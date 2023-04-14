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Вспоминаем уроки прошлого — финансовый гороскоп на 15 апреля
14 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня опыт поможет в особенно сложных моментах.
Фото: syl.ru
В нашем гороскопе указаны благоприятные и неблагоприятные периоды для любовных отношений, карьеры, финансов, здоровья и других важных сфер жизни.
Овен
Сегодня Овнам советуют не планировать деловые встречи, поездки и обмен опытом. Дело в том, что сейчас вам трудно будет находить взаимопонимание с людьми. Старайтесь сохранить те деловые связи, которые прежде были вами наработаны, но не следует заводить новые знакомства. Возможно, вам придется столкнуться со случаями необязательности и нечестности в контактах.
Телец
Сегодня Тельцы могут быть сосредоточены на поиске источников дохода, это вряд ли принесет ожидаемое пополнение бюджета. Одной из причин может стать неконтролируемое расходование финансов. По большей части ваши расходы сегодня могут оказаться экономически не оправданными, поэтому постарайтесь их урезать. Учитесь более рационально и практично подходить к расходам.
Близнецы
Сегодня у Близнецов, чей бизнес плотно связан с деловым партнерством, этот день может сложиться неблагоприятно. Дело в том, что ваши партнеры не проявят должной гибкости, чтобы учесть ваши интересы – поэтому договариваться будет труднее. Если вы заняты выполнением клиентских услуг, то вероятны трения с заказчиками. Будьте предельно внимательны к запросам клиентов.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать, что их активность пытаются ограничить внешние обстоятельства. Усиливаются противоречия с коллегами. Вы можете оказаться в изоляции или чувствовать психологическое давление. Повышенные физические нагрузки и стрессы на работе могут негативно отразиться на вашем самочувствии.
Лев
Сегодня Львам советуют принимать участие в коллективных видах деятельности. То же самое относится к вопросам долгосрочного планирования. Ошибка, допущенная при составлении бизнес-плана, может дорого обойтись вам в дальнейшем. Биржевые сделки чреваты убытками – не рискуйте крупными суммами денег. Непростое время для представителей творческих профессий.
Дева
Сегодня Дев, занимающих руководящие должности, ожидает сложный день. Дело в том, что сейчас вы можете не чувствовать в себе достаточно сил и опоры для решительных управленческих действий. Сложно идут работы, связанные с завершением проектов – ваши действия могут сталкиваться с торможением и препятствиями. Поэтому лучше заниматься текущими делами.
Весы
Сегодня Весы могут столкнуться с препятствиями в деловых поездках. Затрудняется обмен информацией и процесс обучения. Вы можете воспринимать поступающую информацию в искаженном виде, что может привести к ошибкам. При этом можете так и не дождаться важных сведений от партнеров по бизнесу из других регионов и стран. Деловые встречи лучше отложить.
Скорпион
Сегодня Скорпионам не советуют брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами. В этом смысле нежелательно оформлять документы к получению кредитов и брать деньги взаймы. Бизнесмены могут столкнуться с острой нехваткой оборотных средств, особенно при безналичных расчетах. Тем не менее, прибегая к заимствованиям, вы рискуете еще больше усугубить ситуацию.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов наиболее острой темой может стать состояние дел в партнерском сотрудничестве. Ваша осторожная и излишне консервативная позиция может стать препятствием на пути к сотрудничеству. Вы рискуете превратить этот день в череду упущенных возможностей. С другой стороны, вы тем самым можете обезопасить себя от ошибок из-за инициатив делового партнера.
Козерог
Сегодня Козерогам не советуют излишне личностно воспринимать трудности в повседневной работе. Выстраиванию конструктивных отношений с коллегами что-то может препятствовать. Постарайтесь не вникать во всевозможные слухи, сплетни и держитесь подальше от интриг. Наиболее успешно пойдут дела у тех, кто имеет свободный график или работает индивидуально.
Водолей
Сегодня для Водолеев традиционные виды деятельности могут оказаться предпочтительнее креативных. Поэтому отдавайте предпочтение той работе, которой вы занимаетесь давно и вполне успешно. Ставка на опыт сейчас гораздо важнее, чем всякие новшества и усовершенствования. Не рекомендуется делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.
Рыбы
Сегодня Рыбам рекомендуется держаться подальше от начальства. Если вы попадете в поле зрения руководства, то вам могут сделать замечание, обвинив в затягивании работы и срыве планов. Тем не менее, вы действительно рискуете допустить отставание от графика. Достаточно сложный день для аналитической работы над отчетами.
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