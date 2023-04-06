Меньше эмоций — гороскоп на 7 апреля

6 апреля 2023 ГороскопыМарианна Басс

17-18 лунные сутки. Сегодня Луна в Скорпионе обострит реакцию на негативные сюрпризы и внушит тревогу о будущем, но также подскажет, как создать (обновить) систему защит и подстраховок, преодолеть замкнутый круг…

Фото: rambler