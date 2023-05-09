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Решаем вопросы успешно — финансовый гороскоп на 10 мая
9 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня мы будем щелкать задачи как орешки и договариваться даже с самым сложным собеседником.
Фото: Кадр из фильма "Дьявол носит Prada"
Наш гороскоп поможет понять, какие ситуации могут возникнуть, каким образом они могут повлиять на жизнь и как лучше всего реагировать на них.
Овен
Сегодня Овнам звезды советуют проявить смекалку и изобретательность при решении сложных и запутанных вопросов. Не помешает и привлечение на помощь друзей и знакомых. Ваши деловые связи сейчас могут сильно помочь вам в делах. Это особенно актуально для тех, чей бизнес плотно завязан на транспорт, консультирование, торговлю. Успешно проходят деловые поездки и контакты.
Телец
Сегодня для Тельцов, ориентированных на повышение доходов и решение материальных вопросов за счет собственного мастерства и профессиональных навыков, замечательное время. Ваши усилия и таланты по достоинству будут оценены вышестоящим руководством при условии, если вы будете своевременно выполнять запланированный объем работ. Наиболее эффективной будет методичная работа по заранее согласованному плану.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют использовать этот день для собственного развития, учебы, приобретения профессиональных знаний. Сейчас вы в состоянии понять нечто весьма важное, что заставит переосмыслить прежние подходы к бизнесу и выработать новые. Успешно пройдет обмен опытом. Бизнесменам рекомендуется совершать ознакомительные поездки в другие регионы для изучения рынков.
Рак
Сегодня Ракам рекомендуется заниматься поиском дополнительной подработки. В этот день вы смогли бы найти другие, альтернативные источники доходов, которые могут идти параллельно с основным доходом. Можно брать и давать деньги взаймы на короткий срок. Используйте свободные деньги для погашения кредитов.
Лев
Сегодня Львов ждет успешная работа в паре с деловым партнером или в составе творческого коллектива. Особенно удачно пойдут проектно-конструкторские работы, начиная от архитектурных бюро и заканчивая авиастроением. Успешно проходит переговорный процесс. Обязательно согласуйте свои личные планы с планами деловых партнеров - это сделает ваш труд более эффективным.
Дева
Сегодня у Дев имеются неплохие шансы для успеха на профессиональном поприще. Вы будете склонны подходить к любому вопросы с практической стороны. При необходимости вы сможете улучшить свои навыки в работе, что сделает ваш труд более производительным. Если прежде с кем-то из коллег у вас были недоразумения, то сейчас можно легко примириться. Вам могут предложить повышение на нынешней работе.
Весы
Сегодня Весам советуют посмотреть более масштабно на сложившиеся реалии. Бизнесмены смогут укрепить свою деловую репутацию и повысить уровень квалификации. Этот день может дать вам продвижение вперед в деле раскрутки бизнеса, выходы на новые рынки сбыта и поставок продукции. Хорошо заниматься рекламной деятельностью, размещать в СМИ резюме.
Скорпион
Сегодня Скорпионы, которые занимаются оформлением наследства или ведут судебные тяжбы о возмещении материального ущерба, могут добиться решительного перелома в свою пользу. Также это хороший день для заключения договора по страхованию недвижимого имущества, оформления ипотечного кредита. Бизнесменам рекомендуется проводить инвентаризацию движимого и недвижимого имущества.
Стрелец
Сегодня Стрельцам требуется проявить чудеса гибкости и коммуникабельности в отношениях с другими людьми, чтобы добиться успеха в делах. И это окажется вам по силам. В информационном плане день сложится весьма интенсивный. Вы сможете максимально использовать деловые связи в своих интересах. Нужная и полезная информация может своевременно поступить в ваше распоряжение, что повысит вашу эффективность.
Козерог
Сегодня Козерогам работа будет в радость. Вы легко включаетесь в дела и быстро решаете текущие вопросы. Улучшается ваше деловое взаимодействие с коллегами и подчиненными. Деньги идут сами в руки, главное – не лениться и иметь позитивный психологический настрой. Старайтесь более полно использовать имеющуюся в вашем распоряжении технику и инструменты.
Водолей
Сегодня Водолеи смогут повысить свою самооценку, и это положительно отразится на результатах профессиональной деятельности. Собираясь на деловую встречу, обязательно заранее продумайте линию поведения и свой внешний облик. Вас будут принимать «по одёжке» и здесь всё должно быть безупречно. Ваш имидж в этот день может иметь большое значение. Также это хорошее время для участия в творческих конкурсах и кастингах.
Рыбы
Сегодня для Рыб, имеющих несколько источников доходов и занимающихся частной подработкой, хороший день. Работая на дому при удаленной работе, вы сможете в комфортной обстановке успешно решать вопросы. Хороший день для проведения сделок с недвижимостью. Также вы преуспеете при подготовке отчетной документации и при анализе состояния своего бюджета.
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