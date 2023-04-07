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Счастье любит тишину — любовный гороскоп на 8 апреля
7 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам не стоит лишний раз говорить о наших отношениях.
Фото: mykaleidoscope.ru
Наш гороскоп поможет сделать вашу любовь крепче каната.
Овен
Сегодня Овны привязчивы, эмоциональны и чувственны. Свою любовную инициативу они часто будут проявлять тайно. Общение с близким человеком для них должно быть окрашено приватностью. В доверительной атмосфере они раскроют душу, забудут на время о показных эффектах и эгоцентризме.
Телец
Сегодня Тельцы чаще настроены на словесное взаимодействие с любимым человеком, а он — на более тонкое, невербальное. Именно оно окажется для него показателем истинной гармонии и подлинного взаимопонимания. Роль «клея» в отношениях могут выполнить одинаковые мечты или чувственные желания.
Близнецы
Сегодня Близнецов день заставляет быть скрытными. Им вряд ли придет в голову афишировать свои романтические симпатии и тайные переживания. В случаях, когда роман исчерпал себя, многие Близнецы предпочтут расстаться тихо и «за кулисами», не делая из расставания шоу для своего окружения.
Рак
Сегодня Раки предпочитают доверять своему чутью и оно их не обманывает. Многие Раки смогут приблизиться в делах сердечных к своему идеалу и исполнить давнюю мечту. Звезды советуют пользоваться моментом и закреплять свои любовные достижения, так как вскоре могут начать появляться помехи.
Лев
Сегодня у Львов настроение может быть чувственным и романтичным, но мрачноватым. Не исключено, что так на них подействует манера поведения партнера или обстановка, в которой протекает свидание. Это не лучший момент для начала романа, но и расставание, если оно назрело, может оказаться затруднено.
Дева
Сегодня от Дев романтические отношения требуют готовности расслабиться и мыслить не только рациональными категориями. Часто взаимопонимание без слов будет эффективнее попытки объясниться. Важным условием гармонии будет доверие, особенно при расставании или переходе на другой уровень отношений.
Весы
Сегодня Весы могут использовать день для подведения черты под серией любовных авантюр, испытаний или экспериментов. Прощаясь с неподходящим партнером или неудачной для себя ролью, желательно вернуть подарки и избавиться от других ярких следов последних недель, дабы не оставлять «якорей» на будущее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что ключ к любовной гармонии — интимность. Не стоит выставлять напоказ свои чувства, афишировать свои любовные победы или выдавать тайные страхи, связанные с личной жизнью. Может оказаться одинаково важен духовный и сексуально-эротический подтекст отношений.у свои настоящие чувства.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды подсказывают, что ключ к любовной гармонии — интимность. Не стоит выставлять напоказ свои чувства, афишировать свои любовные победы или выдавать тайные страхи, связанные с личной жизнью. Может оказаться одинаково важен духовный и сексуально-эротический подтекст отношений.
Козерог
Сегодня Козерогам наслаждаться приятными сторонами любви мешают критичность и скепсис, обусловленные прошлым. Им стоит помнить, что сегодня их пара — эмоционально единая система, и настрой одного партнера передается другому. Даже если в отношениях есть плохое, не стоит обесценивать хорошее.
Водолей
Сегодня Водолеям не стоит полагаться на свое рациональное мышление, так как некоторые особенности ситуации будут ему не подвластны. Придется довериться партнеру, судьбе или своей интуиции. От важных шагов в личной жизни сегодня лучше воздержаться, особенно в порыве сентиментальности.
Рыбы
Сегодня для Рыб платонические возвышенные чувства или страстные эротические видения могут оказаться актуальнее реальных «живых» эмоций. Не исключено, что они будут чрезвычайно активными и горячими в своем воображении, но холодными, загадочными и замкнутыми в непосредственном общении с пассией.
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Время рождения
Пол не определён
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