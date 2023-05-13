Больше мечтаем — гороскоп на 14 мая

13 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

23-24 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах погружает в эмоциональный транс, оживляет предчувствия и воспоминания, активизирует воображение, побуждает найти время для духовной жизни, любви или медитативного творчества.

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Гороскоп на сегодня говорит, что тотальные лень и пассивность нежелательны. Стоит найти применение и душевным силам, и физической энергии. В этот день хорошо выполнять деликатные поручения, завершать черновые работы, заниматься тайными делами в закрытых помещениях и на частных территориях, проверять конструкции на тайные уязвимости, работать с жидкостями (или у воды), со скрытыми системами защиты и контроля, с ошибками прошлого. Овен Сегодня Овнам лучше заниматься внутренними делами и закрывать старые проекты в преддверии новых событий. Не стоит откладывать завершение скрытой или черновой части работ, инспекцию конструкций, построек и помещений на предмет тайной уязвимости, проверку сигнальных и охранных систем. Настройке на нужный лад поможет музыка, забота о доме или духовная мотивация. Возможна повышенная чувственность. Телец Сегодня Тельцам горизонт впереди может представляться туманным, но осведомленность или сделанные выводы помогут им не сбиться с пути. Звезды советуют не откладывать работы, идущие к концу, так как вскоре появятся новые заботы или другие интересы. Возможно, в завершении дел поможет кто-то из родни или друзей. Если под прошлым подведена черта, можно тайно заниматься заделами на близкое будущее. Близнецы Сегодня Близнецам вплоть до ночи стоит сверять выбранный курс с действующими планами и правилами: это поможет им не допускать ошибок, полагаясь только на интуицию. День призывает быть последовательнее и до конца выполнять свой долг. Если в какой-то момент начнет падать уровень физической энергии, на помощь придет психологический фактор: вера, стремление делать добро, соображение безопасности или выгоды. Рак Сегодня Ракам звезды подсказывают, что им не стоит откладывать насущные хлопоты, особенно идущие к концу. То, что сегодня легко сделать на волне вдохновения, интуиции или привычки, завтра потребует отдельного настроя и дополнительных усилий, а в ряде случаев момент может быть уже упущен. Хорошей мотивацией к последнему рывку станет тот или иной возвышенный личный мотив: любовь, тайная вера, давняя мечта. Лев Сегодня Львам советуют доводить до конца все скрытые, секретные и черновые работы, а также необходимые по ситуации закулисные маневры. Не тот день, когда стоит делать акцент на фасаде и переживать о внешней привлекательности. Лучше заботиться о том, чтобы в деле не было тайных уязвимых мест, например, протечек в фундаменте, лазеек в защитах или «темных лошадок» в команде единомышленников. Дева Сегодня Девам придется быть хорошими психологами или включить наблюдательность, иначе им будет трудно уловить оттенки чужого настроения. Это хороший день для сотрудничества, но лучше иметь дело с проверенными партнерами, родней или старыми друзьями, которые понимают вас с полуслова и в которых вы полностью уверены. Если недавно заключен договор, полезно еще раз проверить его «подводные камни». Весы Сегодня Весам нужна работоспособность, но она нередко будет зависеть от их настроения и самочувствия. Не всем Весам удастся заставить себя собраться усилием воли. Не стоит отказываться сегодня от помощи. Пригодятся надежные ассистенты, готовые взять на себя деликатную часть работ или хранить тайны. Подбодрить может и простое сочувствие. При болезни может требоваться медицинское сопровождение. Скорпион Сегодня Скорпионы могут надеяться на удачный ход событий благодаря хорошему плану или собственной интуиции. Не стоит откладывать дела, которые находятся в шаге от завершения, так как в этот день они идут сами собой, по инерции или с минимальными усилиями. Если вас подведет физическая форма, на помощь придет вдохновение, вера, фантазия или понимание своей правоты. Возможна помощь от дальней родни. Стрелец Сегодня Стрельцам не стоит пренебрегать домашними работами, особенно теми, что нуждаются в скорейшем завершении. День позволяет довести до конца приватное дело или неприятный процесс. Возможно, придется позаботиться о жилье или близких. Важно полагаться не только на эмоции, но и на базовые правила осторожности. При строительстве стоит проверять конструкции на предмет протечек и иных уязвимостей. Козерог Сегодня Козероги зависимы от окружающей их психологической обстановки, которая, в соответствии с текущим настроением, может действовать на них ностальгически, успокаивающе или настораживающе. Им важно иметь дело с проверенными надежными людьми и не оказываться там, где их могут одолеть неприятные воспоминания. Хорошо сотрудничать со старыми друзьями и общаться с близкими любимыми людьми. Водолей Сегодня Водолеи могут оказаться прикованными к скрытым сторонам ситуации, например, к странностям и загадкам в быту или в финансовой сфере. Бытовые ситуации могут перемежаться с мистическими моментами. Возможен повышенный интерес к жидкостям различного назначения, от пищевого до медицинского или технического. Может пригодиться деликатная приватная услуга от близкого друга или родственника. Рыбы Сегодня Рыб не подводит чутье. Может активизироваться их природное воображение. Для многих Рыб в эти сутки важна духовная жизнь, но свою лепту внесут и житейские привычки, например, потребность в сне. Звезды советуют избегать полной пассивности и найти время для плановых дел, особенно идущих к концу. Если срочных дел нет, желательно найти выход эмоциональной энергии и дать работу воображению.