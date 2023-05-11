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Ищем творческий подход — финансовый гороскоп на 12 мая
11 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сейчас нам нужно подходить к задачам креативно.
Фото: bishelp.ru
Наш гороскоп расскажет, что делать, чтобы быть у босса на хорошем счету.
Овен
Сегодня у Овнов в течение всего дня может усилиться напряжение в деловых связях. Попытка установить новые контакты и расширить дилерскую сеть при торговой деятельности может наталкиваться на неудачу. Основной причиной неудач в контактах может стать дезинформация, поступившая из сомнительных источников. Также вы можете потратить много времени для поиска достоверных сведений.
Телец
Сегодня у Тельцов не лучший день для инвестиций в акционерные общества и кооперативные формы ведения бизнеса. Работа в составе творческой группы единомышленников может быть затруднена из-за разногласий. Однако это удачное время для проработки информационных вопросов и приобретения деловых связей. Тонкий психологический подход к людям вместе с вашим обаянием поможет вам заручиться поддержкой окружающих.
Близнецы
Сегодня Близнецам рекомендуется сосредоточиться на получении практического результата и при этом стараться избегать прямого контакта с начальством. Делайте то, что вам было поручено ранее в соответствии с графиком работ, но не пытайтесь отклониться от этого графика по собственной инициативе. Сейчас звезды ждут от вас качеств исполнителя и помощника своему начальству.
Рак
Сегодня Ракам, вероятно, предстоит пережить достаточно неоднозначный день. С одной стороны, ваша профессиональная деятельность может оказаться под пристальным вниманием фискальных органов власти, что не исключает проверок. С другой стороны, вы можете преуспеть в учебе и расширите кругозор. Хорошо проходят служебные командировки и работа на вахте.
Лев
Сегодня у Львов может усилиться желание заработать как можно больше денег, что может подтолкнуть некоторых к финансовым авантюрам. Смысл таких авантюр в том, чтобы без особых усилий и за короткое время получить высокий доход. Однако сегодня для вас возможен обратный вариант с потерей вложений. Звезды не советуют включать в свои финансовые планы деловых партнеров и акционеров. Участие третьих лиц может привести к убыткам. Действуйте самостоятельно и без огласки – деньги любят тишину.
Дева
Сегодня Девам рекомендуется меньше думать о карьере и ориентировать себя на работу в составе коллектива. Именно коллективный труд позволит вам максимально реализовать свои намерения. Уделяйте внимание деталям в решении текущих вопросов. Обязательно сверяйте свои личные планы с планами тех, кто работает вместе с вами – это повысит эффективность в работе.
Весы
Сегодня Весы могут преуспеть в делах, связанных с прямым взаимодействием между начальством и подчиненными. Те, кто работает в прямом контакте с начальством, окажутся в наиболее выгодном положении. Ваш труд может получить высокую оценку начальства. При этом очень важно соблюдать дисциплину и точно следовать служебным инструкциям.
Скорпион
Сегодня Скорпионам, имеющим свой бизнес, звезды советуют приостановить инвестиционные проекты. Капиталовложения, сделанные в этот период, могут не принести желаемой отдачи. Особенно это касается вложений в коллективные проекты, где сложно контролировать, насколько эффективно расходуются ваши средства. Гораздо успешнее проходят служебные командировки и обмен опытом.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов неблагоприятный день для делового партнерского сотрудничества. Желательно как можно меньше общаться со своим основным партнером по бизнесу. Также не следует делегировать часть своих функций партнеру. Вместе с тем, это удачное время для погашения задолженности по налогам и оформления страховки на недвижимость. Используйте для этого имеющиеся в наличии свободные финансовые ресурсы.
Козерог
Сегодня у Козерогов может улучшиться деловое взаимодействие с деловыми партнерами. Также успешно могут пойти дела у тех, кто работает с клиентами и занимается выполнением индивидуальных заказов. Ваши услуги будут пользоваться популярностью у клиентов. Сложнее пойдут дела у тех, кто работает в плотном контакте с коллегами по трудовому коллективу - возможны ссоры.
Водолей
Сегодня Водолеям звезды советуют делать ставку на традиционные методы работы, когда вы можете заниматься делами, в которых хорошо разбираетесь и имеете большой опыт. За новые дела и проекты сейчас лучше не браться. Бизнесменам рекомендуется сосредоточиться на кадровых перестановках и перераспределении обязанностей в трудовом коллективе. Также следует воздержаться от операций по обмену валюты.
Рыбы
Сегодня у Рыб многое может зависеть от их личной инициативы. Это один из тех дней, когда вы сможете самостоятельно влиять на ход событий, напрямую не относящихся к вашим делам. Отдавайте предпочтение творческим и конкурентным видам деятельности. Хорошо принимать участие в конкурсах и кастингах на занятие престижной должности. Не планируйте завершение работ и воздержитесь от составления отчетов.
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