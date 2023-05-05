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Замедляем ход — любовный гороскоп на 6 мая
5 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нам стоит двигаться по любовному пути медленно и осторожно.
Фото: aroma-avenue.ru
Наш гороскоп расскажет, каким образом планеты влияют на ваш знак зодиака и какие изменения в жизни могут произойти в ближайшее время.
Овен
Сегодня Овны ведомы своими эмоциями и инстинктами, что может стать для них в личной жизни и силой, и слабостью. Вплоть до ночи многие представители этого знака будут тяготеть к обстановке интриги или интимности. Возможна повышенная сексуальность или чрезмерно активная эротическая фантазия.
Телец
Сегодня Тельцам лучше не проявлять в романтические минуты чрезмерную предприимчивость и ориентироваться на поведение (настроение) своего партнера. В то же время звезды не советуют оставлять его без обратной связи. Не стоит перехватывать инициативу, но желательно побыстрее откликнуться на зов.
Близнецы
Сегодня у Близнецов возможен спад настроения. Мешать погружению в личную жизнь могут внешние обстоятельства. Многие Близнецы окажутся на любовном перепутье, ощутят приближение новой фазы в романе, могут засомневаться в своих недавних чувствах или в своей привлекательности.
Рак
Сегодня Ракам лучше принять ситуацию в своей личной жизни как есть. Хорошие перемены и новые приятные подвижки в этой сфере уже не за горами, но звезды советуют повременить с инициативой несколько дней: опережая события, легко получить негативный, неоднозначный или обескураживающий результат.
Лев
Сегодня Львы могут казаться себе прагматиками, но на деле большинству из них будет свойственная скрытая эмоциональная уязвимость или повышенная внушаемость. Многие Львы будут склонны верить дурным приметам в сфере личной жизни. Возможна зависимость от сексуальной стороны отношений.
Дева
Сегодня Дев, которых природа одарила повышенной чувственностью и богатой фантазией, порадует день. Он даст им возможность потренировать чутье в ситуациях, связанных с любовным общением. Установив контакт со своим внутренним «я», многие Девы интуитивно почувствуют близкие улучшения в своей личной жизни.
Весы
Сегодня Весам лучше не проявлять в личной жизни новые инициативы, а подводить итоги. Если события последних недель радовали, не поленитесь закрепить успех: чем больше приятных эмоций свяжет вас и партнера, тем проще будет вашей паре противостоять новой полосе эмоциональных или иных испытаний.
Скорпион
Сегодня Скорпионы легко поддерживают контакт с пассией вживую и виртуально. «Тонкие» каналы связи доступны им в той же мере, что и обычные. Сверхчувствительность позволит им угадать чужой настрой и нюансы момента. Многие Скорпионы интуитивно отложат важную инициативу в отношениях и будут правы.
Стрелец
Сегодня Стрельцам лучше отказаться от идеи свидания. Общий эмоциональный настрой дня не совсем гармоничен. В любовных отношениях намечается новая полоса, отмеченная тайной или повышенной эмоциональной напряженностью. Не исключено, что партнер вдруг исчезнет из поля видимости и «пропадет с радаров».
Козерог
Сегодня у Козерогов маловероятны проблемы с взаимопониманием на сексуальном уровне, но вполне возможны трудности с эмоциональными настройками. Им важно доверять своему партнеру, чтобы отдать инициативу в его руки. Брать лидерство на себя не стоит, большинству Козерогов это окажется не под силу.
Водолей
Сегодня Водолеям не советуют ходить на свидания или как-то иначе проявлять себя в личной жизни. Наступает временная неопределенность: случайные романы подходят к концу, в стабильных парах намечается новая фаза любовной истории. Не стоит продолжать разговор, который задел «больное место».
Рыбы
Сегодня Рыбам звезды подсказывают, что им стоит использовать для любовной инициативы первую половину дня, но с оговорками. Это не лучший момент для радикальной перемены или рискованной авантюры в делах сердечных, разумнее остаться в рамках привычных действий и естественных возможностей.
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