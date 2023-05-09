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Боремся со стрессом — гороскоп на 10 мая
9 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
19-20 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге с трудом сдерживает растущий накал страстей.
Фото: rambler
Гороскоп на сегодня говорит, что наиболее спокойным будет начало дня. В это время уместны контакты с конкретными людьми по практическим поводам. Можно пообщаться с другом или начальником. Чем ближе вечер, тем ощутимее будет расти напряженность, чреватая авралами, спорами, срочными хлопотами и стрессовыми ситуациями. Может иметь место фанатизм или авантюризм, попытка удержать авторитет, «причинить добро» или сказать последнее слово. Ценность таких порывов сомнительна: запоздалые маневры могут не дать ничего, кроме «прощального скандала» и недоброй памяти.
Овен
Сегодня Овнам не стоит шутить с тем, что им дорого: домом, карьерой, браком. То что утром казалось им забавной игрой либо легкой авантюрой, вечером может вылиться в кризис: скандал, аврал, стресс. Можно столкнуться с плодами своей гордыни или мега-запросов. Особенно чреваты волнения этого дня для Овнов, рожденных в середине апреля: в случае неудачи у них мало шансов отыграть ситуацию назад.
Телец
Сегодня для Тельцов более благоприятна первая половина суток. Не стоит откладывать плановые мероприятия на вечер, а также поддаваться в конце дня случайным азартным импульсам: высока вероятность суеты, попутных осложнений и даже провала задумки. В качестве утешения звезды подсказывают, что авантюры этого дня - верный путь в тупик. Если совсем немного подождать, то появятся более удачные варианты.
Близнецы
Сегодня Близнецам важно ловко управлять своими финансовыми и профессиональными делами. Приключения этого дня способны повлиять на личное или коллективное будущее. Стоит избегать лишних рискованных авантюр, решая проблемы с бизнесом, долгами, налогами, кредитами и долгосрочными вложениями. Помимо материального, может встать морально-этический вопрос. Не исключено, что оба аспекта сольются воедино.
Рак
Сегодня Ракам советуют вести себя как можно аккуратнее, так как их бурные реакции способны значительно усложнить любую размолвку и добавить ей остроты. Многие Раки будут болезненно реагировать на проблемы, связанные с убеждениями, успехом и авторитетом. Если в этот день вам бросают вызов, лучше не поднимать перчатку и вместо дуэли предложить сопернику дружбу: от этого выиграют обе стороны.
Лев
Сегодня Львам стоит быть готовыми к критическим моментам в процессе повседневных работ. Не исключены острые размолвки с домочадцами, коллегами, подчиненными и помощниками. Может напомнить о себе недолеченное заболевание или незавершенное дело. Возможно, острую реакцию вызовет мелочь, обнаруженная в последний момент. К техническим или житейским проблемам могут добавиться юридические или моральные.
Дева
Сегодня Девы могут смело бороться с обстоятельствами, особенно на последнем этапе: несмотря на вероятность волнений, рисков и морального ущерба, виды на успех велики. Большинство Дев не будут в такой ситуации одинокими и потерянными. Многим из них поможет друг или вера в свою правоту. Не унывайте, если результаты пока скромны: настоящая награда в виде открытия новых горизонтов придет чуть позже.
Весы
Сегодня Весам стоит учесть повышенную конфликтность этих суток. Она может проявиться в их домашней жизни, на работе, в браке или в значимых отношениях, в которых что-то меняется. Чем ближе вечер, тем выше риск семейного скандала, ультиматума, хлопанья дверями напоследок, «прощального подарка» от конкурентов или другой стрессовой ситуации. Особенно аккуратно следует выбирать тактику Весам-руководителям.
Скорпион
Сегодня Скорпионы могут столкнуться со срочной задачей или форс-мажорным моментом в своих текущих делах. Возможны осложнения при сдаче-приемке работ или получении услуг, юридические или идеологические разногласия. Есть риск обострения ситуации, если ведутся дела с иностранцами, развивается бизнес за границей. Веря в свои силы, любовь или «правое дело», важно не создать себе влиятельных врагов.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может ждать последнее испытание на пути к окончательной победе в каком-то деле. Возможно, на кону окажется затеянная ими игра, их главный проект, любовное счастье или важные для них права. Им стоит верить в свои таланты, хранить верность своим убеждениям или достижениям, даже если путь лежит через риск и кризис. Некоторых Стрельцов этот день сподвигнет на отчаянную авантюру.
Козерог
Сегодня для Козерогов этот день может начаться с колебаний, попытки найти компромисс или точку опоры, а закончиться волнением на грани кризиса. Чем ближе вечер, тем выше риск деловых разногласий, домашних скандалов, стрессовых ситуаций. Возможна беспокойная ночь. Звезды советуют поберечь себя и минимизировать суету, чтобы не спровоцировать возврат еще не забытых проблем. В зоне риска январские Козероги.
Водолей
Сегодня Водолеям не помешает быть аккуратнее в любых делах, включая оказание услуг, лечебные и хозяйственные процедуры. Этот день повысит вероятность травм и обострения болей, проблем в пути, семейных ссор, споров с помощниками и других неприятностей, особенно к вечеру. Водолеям, находящимся в недружественной обстановке, звезды рекомендуют отслеживать маневры вероятных недругов у себя за спиной.
Рыбы
Сегодня Рыбам советуют избегать лишней суеты, а также держать под строгим контролем свои азартные спонтанные импульсы. Результатом сегодняшнего порыва может стать материальный или моральный ущерб, либо полученная выгода не будет стоить затраченных ресурсов. Спешить с новой инициативой в финансовых делах не имеет смысла: вскоре новый вираж событий задаст другие ценности или другую тактику.
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