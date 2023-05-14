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Не рискуем лишний раз — Финансовый гороскоп на 15 мая
14 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Риски и эксперименты в этот день не дадут нам ничего хорошего.
Фото: morediva.com
Наш гороскоп поможет определиться с направлением своих дел и событий, которые могут произойти в вашей жизни в ближайшее время.
Овен
Сегодня у Овнов могут возникнуть трудности в деловых контактах и при обработке информации. В каком-то смысле этот день может стать испытанием на прочность ваших деловых связей. Не исключено, что неисполненные обещания могут заставить вас задуматься о поиске замены тем людям, с которыми вы сейчас контактируете. Будьте внимательнее при вождении транспортных средств.
Телец
Сегодня Тельцы много усилий будут прилагать для повышения уровня доходов. Однако ваш труд во многом может едва покрывать ваши расходные статьи. Главная проблема этого дня не в увеличении доходов (чего непросто добиться), а в сохранении имеющихся финансовых ресурсов от растрат. Тщательно просчитывайте, насколько необходимо и целесообразно делать те или иные покупки.
Близнецы
Сегодня Близнецам звезды советуют сдерживать себя от поспешных и необдуманных поступков в своем поведении. Жажда активной самостоятельной деятельности может наталкиваться на тормозящее влияние со стороны деловых партнеров, которые не разделяют ваших устремлений. Их консерватизм может вывести вас из равновесия и спровоцировать конфликт. Гораздо успешнее пойдут дела у тех, кто работает индивидуально.
Рак
Сегодня Раки могут почувствовать себя крайне стесненными в своей деятельности. Несмотря на желание действовать и добиваться результата, ваши усилия могут наталкиваться на ограничения со стороны коллег по работе. Не исключено, что ваши трудности с реализацией намерений будут связаны с ухудшением самочувствия. Старайтесь равномерно распределять свои трудозатраты, чередуя работу с отдыхом.
Лев
Сегодня для Львов, чья работа предполагает традиционную деятельность, в которой уже наработан богатый опыт, отличное время. Однако в этот день не рекомендуется заниматься вопросами акционирования или работать в составе группы. Представители творческих профессий вряд ли смогут реализовать свои таланты. Не лучшее время для составления планов, проектно-конструкторских разработок и научных исследований.
Дева
Сегодня Девам звезды не рекомендуют подготавливать и подавать документы в официальные инстанции для регистрации фирмы, предприятия, недвижимой собственности или фермерского хозяйства. Попытка продвинуться в карьере может оказаться преждевременным шагом. Вышестоящее руководство может высказать вам пожелание ускорить темп работы, чтобы не допустить отставания от графика.
Весы
Сегодня Весам может оказаться нелегко находить взаимопонимание с окружающими. Также это непростое время с точки зрения получения доступа к интересующей вас информации. Возможно, вы так и не дождетесь важного письма по электронной почте или документы от официальных инстанций. Поэтому не следует активизировать темы, связанные с информационным обменом и документами.
Скорпион
Сегодня Скорпионам советуют не зацикливаться на вопросе денег и методов их зарабатывания. Эта тема у вас может стоять остро, но улучшить положение дел тут будет проблематично. Используйте этот день для дальних поездок, обмена опытом, поиска новых рынков сбыта и для профессионального обучения. Не торопитесь расставаться со своими деньгами, воздержитесь от крупных покупок.
Стрелец
Сегодня у Стрельцов благоприятное время для финансовой деятельности и капиталовложений через безналичные расчеты. Предприниматели смогут урегулировать проблемы с налоговыми органами, получив определенные льготы. Используйте свободные финансовые ресурсы для оплаты счетов по кредитам - крайне нежелательно допускать задолженности. А вот отношения в деловом партнерстве оставляют желать лучшего.
Козерог
Сегодня у Козерогов могут вырасти нагрузки на работе. Возможно, вам увеличат норму выработки или передадут вам объем работы от кого-то из коллег. Физические перегрузки могут привести к ухудшению самочувствия. Старайтесь равномерно распределять нагрузку и не забывать о коротких промежутках для отдыха. Также важно поддерживать конструктивный диалог с коллегами.
Водолей
Сегодня для Водолеев творческих профессий очень напряженно может сложиться этот день. Возможно, вы почувствуете усиление интуиции, которая, однако, может увести вас на ложный путь в творческих исканиях. То же самое относится и к спекулятивному бизнесу. Игроки на валютной бирже рискуют ошибиться и потерять деньги. Отдавайте предпочтение традиционным видам деятельности, где у вас имеется большой опыт.
Рыбы
Сегодня у Рыб не самый лучший день для карьерного продвижения. Если в карьере и будут перемены, то не обязательно к лучшему. В этом смысле лучше обойтись без перемен. Проблематично могут складываться отношения с начальством. Вам могут высказать замечание за задержку с завершением плановых работ. Также возможны осложнения в делах у строителей и риелторов.
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Время рождения
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