Не слушаем чужие советы — любовный гороскоп на 11 мая

Сегодня стоит доверять только собственному сердцу.

Наш гороскоп подскажет, какие важные события или возможности могут появиться в вашей жизни и как лучше ими воспользоваться.

Овен

Сегодня Овнам поможет не зацикливаться на той грани своего романа, что сейчас вызывает у них бурю эмоций. Возможно, они обсудят с близким человеком последние новости и это отвлечет их от выяснения отношений. Обратная сторона такого положения дел — дружеский, а не романтический стиль общения.

Телец

Сегодня Тельцам не стоит возлагать надежды на свое красноречие: нестандартная манера общения создаст им определенные проблемы или вызовет вопросы. В этот день не исключены осечки со связью. Лучше не выбирать его для знакомств, флирта, ответственного разговора или начала переписки.

Близнецы

Сегодня у Близнецов в личной жизни не все идет гладко, но корень зла вряд ли следует искать в психологической части их романа. Гораздо вероятнее внешние помехи, например, трудности со связью, мешающие влюбленным общаться на расстоянии, или дорожные препятствия, создающие преграды для встречи.

Рак

Сегодня Ракам на ум идут необычные мысли. Многие Раки будут склонны доверять популярным мнениям или прислушиваться к словам друзей вместо того, чтобы слушать свое сердце. Итогом может стать уход от своей естественной стратегии в любви и неудачная попытка следовать внешним стандартам.

Лев

Сегодня для Львов возрастает вероятность не найти общего языка со своим партнером. Многие Львы рискуют услышать вместо комплиментов и слов сочувствия язвительную критику или насмешку. Упрямое стремление наладить диалог в такой ситуации будет ошибкой, так же как и попытка переиграть партнера.

Дева

Сегодня Девы склонны нервничать по мелочам, часто не без причины. Те или иные непредвиденные обстоятельства способны нарушить их планы, затруднить им контакт с любимым человеком или усложнить путь к месту встречи. Не исключено, что по неожиданной причине свидание придется перенести.

Весы

Сегодня Весы чувствуют себя не очень уютно. Возможно, им придется поговорить с любимым человеком на интригующую или болезненную тему, которая постепенно приобретает для их личной жизни все большее значение. Они могут получить неожиданное известие, которое их насторожит или расстроит.

Скорпион

Сегодня Скорпионам стоит помнить, что их диалог с любимым человеком в любой момент может свернуть в неожиданное и неприятное русло. Бояться этого не нужно: сейчас роман в хорошей фазе и вполне стабилен. Можно без опаски обсуждать фундаментальные, сложные или принципиально новые нюансы отношений.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит помнить, что обстановка этих суток располагает к дружескому общению и мешает погрузиться в психологические тонкости. Разговор с близким человеком о наиболее драматичных и эмоционально насыщенных сторонах отношений, вызывающих сильные переживания, может не сложиться.

Козерог

Сегодня Козероги вынуждены посмотреть на какие-то аспекты своей личной жизни под нестандартным углом. Не исключено, что на оригинальные мысли их наведут слова любимого человека. На сообщения романтического свойства, особенно странные и неожиданные, сегодня не стоит отвечать сразу.

Водолей

Сегодня Водолеи испытывают сложности в общении. Они склонны воспринимать все негативно, пропуская через фильтр прошлого. Многие Водолеи станут излишне критичными по отношению к партнеру, могут странно и вычурно выражать свои мысли. Не тот момент, когда стоит о чем-то договариваться.

Рыбы