Беремся за что-нибудь новенькое — гороскоп на 3 апреля

2 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Деве подсказывает гармоничные пути для решения мелких проблем, сулит полезные и приятные новшества.

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Гороскоп на сегодня говорит, что порадует находка или дружеская помощь. Положение Меркурия заставляет чаще затрагивать темы питания, услуг, покупок, лечения. В эти сутки лучше повременить с утверждением плана, отправкой в путь и началом диалога. Текущие необходимые визиты, покупки и платежи рекомендуется перенести на вечер, учитывая риск сюрпризов, например, обновлений на линиях связи и программных сбоев. Вечернее «дружеское» общение может не заладиться, оказаться омрачено неприятным замечанием или критикой. Овен Сегодня Овнам советуют настроиться на рабочий лад, стать более практичными, аккуратными и дотошными. Самовыражение уступает место череде рутинных забот. Требуют внимания материальные темы: заработок, полезные мелочи, поиск помощников, оплата услуг. Возможен интерес к здоровью. В рабочем расписании и финансовых делах вероятны заминки и обновления. Лучше повременить с покупкой, платежом. Телец Сегодня Тельцы будут чувствовать себя комфортнее и сделают меньше роковых ошибок, если подождут с озвучиванием своих желаний и мыслей. Звезды советуют повременить с отправкой сообщений, с предложениями и ответами на них. Имеет смысл минимизировать контакты с начальством и друзьями, особенно с наступлением вечера. В выборе занятий и имиджа можно положиться на свой вкус или на оригинальное хобби. Близнецы Сегодня для Близнецов на первое место может выйти дом или служебная среда, в которой не последнюю роль сыграют комфорт и обеспеченность. Будет естественным усиление их интереса к хозяйству, питанию, содержанию питомцев или здоровью близких. На ход их мыслей повлияют вести издалека. Может смениться взгляд на темы, связанные с дружбой, материальными вопросами, путешествиями или зарубежными связями. Рак Сегодня у Раков окружение, обстановка и информационный фон прямо или косвенно помогают целям и поддерживают их стиль действий. Чтобы повысить эффективность своих маневров, им будет полезно мониторить новости. Особого внимания заслуживают в этот день новшества из сферы экономики, связи и программирования. Лучшим поставщиком актуальных новостей может оказаться проверенное сообщество единомышленников. Лев Сегодня Львам советуют обращать преимущественное внимание не на приятные, а на подозрительные и огорчительные моменты, так как они могут быть предвестниками серьезных и продолжительных проблем. В первую очередь, внимания заслуживают любые странности и новшества в общении, будь то контакты с отдельными лицами или связи с группами людей. Стоит повременить с началом любого важного диалога. Дева Сегодня Девы могут рассчитывать на приятный ход событий благодаря собственным талантам или стечению обстоятельств. Возможен хороший сюрприз издалека, например, в форме вестей от друзей или любимого человека, в виде подарка, находки, оригинальной покупки, денежного перевода или открывшегося заново канала дохода. На этом фоне отдельные заминки или неприятные вести будут восприниматься спокойнее. Весы Сегодня Весам советуют заниматься тайной стороной своих проектов с упором на практическую часть. Особого внимания заслуживают темы, связанные с материальными ресурсами и здоровьем. Весам-руководителям лучше действовать приватно. Не помешает найти надежных помощников, чтобы доверить им выполнение сложных ювелирных работ. День подходит для погружения в дела домашние и хозяйственные. Скорпион Сегодня Скорпионам помогут работать на будущее и в своей личной жизни, и в деловой сфере. Многим Скорпионам поможет счастливый случай, благодаря которому на их горизонте появятся друзья, выгодные клиенты или симпатизирующие им люди. За приятными сторонами дня важно не упустить новые детали, способные усложнить даже самый дружелюбный диалог, например, фундаментальные перемены в своем положении. Стрелец Сегодня Стрельцам необходимо выполнять свой долг, быть аккуратными и дотошными, не брезговать «черной работой». Многим Стрельцам судьба ниспошлет симпатичного друга-помощника, благодаря которому работать будет проще. За хлопотами важно не упускать из виду новости и обновления - особенно те, что связаны со сферой связи, компьютерной поддержки, поездок, доставки, медицинских и финансовых услуг. Козерог Сегодня Козероги могут рассчитывать на приятные находки или на общий гармоничный ход событий. Возможны улучшения в контактах с людьми издалека, в общении с друзьями или детьми, в личной жизни. Становится конструктивнее ход мыслей, но к свежим идеям желательно отнестись критичнее и для начала сверить их с новой реальностью. Не стоит спешить с платежом, с отправкой любовного письма или документа. Водолей Сегодня Водолеям лучше не пропускать сложные, подозрительные и странные нюансы на своем пути - прежде всего в ситуациях общения и в домашних делах. Неверно понятый вопрос или неудачное заявление могут основательно навредить, особенно, если разговор начат с нуля. Стоит следить за своим тоном: он не всегда будет лояльным и может обидеть других. День хорош для полезных исследований, черновых работ. Рыбы Сегодня Рыбам советуют поддерживать нужные контакты, не форсируя их. В течение дня придут новости или изменятся обстоятельства. Новшества не всегда будут комфортными, но позволят навести ясность или почувствовать себя увереннее. Отправку самых срочных писем лучше отложить на вечер и приготовиться к досадным заминкам, например, компьютерным сбоям на линиях связи. Нежелательны поездки.