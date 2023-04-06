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Меньше эмоций — гороскоп на 7 апреля
6 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обострит реакцию на негативные сюрпризы и внушит тревогу о будущем, но также подскажет, как создать (обновить) систему защит и подстраховок, преодолеть замкнутый круг…
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что время и силы лучше потратить не на пассивные негативные эмоции, а на конструктивные действия. Важны план и система. Пригодится разумная комбинация осторожности, смелости и скрытности. Среди тем дня: безопасность, секретность, тайный контроль и надзор, уборка, утилизация, влажные, черновые и «грязные» работы. Может наметиться налоговая или иная проверка, ремонт или реконструкция.
Овен
Сегодня Овнов может привлечь тема безопасности, налогообложения, наследства или коллективных ресурсов, вопрос семейных и дружеских отношений. Многих Овнов насторожит финансовая картина будущего. Звезды советуют не поддаваться страхам, а планомерно работать над упрочением своего положения в его фундаментальной части, например, над решением задач, связанных с жильем или охраной имущества.
Телец
Сегодня Тельцам советуют формировать базу для системного регулярного сотрудничества: это залог стабильности в долгосрочной перспективе, особенно в сфере бизнеса и профессиональной карьеры. Старые союзы пора модернизировать под новые условия. Любой диалог может начаться с недоверия или неприязни. Важно не копить молча недовольство, прояснять или брать на заметку возникающие претензии.
Близнецы
Сегодня Близнецам лучше заняться рутинной работой по заданной схеме. Она поможет преследовать несколько целей: совершенствовать профессиональное мастерство, постепенно решать наболевшие материальные проблемы и планомерно продвигаться вверх по карьерной лестнице. Не стоит бояться скрытого контроля, сегодня он на пользу. Полезно работать с планами и инструкциями. Информативны служебные сплетни.
Рак
Сегодня для Раков это продуктивный день. Он помогает им применять свои профессиональные качества, нарабатывать полезные навыки или дисциплину. В своих действиях они получат опору и защиту. Помимо чутья и энергии, смогут опереться на факт своей правоты или на четкий план. Негативные вести и дурные предчувствия станут для них лишней мотивацией к упрочению своих позиций и выстраиванию системы безопасности.
Лев
Сегодня у Львов настроение формирует атмосфера в доме или на работе. Возможна зависимость от навязанного образа действий. Обстановка может психологически угнетать, но она также позволит следовать плану, поддерживать порядок и безопасность, вовремя отслеживать скрытые угрозы и застарелые проблемы. Это поможет защититься от упреков и оградить себя от подозрений. Может наметиться проверка или ремонт.
Дева
Сегодня у Дев складывается конструктивная обстановка, помогающая им реализовывать их планы. Даже трудные моменты этого дня могут пойти им на пользу. Может пригодиться атмосфера секретности и «подыграть» неприятная новость. Удача в эти сутки заключается не в везении и прибылях, а в защите от лишних проблем. Важно довериться судьбе, не торопить события и во всем проявлять последовательность.
Весы
Сегодня Весам советуют поставить на первое место финансовые, деловые и хозяйственные планы и сопутствующие им контакты. Этот день сулит много пищи для размышлений и порой подпитывает не самые лучшие чувства. Он даст не только хороший результат в делах, но и полезный урок в части межчеловеческого общения и распоряжения собственными ресурсами. Возможно, вам придется решить какую-то проблему.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов создаются подходящие условия для удовлетворения их нужд и реализации планов. Они могут рассчитывать на подстраховку и на свое чутье. Многие Скорпионы интуитивно сориентируются в деле, связанном с прошлым, и убедятся в верности своих предчувствий. Ослабить, насторожить или демотивировать их может новая сложная ситуация (например, домашняя), напрямую затронувшая их интересы.
Стрелец
Сегодня Стрельцы вынуждены действовать «за кулисами», заниматься неприятной, черновой или тайной работой. Для многих Стрельцов это будет комплекс профессиональных или домашних обязанностей, которые они выполняют по чувству долга или из сострадания. В этот день хорошо заниматься системами охраны и защиты, обсуждать тонкости получения услуг или их оплаты, улаживать критичные застарелые проблемы.
Козерог
Сегодня для Козерогов день станет очень продуктивным, если они отложат идеалистичные мечты и возьмут за ориентир окружающую реальность, будут действовать неспеша и скрытно. Все, что будет происходить вокруг них, начнет помогать им в их интересах и в постепенном продвижении к их цели. Столкнувшись с неприятной новостью или сюрпризом, им важно не нервничать и не сидеть сложа руки - и все наладится.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют усилить меры деловой и житейской осторожности. Проблемы этого дня являются ключевыми, а ошибки имеют стратегический характер и относятся к числу роковых. Возможна ситуация эмоционального или материального давления, мощного искушения. Нужна осмотрительность в совещаниях. Не стоит сразу принимать только что сделанное предложение, особенно насчет жилья или работы.
Рыбы
Сегодня Рыбы неплохо защищены от неприятностей своими личными принципами, чувством долга, профессиональной дисциплиной или самоконтролем, а также своим тонким чутьем. Многим Рыбам поможет не попасться в массово раскинутые сети природная скромность или вынужденная временная аскеза. Это хороший день для системных действий в собственных интересах и по собственному плану. Ожидаются полезные новости.
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