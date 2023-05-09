Решаем вопросы успешно — финансовый гороскоп на 10 мая

9 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня мы будем щелкать задачи как орешки и договариваться даже с самым сложным собеседником.

Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"