Роковые ошибки и природные катаклизмы: астрологический прогноз на май

Наш астролог Марианна Басс рассказала, что ждет россиян в последний месяц весны.

В мае планету ждет несколько значимых астрологических событий. Во-первых, закончится ретроградный Меркурий. Во-вторых, Солнце перейдет в знак Близнецов – двойственный и противоречивый. Но это ждет в конце мая. Рассказываем, что будет происходит в течение месяца.

Уран и Солнце

С 3 числа Солнце начинает соединяться с Ураном и это характеризуется выплеском негативной энергии. Многие люди могут почувствовать вспышки гнева, агрессии и раздражительности. Это – влияние Урана. Все это продлится до пятого мая, а 9 числа Солнце и Уран полностью сольются, поэтому произойдет спад накопившейся негативной энергии.

Однако это время отличается высоким риском несчастных случаев и здесь речь идет не только о человеческом факторе, но и влиянии погоды. Поэтому старайтесь проводить эти дни дома в кругу семьи, а на природу выезжать недалеко от крупных городов.

Окончание ретроградного Меркурия

15 мая закончится фаза ретроградного Меркурия, поэтому с этой даты можно вновь начинать планировать проекты, садиться на диеты, учиться чему-то новому и не держаться за прошлое.

Люди могут почувствовать себя свободнее, но не стоит кидаться к каждому проекту и держаться за любую возможность. Продолжайте обдумывать поступки и руководствуйтесь здравым смыслом.

Солнце в Близнецах

С 21 мая людей ожидает другое астрологическое событие – Солнце войдет в знак Близнецов. Этот знак характеризуется своей двойственностью и противоречием, поэтому стоит внимательно отнестись ко всем важным вещам: обращайте внимание на документы, соглашения и все договоры. Также не стоит проводить финансовые сделки.

Кроме того, это событие сопровождается разрушительными всплесками энергии. Поэтому не стоит в эти дни отдаляться от дома и планировать дальние поездки. Высок риск аварий, роковых ошибок и природных катаклизмов.

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