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День больших денег — финансовый гороскоп на 26 апреля
25 апреля 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы можем понять, как зарабатывать больше.
Фото: mynamaz.ru
В нашем гороскопе содержатся рекомендации, как использовать позитивное влияние планет, а также как избежать негативных ситуаций.
Овен
Сегодня для Овнов, привыкших действовать самостоятельно и проявлять инициативу в поиске и установлении деловых контактов, отличный день. Благодаря возросшему обаянию вы легко входите в контакт с самыми разными людьми. Это также хорошее время для учебы, совершенствования в профессиональных навыках. Трудно переоценить положительную роль той достоверной информации, которая может поступать к вам сегодня.
Телец
Сегодня Тельцам выгоднее работать без привязки к жесткому графику и действовать исходя из обстановки, полностью полагаясь при этом на свою интуицию. Чем меньше будет вокруг вас шума и суеты, тем продуктивнее будет день. Многие из вас смогут получить дополнительные доходы помимо основной своей работы. Хорошо заниматься оформлением причитающихся вам по закону льготных выплат, пособий, субсидий, компенсаций.
Близнецы
Сегодня Близнецам не обойтись без дружеского участия и поддержки. Только работая в коллективе, где есть ваши единомышленники, вы сможете в полной мере реализовать себя. Это удачное время для проектно-конструкторских работ. Благодаря новаторскому подходу вы способны увидеть и продвинуть вперед перспективные направления.
Рак
Сегодня для Раков, занимающих руководящие должности, перспективный день. Вам может поступить ценная информация, после анализа которой, вы примете верные управленческие решения. Вы, вероятно, сможете воспользоваться поддержкой со стороны влиятельного покровителя, который предпочитает оставаться в тени. А некоторые особо щепетильные дела вы легко урегулируете путем кулуарных переговоров.
Лев
Сегодня у Львов удачный день, когда ваши планы, наконец, начнут исполняться. Причем, интересно, что вам особенно не придется прикладывать усилий – внешние обстоятельства сами собой сложатся благоприятно для вас. В результате могут произойти именно те перемены, к которым вы стремились. Можете рассчитывать на помощь друзей и единомышленников.
Дева
Сегодня у Дев может сложиться очень удачный день для обновления бизнеса и реформаторской деятельности. Те, кто занимают руководящие должности, добьются высоких результатов благодаря организаторским способностям и целеустремленности. Вы сможете оптимизировать расходы и сделать кадровые перестановки. Банки пойдут вам навстречу при оформлении и выдаче кредитов.
Весы
Сегодня у Весов благоприятный день для дальних поездок и укрепления сотрудничества с партнерами из других регионов или из-за границы. Старайтесь действовать открыто – так вы будете более успешны. Прекрасное время для проведения рекламных акций, поскольку этот день в целом способствует росту вашей популярности. Немаловажную положительную роль может сыграть укрепление вашей деловой репутации.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут быть склонны проявить свои таланты и способности в сугубо практических делах. Прежде всего, это касается рабочих профессий и тех, кто работает физически с техникой и механизмами. Успешно идет освоение новых профессий, получение и закрепление навыков работы с инструментами. Те, кто проходит стажировку на новом месте работы, смогут узнать много полезного.
Стрелец
Сегодня Стрельцам, работающим в сфере услуг, удастся значительно расширить клиентскую базу. Ваши товары и услуги будут пользоваться возрастающим спросом. Консультанты сетевого маркетинга смогут увеличить количество заказчиков. Помните, что ваши успехи будут во многом зависеть от внимательного и доброжелательного отношения к клиентам.
Козерог
Сегодня Козероги больше всего могут преуспеть в той работе, за которую они с удовольствием берутся. Дело, которым вы любите заниматься, пойдет у вас быстрым темпом и практически без осложнений. Улучшаются отношения с коллегами и подчиненными. Возможно, в вашем распоряжении окажется новая техника и инструменты. Выгодно вкладывать деньги в ремонт и строительство.
Водолей
Сегодня для Водолеев встречи с необычными неординарными людьми могут пойти на пользу дела. Сейчас вам нужны нестандартные решения – это может обеспечить прорыв по основным направлениям вашей деятельности. Не бойтесь экспериментировать и пробовать свои силы в новых видах деятельности. У торговцев ускоряется товарно-денежный оборот, что положительно отражается на доходах.
Рыбы
Сегодня Рыб может ждать удачный в финансовом смысле день. В отдельных случаях вам может настолько повезти в деньгах, что вы откроете для себя еще один источник доходов. В результате вы можете начать зарабатывать больше, чем обычно. Наибольших результатов добьются риелторы, строители, ремонтники, работники жилищно-коммунального и сельского хозяйства. Хорошо готовить финансовые отчеты по итогам месяца.
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Дата рождения
Время рождения
Пол не определён
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