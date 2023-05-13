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В плену своих чувств — любовный гороскоп на 14 мая
13 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня эмоции и чувства будут руководить нами.
Фото: on-desktop.com
Наш гороскоп прогнозирует удачный день для некоторых знаков, а для других знаков это будет сложным периодом.
Овен
Сегодня Овны очень эмоциональны и если их переживания связаны с личной жизнью, они будут руководствоваться в своих поступках исключительно своими тайными чувствами. Для свидания в этот день подойдет уединенное знакомое место, которое обеспечит интимную атмосферу и надежно оградит от внешней суеты.
Телец
Сегодня Тельцам не стоит отказываться от свидания: оно добавит им приятных эмоций и поможет увереннее смотреть вперед на пороге новых событий. Не стоит выбирать для него шумные места — лучше оказаться вместе с пассией там, где тихо, есть простор для фантазии и всплывают приятные воспоминания.
Близнецы
Сегодня Близнецам советуют не отказывать себе в чувственных удовольствиях или любовных мечтаниях, но найти для них подходящее отдельное время. Некоторые Близнецы сумеют совместить текущие дела и личную жизнь, но это возможно лишь в том случае, когда пара живет или работает вместе.
Рак
Сегодня Ракам будет круто: эмоциональная атмосфера этих суток как нельзя лучше отвечает настроениям влюбленных. В этот день они вполне обоснованно доверяют в любви своему безошибочному чутью. Их сделают привлекательнее страстность и богатая фантазия, а «вишенкой на торте» станет их естественный и обаятельный идеализм.
Лев
Сегодня Львам мешают отдаваться чувствам, создавая явные и скрытые препятствия. Идеальному свиданию нужны идеальные условия. Не стоит бежать на встречу, если вас что-то тревожит, например, не завершен важный проект, вы не уверены в партнере или вам кажется, что не все в порядке в вашем доме.
Дева
Сегодня Девы отличаются хорошей интуицией. Тонкими психологами их сделают именно собственные теплые чувства: благодаря им они будут угадывать настрой любимого человека и идеально с ним ладить. Если партнер остается для вас «закрытой книгой», вы, вероятно, не очень нуждаетесь в нем.
Весы
Сегодня для Весов важные условия любовной гармонии — забота и доверие. Они высоко оценят выражение любви в виде конкретной помощи, утешения или сопереживания, в некоторых случаях — в виде защиты. Парадные показные жесты в виде букетов или ненужных дорогих презентов могут цениться ими гораздо ниже.
Скорпион
Сегодня Скорпионы охотно восполняют пробелы в картине своей личной жизни при помощи воображения. Но они не только фантазируют, но и действуют. Это день чувственности, душевного единства или таинственного духовного совпадения. Возможен добрый знак, сулящий отдаленную награду после испытаний.
Стрелец
Сегодня Стрельцов может отличать повышенная мнительность, мощная эротическая фантазия или гипер-эмоциональность. Перед своим партнером они раскроются полностью, если тот подберет к ним нужный психологический ключ. Часто это будет сочувствие на житейском уровне или понимание на духовном.
Козерог
Сегодня Козероги нуждаются в обществе любимого человека и им не стоит отказываться от общения с ним без веских причин. Хорошо, если романтические симпатии дополнятся другими связующими нитями, например, узами дружбы или совместного родительства. Стоит откликнуться на инициативу примирения.
Водолей
Сегодня Водолеев или их любимых может отличать избыточная эмоциональность и ей важно найти подходящее применение. Не тот момент, когда может удаться веселое мероприятие с оттенком игры или состязания, доставить удовольствие открытый флирт. Для свидания подойдет спокойная медитативная атмосфера.
Рыбы
Сегодня Рыбы пребывают в плену своих чувств, оттенки которых заданы их индивидуальным темпераментом. Одни Рыбы повышенно страстны, одержимы и порой навязчивы. Другие склонны к «глубоководному погружению» в свои тайные идеальные любовные мечты, могут испытывать возвышенные платонические эмоции.
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