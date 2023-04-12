Контролируем эмоции — финансовый гороскоп на 13 апреля

Сегодня нужно сохранять спокойствие — нас будет раздражать абсолютно все.

В этом гороскопе вы найдете информацию о том, какие события могут произойти в вашей жизни, а также рекомендации по тому, как лучше всего использовать свои сильные стороны для достижения желаемых результатов.

Овен

Сегодня у Овнов день может сложиться неблагоприятно в финансовом плане. Доходы падают, а расходы неожиданно растут. Прежде чем куда-то вкладывать деньги, взвесьте все «за» и «против» и только потом принимайте решение. Некоторые ваши планы сейчас могут оказаться под угрозой срыва. Будьте готовы к быстрому реагированию на изменение обстоятельств.

Телец

Сегодня Тельцы могут чувствовать высокую степень эмоционального возбуждения. Ваши инициативы могут вызвать недовольство у начальства, которое не замедлит сделать вам замечание. Не следует вступать в споры и доказывать свою правоту – это будет непродуктивно и может ухудшить ваше положение.

Близнецы

Сегодня для Близнецов крайне важно не выходить за рамки того юридического поля, в котором вам приходится работать. Не следует нарушать существующие нормы и правила, иначе ждите неприятностей. Вы не застрахованы от проверок, ревизий, контрольных закупок со стороны представителей фискальных властей.

Рак

Сегодня Ракам звезды советуют ограничить деловую активность и не делать того, что могло бы повысить риск финансовых потерь. Главный ваш враг – это непредсказуемость. Именно из-за непредсказуемых изменений вы можете понести убытки. Будьте настороже и в готовности предпринять меры для сохранения своего имущества.

Лев

Сегодня у Львов в течение дня могут осложниться отношения с начальством и партнерами по бизнесу. В целом внешние обстоятельства складываются для вас неблагоприятно, и всего придется добиваться ценой больших усилий. Звезды настоятельно советуют временно приостановить переговоры и не обращаться с просьбами к представителям власти. Бизнесмены почувствуют усиление и ожесточение конкуренции.

Дева

Сегодня у Дев нервная психологическая обстановка в трудовом коллективе не способствует результативной работе. Это особенно относится к тем, кто работает в офисах и выполняет нетворческую работу по оформлению документов, делопроизводству. Нежелательно подготавливать и сдавать финансовые отчеты, поскольку возрастает вероятность допустить ошибки.

Весы

Сегодня Весам звезды советуют воздерживаться от принятия важных финансовых решений. Не ищите легких путей и не рассчитывайте на финансовую удачу от спекулятивной деятельности. Идея о том, что можно заработать много денег, не особенно напрягаясь при этом, может привести вас к прямо противоположному результату. Не рекомендуется брать и давать деньги взаймы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов , чья деятельность имеет отношение к недвижимости, неблагоприятно могут сложиться дела. Речь идет о сделках с недвижимостью, сдаче жилья или офисных помещений в аренду, строительных, отделочных и жилищно-коммунальных работах, сельском хозяйстве и благоустройстве территории. Не рекомендуется в этот день начинать строительство или ремонт.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов , чья работа связана с частыми поездками и контактами, этот день может сложиться неблагоприятно. Возможно, ваши взаимоотношения с окружающими людьми будут складываться излишне нервно и раздражительно, что идет во вред работе. Будьте готовы к тому, что данные вам обещания могут быть нарушены. Цена слов и информации в целом снижается ввиду большого количества ложных сведений.

Козерог

Сегодня Козерогам звезды советуют ограничить деловую активность и не делать ничего принципиально важного. Продолжайте выполнять текущую работу и не начинайте ничего нового. Особенно это относится к принятию финансовых решений, расходованию средств на покупки и инвестиции. Однако не торопитесь вкладывать деньги в рискованные проекты. Обменивать валюту тоже нежелательно.

Водолей

Сегодня Водолеи эмоционально неустойчивы и склонны к прямолинейным поступкам. В течение дня к вам могут предъявлять претензии члены семьи и родственники. Звезды советуют спокойнее и мудрее относиться к неурядицам и проявлять гибкость. Учитесь контролировать свои эмоциональные реакции.

Рыбы