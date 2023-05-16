Стоим на своем — финансовый гороскоп на 17 мая

16 мая 2023 ГороскопыМарианна Басс

Сегодня нас будут путать и перетягивать на свою сторону. Стоит гнуть свою линию, несмотря ни на что.

Фото: psy-comfort.ru