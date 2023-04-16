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Партнер может обмануть — любовный гороскоп на 17 апреля
16 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня не стоит верить каждому слову второй половинки.
Фото: ru.pinterest.com
Гороскоп на сегодня поможет вам посмотреть на вещи с другой стороны.
Овен
Сегодня у Овнов может возникнуть потребность в одиночестве. Если появилось желание уйти в тень и отдохнуть от отношений, звезды советуют его не подавлять: однодневная разлука ничем не грозит, а иногда даже полезна. Но важно не «разбегаться по углам» на негативной ноте невысказанной затаенной обиды.
Телец
Сегодня Тельцам стоит ценить сложившуюся на данный момент гармонию любовных отношений, не форсируя их. Если в общении что-то не так, лучше не торопиться с разговорами «о нас», выяснением истины или выдвижением своих условий, так как смутные подозрения пока не могут быть внятно сформулированы.
Близнецы
Сегодня Близнецов могут ждать остатки их любовных иллюзий, моменты излишней сентиментальности, мечтательности или мнительности. Этот день может подчеркнуть непостоянство их чувств, неясность целей или несбыточность планов, заставить отступить от правил и принципов в любви.
Рак
Сегодня Раки открыты любви и теряют счет времени в присутствии пассии. Одинокие Раки, неисправимые идеалисты и те, кто разлучен с партнером, заменят живую реальность виртуальной. Они будут готовы с утра до ночи визуализировать фантазии, вспоминать о прошлом или предвкушать новую встречу.
Лев
Сегодня Львы мнительны, их чувства и симпатии часто лабильны. Они могут легко поддаваться сомнениям, подозрениям и тонким манипуляциям. На них может мощно воздействовать музыкальный фон или триггер прошлого. Если в этот день завязан новый роман, не стоит его форсировать и афишировать.
Дева
Сегодня Дев интригует чужая немногословность и манит «ускользающая красота». В романтических ситуациях есть доля загадочности, лукавства и недосказанности. В доверительном с виду диалоге что-то останется «за кадром», будет нелегко до конца преодолеть формальности или дистанцию.
Весы
Сегодня Весы станут чуть уязвимее из-за своей эмоциональности, недомоганий или наличия тайн. Они могут быть зависимы от ситуации. Возможно, им придется включить гибкость или лукавство. Не лучший день для знакомств и свиданий. Нежелательно давать мнительному партнеру повод для ревности.
Скорпион
Сегодня Скорпионам звезды подсказывают, что это подходящий день для романтического свидания, если оно будет полностью интимным и даст возможность выпасть из житейской круговерти. Желательно выбрать место и время, когда не будет внешних помех. Ответы на тайные любовные сомнения лучше искать у своего чутья.
Стрелец
Сегодня Стрельцы ждут от любимого человека понимания духовного или бытового. Они могут быть не слишком расположены к активным играм, романтическим приключениям и ухаживаниям, которыми славятся. Многие Стрельцы способны надуться в ответ на безобидную шутку, которой партнер пытается их взбодрить.
Козерог
Сегодня Козероги нуждаются в доверии, предсказуемости и психологической безопасности. Многие из них предпочтут не афишировать свои чувства и не смогут доверять легкомысленным формам проявления чужих симпатий. Свидание не даст им положительных эмоций, если они сомневаются в партнере.
Водолей
Сегодня у Водолеев день мешает полной уверенности в своих или чужих чувствах. Он добавляет романтики, но также сомнений, лукавства и различных проявлений «тумана» в любовной игре. В зависимости от существующих предпосылок, возможны ситуации легкой интриги, нечаянного обмана или намеренного газлайтинга.
Рыбы
Сегодня у Рыб не так много энергии, чтобы активно погружаться в личную жизнь, но они непременно найдут для нее время, если уверены в любимом человеке и нужности завязанных отношений. Для начала романа с нуля момент не лучший: велик риск иллюзий, нечестности или излишней легковесности симпатий.
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