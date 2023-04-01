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Ставим долгосрочные цели — финансовый гороскоп на 2 апреля
1 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нужно браться за дела, которые в будущем принесут успех и деньги.
Фото: femmie.ru
Наш гороскоп подскажет, нужно ли работать в этот выходной и как получить максимум выгоды.
Овен
Сегодня у Овнов, занятых предпринимательской деятельностью, этот день может сложиться успешно. Наиболее продуктивным направлением могут стать меры по раскрутке бизнеса: проведение рекламных акций, публикация объявлений. Чем самостоятельнее вы будете действовать, тем больших результатов в работе достигнете. Хорошее время для учебы и личностного развития.
Телец
Сегодня Тельцам, возможно, удастся найти оптимальные решения по вопросам, связанным с финансовыми заимствованиями и погашением долгов перед налоговыми органами. Встреча с кредитором и обсуждение графика рассрочки платежей снимет напряженность и позволит вам какое-то время спокойно работать. Успешно проходит оформление документов к получению пособий, компенсаций и субсидий.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют всячески развивать и укреплять деловое сотрудничество с единомышленниками. Если вы включитесь в коллективный творческий процесс, то дела пойдут еще лучше. Поэтому рекомендуется принимать участие в собраниях, совещаниях, конференциях. Другим позитивным направлением является планирование. Бизнес-план, составленный сегодня, может оказаться весьма реалистичным.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, день складывается удачно. Вы можете быть уверены, что ваши приказы и распоряжения будут исполнены точно и своевременно. Можно делать кадровые перестановки и заниматься перераспределением обязанностей среди подчиненных. Безработные имеют все шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем.
Лев
Сегодня для Львов, имеющих свой бизнес, открываются возможности для продвижения на новых рынках. Точкой роста сегодня может стать использование рекламы как инструмента для расширения бизнеса. Вложение денег в рекламную кампанию, организацию выставки, презентацию – все это меры, которые окупятся многократно в дальнейшем.
Дева
Сегодня у Дев благоприятный день для урегулирования финансовых вопросов и получения дополнительных доходов за счет работы по совместительству, на полставки или выполнения частных заказов. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в недвижимость и техническую модернизацию. Обязательно доводите начатые дела до завершения, даже если для этого придется подольше задержаться на работе.
Весы
Сегодня Весам советуют активнее искать новых людей и вовлекать их в сферу своих экономических интересов. Успешно проходят деловые встречи, обсуждения, переговоры. Ваши деловые связи могут существенно окрепнуть. Вы сможете привлечь профессионалов к решению актуальных вопросов. Успешно поработают торговцы, водители, консультанты.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов хорошее время для совершенствования навыков работы с инструментами, выхода на новый уровень профессионализма. Немаловажную роль сыграют деловые и доброжелательные отношения с коллегами. Чем больше вы будете загружены на работе, тем скорее будет повышаться ваше профессиональное мастерство. Доходы стабилизируются.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется творчески подходить к реалиям своей работы. Наверняка вам придут новые идеи, как усовершенствовать методы и повысить производительность труда. Удачный день для решения иных нестандартных задач. Постарайтесь взглянуть на проблемные моменты по-новому, творчески.
Козерог
Сегодня у Козерогов удачный день для тех, кто работает в гостиницах, ночных клубах, ресторанах, санаторно-курортных и медицинских учреждениях. Успешно идут строительные, ремонтные и отделочные работы. Неплохое время для анализа своего бюджета, расходов и доходов. Может повыситься доля доходов от выполнения частных заказов и работы во внеурочное время.
Водолей
Сегодня у Водолеев способность мгновенно понимать суть вещей и находить простые и одновременно оригинальные решения сложным вопросам может проявиться особенно ярко. Это прекрасный день для обсуждения актуальных вопросов развития. Успешно пойдут дела у тех, кто специализируется на услугах, консультациях, торговле и транспорте.
Рыбы
Сегодня у Рыб день может быть связан с ростом доходов от тех видов деятельности, которыми вы занимаетесь продолжительное время. Прежде всего, речь идет о долгосрочных целях и задачах. Преуспеют работники умственного труда и те, кто выполняет мелкую ручную работу. Старайтесь активнее использовать в своей работе технические новинки, новые материалы и инструменты.
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