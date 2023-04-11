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Помогут связи — финансовый гороскоп на 12 апреля
11 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем рассчитывать на знакомства — они помогут в карьере.
Фото: investors.com
Узнайте из нашего гороскопа, что звезды говорят о вашем знаке зодиака и какие события ожидают вас в этот день.
Овен
Сегодня у Овнов утренние часы могут сложиться неблагоприятно для выстраивания отношений с начальством. Это не лучшее время для тех, кто привык действовать самостоятельно. Ваши представления о том, что и как следует делать, могут войти в противоречие с мнением начальства. Вторая половина дня благоприятствует неофициальной подработке. Чем тише и незаметнее вы себя поведете, тем успешнее будет день.
Телец
Сегодня у Тельцов в первой половине дня возможны трудности с выполнением плановой работы во время служебной командировки. Чаще обычного будет ломаться электроника и компьютерная техника. К концу дня вам может поступить предложение о деловом партнерском сотрудничестве – если оно придет через друзей, то будет перспективным. Возможны и другие хорошие новости.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют с самого утра настроиться на то, что день будет весьма беспокойным и хлопотным. Планировать что-то даже на короткое время не удастся. Вам придется в оперативном порядке реагировать на постоянно меняющиеся обстоятельства. Воздержитесь от инвестиций в рискованные коллективные проекты и от финансовых заимствований. Во второй половине дня безработные могут найти себе временную работу.
Рак
Сегодня Ракам звезды советуют наиболее важные дела отложить на конец рабочего дня. Дело в том, что утром и в середине дня обстоятельства могут складываться не в вашу пользу, а как-то повлиять на них вы будете не в состоянии. В конце дня будет удачное время для проведения рекламных акций для продвижения товаров и услуг на рынках. Успешно проявят себя консультанты сетевого маркетинга.
Лев
Сегодня у Львов не самый лучший день для выполнения текущей работы. Обстановка в трудовом коллективе может складываться нервозная. Это может быть связано с тем, что в ходе выполнения работы будет допущена ошибка, в результате которой будет нарушен привычный рабочий ритм. Конец рабочего дня благоприятен для руководящих работников — вы сможете принять эффективные управленческие решения.
Дева
Сегодня от Дев может отвернуться финансовая удача. Многие из вас могут почувствовать усиление в себе азарта и авантюризма. Особенность этого дня в том, что любые финансовые вложения вряд ли окупятся. Старайтесь избегать финансовых рисков. В конце дня улучшатся дела в партнерском сотрудничестве. В сфере услуг ваша работа может пользоваться популярностью у клиентов.
Весы
Сегодня Весам, возможно, придется побеспокоиться о сохранности своей недвижимости. С трудностями могут столкнуться те, кто ведет строительные, отделочные и ремонтные работы в помещениях. Не исключены аварии в коммунальном хозяйстве. Ближе к концу дня результативность вашей деятельности вырастет, текущие дела пойдут успешнее.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды советуют сознательно ограничить поток поступающей информации. Чем меньше у вас будет контактов, тем лучше для пользы дела. В поездках и контактах вы можете столкнуться с торможением и множеством мелких препятствий. Стрессовые ситуации могут вывести вас из состояния равновесия. В конце дня улучшатся дела в сфере услуг и в деловом партнерстве.
Стрелец
Сегодня Стрельцам советуют сократить свои финансовые расходы и воздерживаться от спекулятивных сделок. Приобретение товаров оптовыми партиями с целью последующей реализации в розничной торговой сети рекомендуется пока отложить. Деньги, потраченные сегодня, вероятно, окажутся израсходованы на ненужные вещи. Воздержитесь от шопинга.
Козерог
Сегодня у Козерогов в первой половине дня работа может идти с множеством препятствий. Особенно осложняется работа в сфере недвижимости, строительства и сельского хозяйства. Не лучшее время для подготовки отчетов. В конце дня можете рассчитывать на помощь друзей и приобретение полезных деловых связей. Ускоряется торговый оборот.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют в первой половине дня воздерживаться от любой тайной и неофициальной экономической деятельности. Например, нежелательно устраиваться на работу без соответствующего оформления – в противном случае вас могут обмануть и не оплатят проделанную работу согласно устной договоренности. В конце дня вам может поступить выгодный заказ.
Рыбы
Сегодня Рыб день располагает к расходованию финансов. Доходность паевых инвестиционных фондов, акционерных обществ, кооперативов и товариществ может существенно снизиться. Не рекомендуется снимать деньги с депозитных вкладов. В конце дня полезно активизировать деловую переписку по электронной почте и договариваться о деловых встречах.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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