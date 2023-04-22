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Обаяние поможет в делах — финансовый гороскоп на 23 апреля
22 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы будем добиваться своего, включив обаяние на полную катушку.
Фото: yapokupayu.ru
Наш гороскоп расскажет, какие сферы вашей жизни будут наиболее активны, какие задачи следует решить в первую очередь и каким образом можно обезопасить себя от негативных энергий.
Овен
Сегодня Овнам советуют вкладывать деньги в приобретение недвижимости и в техническую модернизацию производственных площадей. Это необязательно может быть покупка квартиры или офиса. Рекомендуется предпринимать шаги, которые сделают вашу недвижимость более ценной и прибыльной. Хорошо пойдут дела у торговцев, посредников, консультантов и социальных работников.
Телец
Сегодня Тельцам звезды советуют не расслабляться, а активно браться за дела. Пословица о том, что «волка ноги кормят» сегодня вполне оправдана. У вас прекрасный шанс за сегодня выполнить ту работу, которую вы обычно делаете в течение нескольких дней. Вы сумеете извлечь материальную выгоду из использования информации.
Близнецы
Сегодня Близнецам повезет в деньгах. За что бы вы ни брались, любая работа будет приносить вам неплохой доход. Это прекрасный день для улучшения навыков работы, оттачивания мастерства. Ваше движимое имущество будет приумножаться за счет качественных и добротных вещей, которые вы сможете удачно купить.
Рак
Сегодня у Раков прекрасное время для того, чтобы проявить свои таланты. Звезды рекомендуют активнее заявлять о своей позиции и быть смелее в начинаниях. Вы можете быть способны хорошо чувствовать материальную выгоду от своих действий и не упускаете удобного момента для того, чтобы повысить свои доходы. Благоприятное время для инвестиций в перспективные проекты.
Лев
Сегодня у Львов, занимающих руководящие должности, день складывается удачно. В первой половине дня вам может поступить важная информация, что позволит вам принять правильные управленческие решения. Можете вполне рассчитывать на помощь влиятельного тайного покровителя. Рядовым работникам имеет смысл поискать подработку.
Дева
Сегодня Девы смогут проявить себя наилучшим образом при работе в составе коллектива. Вам будет дано соединить интересы отдельных людей и групп под некий единый проект. А сами вы можете выступать в роли миротворца и координатора. Можно проводить учредительные собрания по созданию акционерных обществ. Можете рассчитывать на помощь влиятельного покровителя.
Весы
Сегодня у Весов один из лучших дней для карьерного продвижения. У некоторых из вас может возникнуть чувство, будто весь мир активно помогает вам в продвижении к заветной цели. Например, контакты с влиятельными людьми, имеющими более высокий статус, могут оказаться вам полезными. Звезды советуют вам ловить мгновение, счастливый случай, который обязательно представится вам сегодня.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов, занимающихся юридическим оформлением деловых отношений с партнерами, прекрасный день. Если у вас имеются имущественные претензии к бывшим деловым партнерам, то можно подавать исковые заявления в суд - они будут положительно рассмотрены. В этот день может укрепиться ваша деловая репутация и повыситься уровень квалификации.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется использовать этот день для углубления практических навыков работы с техникой. Изобретатели, рационализаторы и инженеры смогут предложить интересные технические решения. Преуспевают работники сервисных автомобильных центров. Отдавайте предпочтение физическому труду. Можете рассчитывать на поддержку со стороны коллег.
Козерог
Сегодня Козерогам, работающим в сфере услуг, звезды советуют не забывать о том, что клиент всегда прав. Готовность идти навстречу пожеланиям клиентов, гибко реагировать на новые ситуации и искать компромиссы – вот что сделает этот день по-настоящему успешным. Старайтесь подстраиваться под новые обстоятельства, тем более, что они будут вам благоприятствовать.
Водолей
Сегодня у Водолеев возрастет физическая выносливость и повышается уровень работоспособности. Если у вас есть возможность выбора, то отдавайте предпочтение физическому труду с одновременным использованием технических приспособлений. Звезды советуют с самого утра чётко распланировать свое рабочее время. Не откладывайте дела в долгий ящик, старайтесь выполнять работу сразу по мере её поступления.
Рыбы
Сегодня Рыбы сумеют укрепить свои деловые связи и приобрести новые полезные знакомства. Для этого вам требуется проявлять активность в контактах. Многие вопросы вы сумеете решить за счет собственного возросшего обаяния. Ускорится товарно-денежный оборот у торговцев. Можно давать поручения новым знакомым, которых вы могли бы материально заинтересовать.
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Время рождения
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