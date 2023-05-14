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Не поддаемся импульсам — любовный гороскоп на 15 мая
14 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня очень важно продумывать каждое действие.
Фото: foto-ram.ru
Наш гороскоп даст советы, как справиться с возможными трудностями и использовать положительные энергии этого дня.
Овен
Сегодня Овнам непросто: их отношения с любимым человеком могут оказаться не идеальными, порой по их собственной вине, например, из-за их бытовых привычек. Многие Овны будут пытаться улучшить ситуацию, но с переменным успехом. У женщин-Овнов возможны проблемы при попытке подчеркнуть свою привлекательность.
Телец
Сегодня Тельцы легче обычного поддаются нечаянным романтическим порывам, ведомые новыми ощущениями и надеждами. Звезды напоминают, что случайные приключения им сейчас ни к чему, и советуют сдерживать азарт. Свидание в эти сутки может оказаться не очень комфортным и чем оно короче, тем лучше.
Близнецы
Сегодня Близнецы становятся шустрее и способны на что-то решиться в один момент. Им стоит помнить, что сейчас их внутренние психологические установки не годятся для спонтанных приключений. Даже если первый порыв удачен, для сохранения взятого темпа или настроя может «не хватить пороха».
Рак
Сегодня Ракам не стоит надеяться на идеальную гармонию в своих любовных отношениях. Они будут делать мелкие ошибки в попытке понравиться и подчеркнуть свою привлекательность. У них возможны проблемы со вкусом или чувством юмора. Это неплохой момент для свидания, но лучше не начинать роман с нуля.
Лев
Сегодня Львов взбодрит этот день, он вернет им надежду или уверенность в себе. Однако звезды говорят, что в данный момент их инициативы могут не увенчаться успехом, поскольку на пути к исполнению их желаний есть скрытые преграды. Возможно, это технические помехи или происки соперника (соперницы).
Дева
Сегодня Девы могут уступить духу момента, проигнорировать здравый смысл и ощутить тягу к коротким любовным приключениям. Прежде чем поддаваться ей, звезды советуют припомнить, чем сопровождались такие авантюры в недавнем прошлом: не исключено, что после этого сработает инстинкт самосохранения.
Весы
Сегодня Весам лучше следовать компромиссной политике под названием «худой мир лучше доброй ссоры» — тем более, как подскажет большинству Весов их опыт, доброй ссора бывает редко. Если партнер делает что-то не то, попробуйте отнестись к нему снисходительнее, не стоит «заводиться с пол-оборота».
Скорпион
Сегодня Скорпионам лучше отказаться от важных шагов в личной жизни, поскольку те будут сопровождаться заминками и осечками. Типичные Скорпионы могут попросту не успевать отреагировать на сигналы этих суток в нужном ключе. Они будут пытаться действовать так, как привыкли или как считают нужным.
Стрелец
Сегодня Стрельцы почувствуют разницу между периодом удачи и стандартным ходом дел в личной жизни. События этого дня напомнят им, что они, как и их любимые — всего лишь обычные люди со своими несовершенствами. Идеальный роман-праздник переходит в будничную фазу. Будьте осторожнее, если вы ранимы.
Козерог
Сегодня Козероги вступают в короткую, но сложную для себя полосу, в которой их ждет ощутимый дискомфорт. Звезды советуют им на пару дней взять паузу в свиданиях, а в тесном повседневном контакте с близким человеком стараться избегать того, что, по их опыту, способно их задеть.
Водолей
Сегодня Водолеям стоит учитывать неровный эмоциональный фон этого дня, который способен внести в их любовные отношения ненужную напряженность. Не исключено, что коварство сегодняшней обстановки почувствуется не сразу, все начнется с милых безобидных мелочей, с обидчивости или нервозности по пустякам.
Рыбы
Сегодня Рыбам сложно поспеть за навязанными ситуацией темпами, из-за чего они могут начать делать ошибки в делах сердечных. Даже самая вдохновляющая ситуация может иметь для них неприятный побочный эффект. Лучшее средство против любовных промахов — не поддаваться минутным импульсам.
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