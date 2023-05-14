Настраиваемся на интересную неделю — гороскоп на 15 мая

14 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

24-25 лунные сутки. Сегодня не стоит включаться в активную жизнь рано утром, лучше делать это ближе к полудню.

Фото: rambler

Гороскоп на сегодня говорит, что не рекомендуется браться за новые начинания — лучше пока заниматься сиюминутными задачами, присматриваться к новым тенденциям и проникаться новыми ценностями. Луна в знаке Овна может склонить к импульсивности, которая в данный момент скорее вредна, чем полезна. Вероятны финансовые заминки, шероховатости в общении с женщинами и домочадцами. Не лучший день для покупок и косметических процедур, для решения правовых проблем и для налаживания отношений (любой компромисс в эти сутки будет очень непрочным). Овен Сегодня Овнам лучше никуда не спешить ранним утром. К полудню можно рассчитывать на новый всплеск энергии, но стоит учитывать вероятность того или иного дискомфорта в течение дня. Есть риск неверного распоряжения деньгами и неудачных покупок. Возможна нехватка гармонии в отношениях с женщинами, особенно родственницами. Желательно воздержаться от косметических процедур и от наведения уюта в доме. Телец Сегодня Тельцам важно не опережать события. День располагает к импульсивности и спонтанным благим порывам, которые могут оказаться преждевременными и не дать ожидаемого результата. Звезды рекомендуют заниматься текущими делами и внимательно отслеживать новые тенденции. Стоит аккуратнее взаимодействовать с родней и соседями женского пола, чтобы в ближайшее время не обострить отношения с ними. Близнецы Сегодня у Близнецов может возникнуть искушение сделать очередной рывок в будущее, памятуя о своих или чужих недавних успехах. Звезды не советуют поддаваться подобным импульсам, так как ситуация изменилась и прежние формы легкого везения теперь могут оказаться недоступны. Благое начинание рискует «повиснуть в воздухе» без авторитетной поддержки или на фоне изменившихся финансовых обстоятельств. Рак Сегодня Ракам стоит помнить, что обстоятельства этого дня могут добавить им мотивации, но затруднить инициативу. Там, где вчера ничто не сдерживало полет их вдохновения, сегодня могут возникнуть финансовые, правовые, этические или другие заминки. Может подвести вкус, быть неверно выбран образ. Могут не слишком гармонично сложиться отношения с женщинами. Лучше воздержаться от целевых трат, бьюти-процедур. Лев Сегодня Львам лучше приступать к делам около полудня и заранее умерить свои ожидания, так как недавние источники вдохновения и моральной поддержки могут оказаться им больше не доступны. Кроме того, на любом пути их сейчас могут ждать коварные скрытые препятствия технического, финансового или чисто психологического свойства. Не исключено некоторое коварство со стороны женщин, особенно родственниц. Дева Сегодня Девам не стоит бояться потенциальных рисков, так как они сведены к минимуму. Многие Девы убедятся, что благополучно взяли сложный барьер, устранили источник проблем и теперь им нечего опасаться. Но аккуратность все же не будет лишней, в том числе в любви и в денежных делах. Звезды советуют заниматься только отдельными срочными задачами, избегая масштабных начинаний и лишних приключений. Весы Сегодня Весам советуют ориентироваться на чужое настроение, особенно в браке, семье и в общении с женщинами. В их интересах оставаться дипломатами, даже если приходится изменить своим вкусам и поступиться своим комфортом. Выяснению отношений по мелочам сейчас лучше предпочесть неполное согласие: даже если компромисс не идеален, он снизит риск взаимного раздражения и роста напряженности. Скорпион Сегодня Скорпионам лучше отказаться от обширных сложных планов, так как обстоятельства могут потребовать от них быстрой реакции и коротких ловких действий. Хорошо заниматься в этот день оставшимися мелочами, мешающими сдать работу или завершить какой-то процесс. Возможно, потребует внимания здоровье или питомец. Стоит учесть вероятность финансовых, эстетических, любовных и других недоразумений. Стрелец Сегодня Стрельцам дадут возможность взбодриться, но прежнего успеха, азарта и креативной энергии у них станет меньше. Может снизиться их кураж или удачливость, сократиться время на хобби, начать подводить здоровье. Возможны небольшие материальные заминки, моменты несовпадения вкусов с близкими любимыми людьми. Не помешают меры осторожности в играх, развлечениях, занятиях спортом. Козерог Сегодня Козерогов могут привлечь домашние дела, семейные и брачные узы. Козероги, у которых нет в этих сферах срочных задач и острых ситуаций, станут чувствительнее к ним психологически. Многие представители знака станут уязвимее перед супружескими и родственными манипуляциями, начнут острее реагировать на бытовые и жилищные проблемы. Им лучше избегать поводов для ссор в близком кругу. Водолей Сегодня Водолеям полезно отвлечься от домашних или других фундаментальных процессов в своей жизни. Самое время взять один или два дня на отдых перед тем, как включаться в них с новой энергией и основательностью. В преддверии новой серии хлопот звезды советуют не растрачивать попусту свои силы и ресурсы: не искать дополнительных забот и приключений, избегать лишних стрессов, поберечь здоровье. Рыбы Сегодня Рыбам советуют отложить глобальные планы и действовать по ситуации. При этом лучше выйти из игры, как только почувствуется напряженность. При первых признаках проблем стоит прервать сделку, отменить покупку, отложить встречу. Важно не полагаться на недавнее везение: авантюра, затеянная по прежней памяти, может закончиться неудачно, возможны денежные потери и любовные разочарования.