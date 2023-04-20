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Шевелим мозгами — финансовый гороскоп на 21 апреля
20 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня заработать нам помогут наши знания.
Фото: m.my.mail.ru
Наш гороскоп даст советы, как приманить к себе большие деньги.
Овен
Сегодня Овнам можно позавидовать: их работоспособность и целеустремленность на высоте . Рекомендуется выходить на контакт с руководством и вносить предложения по улучшению работы. Вас обязательно заметят, выслушают и оценят по достоинству. Не исключено, что вам предложат повышение в должности или выпишут премию. Контакты с влиятельными людьми пойдут вам на пользу.
Телец
Сегодня Тельцы могут проявить свои лучшие качества, если будут иметь достаточно свободы. Ваша способность действовать инициативно особенно успешно будет реализована в деле расширения рынков сбыта и развития сотрудничества с другими регионами и странами. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки с целью изучения перспектив рынков.
Близнецы
Сегодня Близнецы с успехом смогут проворачивать финансовые операции с короткими деньгами. Возможно, в вашем распоряжении окажется на короткий срок крупная сумма денег, которую вы сможете успешно использовать в своих личных интересах. Можно брать и давать деньги взаймы, а также делать оптовые закупки товара, предназначенного для перепродажи.
Рак
Сегодня у Раков капитал может значительно вырасти за счет умения дружить. Успех придет к вам за счет укрепления и развития делового партнерства. Многие из вас сегодня смогут убедиться, что у них есть надежные помощники и партнеры. Успешно идут переговоры на многосторонней основе, где вы можете выступать в качестве миротворца и координатора.
Лев
Сегодня Львам советуют четко планировать свои дела и правильно расставить приоритеты. Успеха добьются только наиболее целеустремленные и последовательные из вас. Те, кто находится в подчинении, могут рассчитывать на поддержку со стороны начальства. Ваша конструктивная работа будет оценена руководством. Ориентируйте себя на практические действия с целью реализации планов.
Дева
Сегодня у Дев может усилиться творческий потенциал. Особенно это почувствуют работники сферы искусств и творческих профессий. Можно заниматься рекламной деятельностью, публиковать объявления в СМИ. Хорошо урегулировать юридические вопросы. Хорошее время для публикации статей и докладов.
Весы
Сегодня Весы могут быстро и без бюрократических проволочек решить любые вопросы по оформлению сделок с недвижимостью, а также урегулировать вопросы по вступлению в наследство. Предварительные контакты с родственниками по поводу оформления наследства могут пройти вполне гармонично. Кроме того, звезды советуют заниматься оформлением страховки.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов возможности и результативность работы во многом будут определяться умением заводить деловые контакты. Вы можете преуспеть в ведении переговоров и в укреплении деловых связей. Замечательно пойдут дела у торговцев, посредников, водителей транспорта, социальных работников и секретарей. Можно поступать на экспресс-курсы обучения с целью совершенствования в профессии.
Стрелец
Сегодня Стрельцам звезды советуют вникать в сложности и технические тонкости в своей повседневной работе. Это поможет вам избежать ошибок и не переделывать несколько раз однажды выполненную работу. Качество в работе является определяющим критерием успеха. Можете рассчитывать на успешное взаимодействие с коллегами.
Козерог
Сегодня у Козерогов, имеющих свой бизнес, прекрасный день для запуска новых масштабных проектов. Многие почувствуют в себе усиление энергии и творческой активности. Немного авантюрный стиль поведения и готовность пойти на риск может принести вам успех – фортуна сейчас на вашей стороне. Представители творческих профессий получат возможность в полной мере реализовать свои таланты.
Водолей
Сегодня Водолеям советуют использовать этот день для поисков подработки. Увеличатся доходы у тех, кто занимается фрилансом или выполняет частные заказы иным способом. Если вы раньше не выполняли частые заказы, то можете подать объявление по тем услугам, которые вы способны предоставить на профессиональном уровне.
Рыбы
Сегодня Рыбы сумеют проявить свои возросшие интеллектуальные способности. Вы способны успешно осваивать и анализировать новую информацию, генерировать оригинальные идеи. Это один из дней, когда вы можете обзавестись весьма перспективными деловыми связями. Ищите людей, которые чем-то выделяются из толпы и имеют свой особый взгляд на происходящее.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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