можете познакомиться с человеком, который многому вас научит. Активизируются контакты с использованием Интернета, особенно в социальных сетях, на форумах и на сайтах знакомств.

Весы

В начале недели у Весов могут сложиться весьма нестабильные романтические отношения. Могут быть частые ссоры, конфликты и примирения – и все это по нескольку раз на дню. Динамичный стиль общения в любви отнюдь не способствует верности и укреплению отношений. Поводом для размолвок могут быть измены и флирт, пробуждающий чувство ревности. Нестабильность и сложности могут быть характерны в любых делах, связанных с творчеством и свободным времяпрепровождением. Не следует излишне увлекаться компьютерными играми. В остальные дни недели звезды советуют заняться глобальным наведением порядка в делах, в квартире и на работе, расхламлением. Ваше общее самочувствие будет тем лучше, чем больше порядка будет царить в окружающем вас пространстве.

Скорпион

В начале недели у Скорпионов могут возникнуть осложнения в семейной жизни и в супружеских отношениях. Все может начаться с обычного разговора, который перерастет во взаимные критические замечания, обвинения, и, в конце концов, дойдет до ссоры. Причиной напряженности может стать нежелание кого-то из членов семьи выполнять возложенные на него обязанности. Ваше спокойствие и сдержанность помогут сохранить мир в семье. Остальные дни недели связаны с улучшениями в личной жизни. Возможно, вам потребуется много времени уделять партнерским отношениям. Чтобы добиться более гармоничных отношений старайтесь учитывать мнение партнера и обязательно обсуждать с ним наиболее важные вопросы, касающиеся вас обоих. Влюбленные могут пережить одни из лучших дней в развитии романтических отношений. Вас могут ожидать любовные признания, подарки, приятные сюрпризы. Не следует доверять мнению друзей и подруг – их роль в ваших романтических отношениях сейчас нельзя назвать позитивной. Это удачное время для творчества, учебы, отдыха, путешествий и развлечений. Если вы в эти дни оказались в туристической поездке, то у вас могут начаться романтические отношения. Это время для приятного и полезного общения. Вы сможете преуспеть в воспитании детей.

Стрелец

В начале недели у Стрельцов могут разладиться отношения с окружающими. Особенно это относится к контактам с соседями, родственниками, друзьями и знакомыми, то есть с теми людьми, с кем постоянно поддерживаете контакт в повседневной жизни. Запланированная встреча или знакомство может либо не состояться, либо пройти по негативному сценарию. В эти дни вам, возможно, придется контактировать с излишне критично настроенными людьми. Уменьшив количество контактов, вы сделаете свою жизнь намного спокойнее и гармоничнее. Избегайте стрессовых ситуаций, берегите свою нервную систему, иначе это может негативно отразиться на вашем самочувствии. В остальные дни недели звезды советуют сосредоточиться на решении материальных проблем. Вы будете весьма практичными и сможете успешно решать любые вопросы материального плана. Особенно успешно пойдет наведение порядка в доме. Если вам нужны помощники в доме, то вы сможете нанять хороших работников из числа домработниц, няней или сиделок. Это прекрасное время для начала посещения фитнеса, бассейна, перехода на здоровый образ жизни с правильным питанием, диетой. В семье может царить доброжелательный и теплый психологический климат.

Козерог

В начале недели Козерогам рекомендуется более осмотрительно подходить к принятию финансовых решений о покупках. Возрастает риск нерациональных трат денег, что равносильно их потере, убыткам. Если вы на этих днях сделаете покупки, то, вероятно, вскоре часть из купленных товаров придется обратно сдавать в магазин. Не лучшее время для покупки подарков для любимых – сейчас ваши вкусы могут не совпадать, и вы рискуете купить подарок, который не понравится любимому человеку. В остальные дни недели вы будете способны проявить свои лучшие качества в общении с окружающими людьми. Вы будете склонны активно контактировать с друзьями и знакомыми, помогая им решать их вопросы и включая их в решение своих актуальных вопросов. Это может стать полезным и взаимовыгодным сотрудничеством. В результате вы сможете легко и быстро справиться с важными делами, и, кроме того, приобретете много полезных деловых связей. Это хорошее время для новых знакомств, поездок, учебы. В ходе поездок может произойти приятное романтическое знакомство. Вы можете отправиться в увеселительную поездку вместе с любимым человеком. Неделя пройдет для вас весьма интересно.

Водолей

В начале недели Водолеям следует быть осмотрительнее в своих личных инициативах. Есть определенный риск того, что вы можете сами себе нанести ущерб. Это время может быть связано с осложнениями отношений с родителями и близкими родственниками. Возможно, некоторые ваши намерения не получат поддержки у членов семьи. Столкнувшись с противодействием, вы, вероятно, будете вынуждены пересмотреть свои решения, а от каких-то идей придется вовсе отказаться. Но психологически вам будет крайне сложно пойти на уступки. В остальные дни недели семейная жизнь, напротив, может стать для вас источником теплых позитивных эмоций. Хорошо заниматься решением вопросов по ремонту и благоустройству в доме или на даче. Можно делать крупные покупки типа приобретения мебели или строительных материалов под предстоящее строительство или ремонт – у вас будет для этого достаточно денег. Если возникнет выбор между семейными делами или карьерой, то звезды советуют отдавать приоритет семье – здесь у вас дела пойдут успешнее. Вашей практичности могли бы многие позавидовать. Поэтому покупки, сделанные на этой неделе, будут удачными. Хорошо проводить свободное время за прогулками на природе или занимаясь физкультурой.

Рыбы

В начале недели Рыбам рекомендуется быть осмотрительнее в контактах. Не следует доверяться посторонним людям и рассказывать им подробности из своей личной жизни. В эти дни могут активизироваться ваши тайные недоброжелатели, незаметно подбрасывая вам препятствия и пытаясь направить по ложному пути. Старайтесь принимать решения исключительно самостоятельно и ни с кем не советуйтесь – советы только дезориентируют вас. В остальные дни недели наступает прекрасное время для реализации творческих замыслов. Перед вами могут открыться новые перспективы в тех делах, которые раньше не удавалось сдвинуть с «мертвой точки». Возможно, вам поступят обнадеживающие известия или в поле зрения появится человек, который подскажет вам правильный выход. Это прекрасное время для романтических знакомств и любовных свиданий. Хорошо проводить время на концертах, в театрах, в игровых клубах и иных увеселительных мероприятиях. Если вы занимаетесь спортом, то сейчас вы можете находиться в своей лучшей физической форме и смогли бы установить личные рекорды.