Четко следуем плану — финансовый гороскоп на 14 мая

Сегодня стоит с утра писать свой сценарий и идти вперед смело.

Наш гороскоп расскажет о важных событиях, которые могут произойти в ближайшее время, вы можете получить рекомендации, как лучше использовать эти возможности.

Овен

Сегодня Овнам советуют сосредоточить свое внимание на стратегических вопросах. Бизнесменам рекомендуется запланировать дальнюю поездку с целью знакомства и обмена опытом с потенциальными партнерами. Этот день располагает к приобретению новых знаний. Ваш авторитет в профессиональных кругах заметно повысится. Также могут быть эффективными ваши рекламные мероприятия.

Телец

Сегодня для Тельцов , чья профессия имеет отношение к большим физическим нагрузкам и риску, хороший день. Также можно обращаться к работодателям с просьбами о выплате компенсации за покупку путевки в санаторий для лечения – ваше обращение не останется незамеченным. Успешно может пойти дополнительная подработка на полставки или по совместительству.

Близнецы

Сегодня Близнецам звезды советуют направить свою энергию на творческую работу в составе группы единомышленников. Это на данный момент наиболее успешное направление деятельности. Удачно идут переговоры о сотрудничестве и деловом партнерстве – сам договор лучше подписывать в полдень. При работе в сфере услуг вы сможете легко устанавливать гармоничный контакт с клиентами и поэтому будете пользоваться популярностью у них.

Рак

Сегодня у Раков главной заботой станет наведение порядка в повседневных делах. Не теряйте времени на раскачку и начинайте активно действовать с утра пораньше. Вы сумеете четко организовать и спланировать свою работу. При работе в трудовом коллективе вы сможете улучшить сотрудничество с коллегами и, при необходимости, получить их помощь.

Лев

Сегодня для Львов , занимающих в бизнесе влиятельное положение: ведущие менеджеры, юристы, представители по связям с иностранными партнерами и общественностью, хороший день. Возможно, вам удастся выйти на перспективный диалог с потенциальным партнером. Более всего могут преуспеть представители творческих профессий. Можно пробовать свои силы в конкурсах и кастингах.

Дева

Сегодня у Дев благоприятное время для того, чтобы позаботиться о безопасности своей фирмы и материальных ценностей в ней. Например, хорошо оформлять договор на страхование, а также устанавливать сигнализацию. Если вы давно планировали взять ипотечный кредит или арендовать помещение под свой бизнес, то сейчас самое время действовать. Усилия по благоустройству рабочего места не будут потрачены напрасно.

Весы

Сегодня у Весов точкой роста профессии является укрепление и расширение деловых связей. Наибольших успехов вы добьетесь в сфере торгово-закупочной и посреднической деятельности. Успешно идет информационный обмен и профессиональное обучение. Бизнесменам рекомендуется прорабатывать вопросы, связанные с выстраиванием оптимальной логистики.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов удачный день для получения дохода за счет собственного трудолюбия и профессионального мастерства. Ваши доходы растут вместе с производительностью труда, поэтому в выигрыше окажутся те, кто работает по сдельной системе оплаты. Интересно отметить, что чем выше интенсивность труда, тем скорее вы можете повысить свое мастерство. Если вы искали новую работу, то сегодня может найтись отличный вариант.

Стрелец

Сегодня для Стрельцов , которые предрасположены к предпринимательству и склонны действовать самостоятельно, хороший день. Звезды ждут от вас проявления инициативы и смелости – только в этом случае вы сможете в полной мере использовать этот благоприятный день. Успешно пройдут дела у тех, кто имеет отношение к индустрии моды, развлечений. Также вы преуспеете в учебе и личностном развитии.

Козерог

Сегодня у Козерогов отличное время для выполнения частных заказов, а также для работы на полставки и по совместительству. День располагает к тихой и уединенной работе, требующей глубокого погружения и сосредоточения. Успешно пойдут дела у фрилансеров, работающих удаленно, на дому. Кроме того это благоприятное время для оформления к получению причитающихся вам по закону льгот, пособий, субсидий и компенсаций.

Водолей

Сегодня Водолеям звезды советуют заняться укреплением деловых связей. Вы можете познакомиться с интересными людьми, которые окажутся вам полезными в делах. Рекомендуется запланировать важный деловой разговор на середину дня. Это удачное время для составления плана работы на длительную перспективу. Успешно проходят учебные занятия по повышению профессиональной квалификации, получению навыков в работе.

Рыбы