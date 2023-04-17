Рискуем и экспериментируем — гороскоп на 18 апреля

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17 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
27-28 лунные сутки. Сегодня Луна в знаке Овна переполняет энергией и побуждает действовать в стиле «пришел, увидел, победил».
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что возможны горячность, авантюризм и эгоцентризм, готовность активно защищать свои владения, отстаивать взгляды, наверстывать упущенное или «причинять добро». Части целей удастся добиться легкостью и обаянием, но во многих случаях придется бороться и брать препятствия. Чем ближе вечер, тем выше эмоциональная возбудимость, вероятнее кульминация территориального, семейного, идейного или иного спора. Возрастет влияние стрессовых и травматичных факторов. Не стоит подогревать решимость алкоголем.
Овен
Сегодня Овны «выходят из спячки» и у них появляется энергия для активного преследования своих интересов. Им стоит контролировать свои эмоции и действия, так как приятное утро не гарантирует спокойствия и положительные тенденции к вечеру могут перейти в негативные, с риском ссор и травм. Многие Овны могут сами создать себе проблемы в бизнесе, домашней жизни, быту или в отношениях с близкими.
Телец
Сегодня Тельцы могут стать свидетелями или участниками разных событий, от приятных до заряженных негативными эмоциями и опасных. Звезды советуют не ввязываться в чужие приключения, обходить стороной потенциально проблемные места и компании, аккуратнее выбирать маршрут, транспорт и попутчиков. Дополнительная осторожность не помешает Тельцам, находящимся вдали от дома, в гостях или в чужих краях.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуют избегать спешки, особенно в погоне за престижем, ростом возможностей или будущей выгодой. Велика вероятность совершить стратегический промах, например, сгоряча включиться в проект, выработавший свой потенциал, напрасно вложить свои средства, потратить ресурсы и понести убытки. Обмениваться симпатиями и совершать небольшие сделки лучше в первой половине дня.
Рак
Сегодня Ракам желательно быть в хорошей форме - в зависимости от целей, моральной или физической. Приятные моменты дня могут пройти мимо них, зато острые наверняка заденут их интересы. Возможно, будет брошен вызов, обострится конкуренция, наступит решающая схватка за лидерство или «место под солнцем». Не исключены персональные разногласия с авторитетным лицом. Не стоит начинать сотрудничество.
Лев
Сегодня Львы становятся смелее, так как яснее осознают свою юридическую или моральную правоту. От них потребуется финальный шаг в подтверждение их статуса. На этом пути возможны «подводные рифы». Многим Львам предстоит не спокойно почивать на лаврах, а защищать свои позиции или взгляды, рискуя открыть свои уязвимые места и ослабить эффект от победы. Чинить им тайные препятствия могут их близкие.
Дева
Сегодня от Дев потребуется оперативность и решительность, а также, возможно, доли хитроумия. Не исключено, что именно сегодня судьба даст им шанс разрубить опасный «гордиев узел», положив конец утомительной кризисной полосе. Но им стоит помнить, что смелость, ловкость и авантюризм уместны лишь в действительно сложном нештатном случае. Не стоит начинать на такой волне новые важные дела.
Весы
Сегодня Весам непросто: день способен добавить напряженности в отношения с нужными им людьми. Не исключено обострение конкуренции, столкновение партнерских интересов или нагнетание проблем в браке. Союз может встать на грань разрыва. В такой ситуации Весы могут пустить в ход дипломатичность, обаяние, напомнить о своих правах или переждать бурю, но для начала им придется вооружиться олимпийским спокойствием.
Скорпион
Сегодня Скорпионам вряд ли придется сидеть без дела. В течение дня будет расти список задач или объем нагрузок, возрастут суета и нервозность. Возможно, придется наверстывать упущенное, например, компенсировать вчерашний отдых. Добавить хлопот и поводов для разногласий может близкий дедлайн, требующий внимания питомец, побочная занятость. К рабочим моментам могут добавиться идейные размолвки.
Стрелец
Сегодня Стрельцам обстоятельства этого дня дают хороший шанс вознаградить себя за вынужденное уединение, аскезу или отрыв от своих идей. У них появляется возможность вернуться к своей любви, увлечению, игре или успешному проекту, который уже близок к завершению. Некоторые Стрельцы получат возможность повидаться с детьми. Ради удачи им придется поспешить, понервничать, преодолеть трудности или рискнуть.
Козерог
Сегодня Козерогов может привлечь их дом, бизнес или семейное дело. Возможно обострение бытовых проблем или деловой конкуренции. Могут достигнуть пика идейные или территориальные разногласия, потребовать защиты личные владения. Многие Козероги окажутся на грани кризиса, стресса или скандала. Важно действовать быстро, но осмотрительно: есть риск травм. Не стоит начинать новые дела.
Водолей
Сегодня для Водолеев приятные и потенциально удачные ситуации часто сопровождаются с досадными помехами и лишними приключениями. Велик риск проблем в пути, например, поломки, требующей срочного ремонта или экстренной эвакуации. Не исключено нагнетание напряженности в доме или в семейном клане. Помощь может быть добыта со скандалом. За трудностями важно не упускать из виду хорошие стороны момента.
Рыбы
Сегодня Рыбам трудно остаться в стороне от дел, но им не стоит планировать на этот день ответственные мероприятия. Велика вероятность не угнаться за предложенным темпом, стать жертвой суеты или потерять рычаг управления событиями в стрессовой ситуации. Итогом может стать напрасно потраченное время или досадный материальный ущерб. Если дело срочное, придется набраться смелости и чем-то рискнуть.
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