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Стоим на своем — финансовый гороскоп на 17 мая
16 мая 2023ГороскопыМарианна Басс
Сегодня нас будут путать и перетягивать на свою сторону. Стоит гнуть свою линию, несмотря ни на что.
Фото: psy-comfort.ru
Наш гороскоп поможет принять важные решения, понять свои эмоции и лучше ориентироваться в повседневных ситуациях.
Овен
Сегодня Овнам советуют брать и давать деньги взаймы – вернуть их потом будет нелегко. Держите наличные деньги в надежном месте. Постарайтесь воздерживаться от незапланированных расходов и операций, связанных с обменом валюты и открытием банковского счета. Воздержитесь от спекулятивных сделок. Это не лучшее время для проведения рекламных мероприятий.
Телец
Сегодня у Тельцов эмоциональное состояние может оказаться весьма нестабильным. Это может негативно отразиться на вашей способности действовать в своих интересах и быть последовательными в поведении. Если речь идет о партнерском сотрудничестве, то некоторые договоренности могут быть сорваны. Особенно это относится к подготовке отчетной документации офисными служащими.
Близнецы
Сегодня Близнецы могут допустить много ошибок при работе с цифрами и документами. Это особенно актуально для офисных служащих, набивающих информацию в компьютер. Освоение нового программного обеспечения идет с трудом. В торговле вы можете столкнуться с попытками некоторых покупателей обмануть вас при расчетах. Запланированная на сегодня деловая встреча может не состояться по независящим от вас причинам.
Рак
Сегодня Ракам не рекомендуется принимать финансовое участие в акционерных компаниях и любом ином бизнесе с долевым участием. Время, затраченное вами на просиживание на собраниях или конференциях можно считать потерянным. Не следует доверяться советам друзей и единомышленников – их мнение только еще больше запутает вас. Будьте готовы к неожиданному изменению обстоятельств.
Лев
Сегодня у Львов в карьере и в отношениях с начальством может сложиться нестабильная ситуация. Попытка повлиять на начальство своей личной инициативой может не дать желаемого эффекта, а скорее приведет к результату, обратному тому, на который вы надеялись. Закончить запланированные на сегодня дела вряд ли получится. Тем не менее, старайтесь придерживаться графика работ.
Дева
Сегодня Девам советуют полагаться на надежность поступающей информации. Контакты и договоренности будут весьма непрочными – особенно это относится к договоренностям с людьми из других стран и регионов. Никому ничего не обещайте и сами не верьте обещаниям. Служебные командировки могут проходить с осложнениями. Не лучшее время для проведения рекламных мероприятий и выступлений на публике.
Весы
Сегодня у Весов наиболее проблемная тема дня – финансы. Доходы могут оказаться ниже того уровня, который вы ожидаете. А расходные статьи бюджета могут вырасти. Поэтому могут возникнуть трудности с поддержанием баланса бюджета. Попытка решить вопросы за счет финансовых заимствований лишь усугубит положение. Нежелательно брать на себя ответственность за распоряжение чужими деньгами.
Скорпион
Сегодня у Скорпионов личная инициатива может натолкнуться на сопротивление деловых партнеров. Это особенно актуально для тех, кто занимает руководящие должности. Необходимо усилить контроль над исполнением ранее заключенных договорных обязательств. Также это не лучший день для тех, кто занимается сервисным ремонтом и обслуживанием автомобилей и компьютеров.
Стрелец
Сегодня Стрельцам рекомендуется строго следовать нормам закона и предписаниям служебных инструкций. В этот день любые нарушения могут привести к штрафным санкциям. Отклонения от технологической дисциплины также крайне нежелательны. Все это может привести к неприятностям с начальством, поломке дорогостоящей техники и ущербу для вашей деловой репутации. От контактов с иностранцами пока лучше воздержаться.
Козерог
Сегодня у Козерогов неблагоприятный день для сотрудничества с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не провоцировать обострение в отношениях критическими замечаниями – это может вызвать ответную реакцию и нарушить рабочий ритм. Будьте внимательнее при использовании имеющихся в вашем распоряжении техники и инструментов - есть риск поломки дорогостоящих деталей. Воздержитесь от финансовых рисков.
Водолей
Сегодня у Водолеев не лучший день для контактов с деловыми партнерами. Также вы можете столкнуться с бюрократическими проволочками при подготовке документов, отчетов. Некоторые важные деловые бумаги могут потеряться. На рабочем месте вам может быть трудно сосредоточиться – вас могут часто отвлекать посторонними разговорами и это приведет к трате рабочего времени впустую.
Рыбы
Сегодня Рыбам, вынужденным по роду профессиональной деятельности часто контактировать с клиентами и совершать частые поездки, придется нелегко. Возможно, ваша нервная система испытает большие перегрузки, и вы можете начать допускать частые ошибки. Это также актуально при подготовке финансовых отчетов. У торговцев могут произойти сбои в логистике, что может привести к задержке с доставкой товара.
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