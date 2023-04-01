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Активничаем и общаемся — гороскоп на 2 апреля
1 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
12-13 лунные сутки. Сегодня утром уточненный тригон Луны и Меркурия даст дополнительную возможность для общения.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что лучше не откладывать завершение беседы, подтверждение договоренности, отправку письма. Вторая половина дня заставит перейти от праздника к будням, от теории к практике или от общего к частностям. Вступление Луны в знак Девы поможет обращать внимание на детали. Сложатся условия для полезной работы в доме или на производстве. Вечер может пройти в офисе, обособленном месте, закрытом учреждении, в мастерской, цехе или другом специализированном помещении. Не стоит забывать о вероятности скрытого контроля.
Овен
Сегодня Овнам стоит начать день с завершения вчерашних разговоров или уточнения полученных накануне сведений: это поможет им поддержать свой авторитет, вовремя дав разъяснения к своим словам или дополнив свою мысль. Не стоит медлить с отправкой письма, подведением черты под дискуссией или уроком. Вторая половина дня настроит на выполнение скрупулезной работы дома или в служебной обстановке.
Телец
Сегодня Тельцы проведут день под влиянием ярких, но не всегда здравых мыслей. Некоторые идеи окажутся запоздалыми, тупиковыми или потребуют дальнейшего пересмотра. Может не дать желаемого эффекта поездка или контакт. Во второй половине дня к Тельцам вернется природный реализм, удачно дополненный чутьем на детали. Это наиболее подходящее время для возврата к насущным делам и планам.
Близнецы
Сегодня Близнецам имеет смысл как можно раньше включиться в информационный поток, чтобы додумать интересную мысль, завершить обсуждение актуальной темы или поддержать контакты с нужными людьми. Лучше не откладывать короткие поездки и прогулки. Важно сохранить силы, так как во второй половине суток в приоритет выйдет рабочий или домашний план, рутина бизнеса или выполнение семейного долга.
Рак
Сегодня для Раков день может начаться с продолжения вчерашнего совещания либо разговора на принципиальную для них тему, например, связанную с их карьерой, учебой или полномочиями, материальными или моральными ценностями. Возможно, им придется сделать вывод и подвести итог. К вечеру станет меньше поводов для теоретизирования, зато больше простора для практических действий, хотя и в заданных рамках.
Лев
Сегодня Львам не стоит терять время. Это наилучший период для учебных занятий, личных переговоров, закрытия дискуссий, завершения цикла учебы или путешествий, прояснения недоразумений и удовлетворения любопытства. Лучше не откладывать и короткие целевые поездки. Во второй половине дня в приоритете окажутся практические задачи, в которых не помешают системные меры контроля и привычка к осторожности.
Дева
Сегодня для Дев день начнется с продолжения настоящего или виртуального приключения с нотками романтики, веселой игры, творчества, духовного исследования или деловой авантюры. К вечеру спадет маска и произойдет откат к реальности, вместо игр появится повод для полезной работы. Звезды напоминают о необходимости оглядываться на внешние правила, например, на условия контракта или систему контроля.
Весы
Сегодня Весам стоит начать этот день с укрепления выгодных связей с влиятельными друзьями или подтверждения важных договоренностей: не исключено, что более удачного момента не будет. Лучше отозваться на запоздавшее предложение: оно может представить интерес. Вторая половина дня вынудит перейти к более закрытой практичной тактике, напомнит о здоровье, контроле, тайных ограничениях или обязательствах.
Скорпион
Сегодня Скорпионам желательно оставаться «в образе», на определенной интеллектуальной или эмоциональной волне. От этого может зависеть карьера или исход важного дела. Не стоит уклоняться от совещания с заказчиком, контакта с начальством. Заниматься полезными практическими задачами, повседневной рутиной службы или бизнеса лучше во второй половине дня, продвигаясь вперед исключительно мелким шагом.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов самым счастливым периодом станет утро. В это время им не придется делать ничего особенного для того, чтобы завоевать благосклонность судьбы, она заранее будет на их стороне. Увлекательное общение, учебу, хобби лучше перенести именно на начало дня. Во второй половине суток успех начнет зависеть от готовности выполнять свой долг, скрупулезно и поэтапно преодолевать трудности.
Козерог
Сегодня Козерогам стоит закончить начатое накануне, так как к вечеру недавняя энергия может иссякнуть и увлекательный процесс рискует остаться незавершенным. Включаться в рутинные дела лучше во второй половине дня: в это время есть возможность выйти на приятный и полезный для себя путь, получить поддержку в рамках установленных правил. От важных начинаний, особенно спонтанных, лучше воздержаться.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит начать день с налаживания и поддержки перспективных социальных связей. Утро создаст условия для завершения серии уроков, переговоров или дискуссий, а также для подтверждений текущих договоренностей. Вторая половина дня подходит для мелкой, тщательной и не всегда приятной работы, связанной с лечением заболеваний, ремонтом вещей, поиском уязвимостей или устранением ошибок.
Рыбы
Сегодня Рыбам лучше посвятить день насущным рутинным контактам. Возможно, пора ставить точку в активных исследованиях или дискуссиях. Наиболее ответственной будет вторая половина дня. В это время важна любая мелочь в отношениях, особенно для февральских Рыб. Появится шанс найти нужную услугу, помощника, собеседника или попутчика. Стоит помнить о разумной дистанции и необходимости проверки.
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