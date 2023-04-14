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Живем моментом — любовный гороскоп на 15 апреля
14 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит наслаждаться каждой минутой вместе.
Фото: Кадр из фильма "Матч Пойнт"
Наши гороскопы подскажут, какие действия лучше совершить, чтобы достичь успеха и избежать препятствий.
Овен
Сегодня Овнам не стоит пропускать возможность показать себя с лучшей стороны перед любимым человеком или общими с ним друзьями. Репутация в компании будет работать на их привлекательность в глазах представителей противоположного пола, как и наличие хобби, интересного престижного увлечения.
Телец
Сегодня Тельцы склонны выбирать в делах сердечных излишне оригинальные и не самые удобные для себя пути. Они могут наговорить лишнего или сделать ставку не на те ценности. Им стоит помнить о неустойчивости ситуации и собственного мнения, которое в течение ближайших недель может не раз поменяться.
Близнецы
Сегодня Близнецам день помогает оставаться оптимистами в любовных делах и верить, что при любом раскладе событий все будет хорошо. Это подходящий момент для свидания и тогда, когда своего воплощения ждут грандиозные замыслы, и тогда, когда хочется просто приятно провести время в моменте.
Рак
Сегодня Ракам помогут смелее смотреть в будущее или относиться проще к текущей обстановке. Чтобы быть приятным и гармоничным, свидание сегодня не должно быть скучным и полностью предсказуемым. Желательно оставить место для легкого приключения, импровизации или эксперимента.
Лев
Сегодня у Львов отношения налаживаются, становятся более романтичными и дружелюбными. В этом им поможет не только удачное стечение обстоятельств — не менее важным будет духовное единство, способное сплотить союз не хуже флюидов взаимной страсти. Стоит принять инициативу со стороны партнера.
Дева
Сегодня Девам звезды ненавязчиво подсказывают путь к любовной гармонии, но не собираются вести их по нему: все представители знака должны сделать это сами, проявив смекалку и сообразительность. Не исключено, что желанная цель будет достигнута в самый последний момент на пороге полного отчаяния.
Весы
Сегодня для Весов все складывается удачно и это не может не поднимать им настроение. Позитивные события этих суток способны окончательно примирить их с новой действительностью — например, с необратимой переменой в своей сексуальной жизни или с новыми непривычными ценностями в любви.
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше сохранять в общении с любимым человеком дружелюбный тон: от него рукой подать до более романтических ноток. Он поможет смягчить процесс адаптации к новым реалиям или сгладить острые углы общения после размолвки. Свободным Скорпионам он позволит успешнее флиртовать.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов любые нештатные обстоятельства оборачиваются удачей или приятным сюрпризом. Этот день расширяет возможности и дарит счастливые озарения. Может получиться то, что не получилось вчера. Пропускать свидание — ошибка, так как судьба сейчас не слишком щедра на подарки.
Козерог
Сегодня у Козерогов в личной жизни не все идет по плану, но нетривиальные события и внеплановые мероприятия вызовут у них положительные эмоции. Чтобы свидание было приятным, желательно что-то изменить в его стандартной программе или дополнить ее. Уместны сюрпризы — например, неожиданные подарки.
Водолей
Сегодня Водолеям нетрудно поладить с объектом своих симпатий. Многие Водолеи ухитрятся привлечь к себе пристальное внимание представителей противоположного пола, не проявляя в их адрес открытой инициативы. Сложные стороны ситуации уйдут на второй план, а на первый выйдет источник позитива.
Рыбы
Сегодня Рыбам романтическое свидание принесет позитивные впечатления, если они готовы отбросить далеко идущие сложные планы и лишнюю осторожность, проникнуться духом обстановки и жить моментом. Однако им не стоит затягивать встречу, к вечеру со спутником или спутницей желательно попрощаться.
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Время рождения
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