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Становимся легкомысленными — любовный гороскоп на 23 апреля
22 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит легче относиться ко всему, ввязываться в авантюры.
Фото: ru.pinterest.com
Гороскоп на сегодня обещает много энергии и энтузиазма для всех знаков зодиака. Ожидайте ярких и динамичных событий, которые могут изменить вашу жизнь в лучшую сторону.
Овен
Сегодня Овнам лучше не стремиться в своих любовных отношениях к лидерству, а легко и остроумно вести в отношениях свою партию, подсказанную обстоятельствами. День пройдет очень приятно, если они готовы довериться партнеру и его вкусу, подстроиться к обстановке и не раздражаться из-за пустяков.
Телец
Сегодня для Тельцов рецепт любовной гармонии заключается в хорошем чувстве юмора и внутренней гибкости. Дурные предчувствия и воспоминания в этот день лучше оставить «за бортом» и наслаждаться путь мимолетными, но приятными моментами. Даже будучи не в духе, партнер будет вынужден присоединиться.
Близнецы
Сегодня Близнецы очень привлекательны. Представительницы прекрасного пола, рожденные под этим знаком, окажутся неотразимы, а представители сильного пола будут легче обычного ладить со своими спутницами. У обоих полов будет шанс вновь привлечь к себе внимание своей бывшей или несостоявшейся пассии.
Рак
Сегодня Ракам не стоит слишком явно и упорно стремиться к своей цели, им лучше подстроиться к обстановке и извлечь из нее удовольствие. Не исключен интерес к прежнему роману. Влюбчивые Раки в этот день не прочь поддаться случайному увлечению и позволить себе легкий флирт на стороне.
Лев
Сегодня Львы могут рассчитывать на гармоничный день. Стоит пользоваться его дарами, даже скромными. Львам, завязавшим романтические отношения со «сложным» партнером, звезды в эти сутки «прописывают» свидание как приятное и легкое превентивное средство против будущих разногласий и ссор.
Дева
Сегодня Девы обязательно продвинутся в своих любовных планах, если проявят больше гибкости и готовности подстроиться под обстоятельства. Приветливая улыбка, комплимент или веселая шутка сделают больше, чем навязчивые ухаживания. Важно быть интересным, но легким собеседником, избегать поучений.
Весы
Сегодня Весов делает привлекательнее их хороший вкус, знание этикета, врожденное чувство гармонии или умение вписываться в среду. Они без труда найдут ключ к сердцу свооего партнера, будь то их постоянный спутник, новый объект симпатий или бывшая пассия, роман с которой получил шанс на возрождение.
Скорпион
Сегодня Скорпионы склонны пользоваться расположением объекта своих симпатий и в то же время быть с ним не совсем откровенными, лукавя в мелочах. В ответ на такое поведение партнер может дипломатично промолчать или понимающе улыбнуться, но сомнительный штрих в портрете Скорпиона возьмет на заметку.
Стрелец
Сегодня для Стрельцов судьба создает гармоничные декорации и дело лишь за главными героями, которые должны появиться на сцене. Многим Стрельцам для этого придется изменить свое расписание. Звезды говорят, что приятная встреча стоит того, чтобы ради нее пожертвовать частью рутины.
Козерог
Сегодня Козероги получают удовольствие от мелочей, видя в них приятные подтверждения или дополнения к общей картине своего романа. Многие Козероги будут склонны проявить снисходительность к мелким недостаткам своей пассии и терпимость к небольшим недоразумениям в личных отношениях.
Водолей
Сегодня Водолеям не рекомендуют пропускать любовное свидание или возможность поддержать общение с симпатичным им человеком. День призывает к легкому и приятному общению, помогает смягчить имеющиеся противоречия в текущем союзе или увидеть с хорошей стороны прежние отношения.
Рыбы
Сегодня Рыб побуждают стать чуть более легкомысленными, что не всегда плохо: многим Рыбам не помешает сбросить с себя маску чрезмерной серьезности, стать более раскованными или гибкими в выражении своих чувств. Но в этот день им лучше воздержаться от начала романа с нуля.
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Время рождения
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